Два опасных дня: лунный календарь на февраль 2025 советует быть осторожным в эти даты

Февраль оставил позади последнее зимнее полнолуние, а Луна вошла в фазу убывающей. Это время в астрологии считается неблагоприятным для определенных видов деятельности, но в то же время может быть удачным для других. Что и когда лучше планировать, а в какие дни месяца не стоит решать семейные, рабочие, финансовые и другие вопросы - подскажет лунный календарь на февраль 2025.

Как будут меняться фазы Луны в феврале 2025

Луне нужно 29,53 дня для того, чтобы обойти вокруг Земли (совершить полный оборот) - это и есть лунный цикл. Всего в нем 8 лунных фаз:

новолуние - не очень благоприятный период;

растущий серп;

первая четверть;

растущая Луна;

полнолуние - не очень благоприятный период;

убывающая Луна;

последняя четверть;

убывающий серп.

Растущий серп, первая четверть и растущая Луна - подходят для планирования и начала новых дел, убывающая Луна, последняя четверть, убывающий серп - для завершения всего.

Фазы Луны в феврале 2025 выглядят так:

1 - 11 февраля - Луна растет;

12 февраля - полнолуние;

13 - 27 февраля - Луна убывает;

28 февраля - новая Луна.

Солнечных и лунных затмений не будет.

Ориентируясь на лунные фазы и расположение планет, астрологи выделяют более или менее благоприятные дни месяца - как в целом, так и для разных сфер жизни:

благоприятные дни в феврале 2025 - 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11;

не очень благоприятные даты - 1, 2, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28;

неблагоприятные дни - 19, 20 число.

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