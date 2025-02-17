Два опасных дня: лунный календарь на февраль 2025 советует быть осторожным в эти даты

Февраль оставил позади последнее зимнее полнолуние, а Луна вошла в фазу убывающей. Это время в астрологии считается неблагоприятным для определенных видов деятельности, но в то же время может быть удачным для других. Что и когда лучше планировать, а в какие дни месяца не стоит решать семейные, рабочие, финансовые и другие вопросы - подскажет лунный календарь на февраль 2025.
Как будут меняться фазы Луны в феврале 2025
Луне нужно 29,53 дня для того, чтобы обойти вокруг Земли (совершить полный оборот) - это и есть лунный цикл. Всего в нем 8 лунных фаз:
новолуние - не очень благоприятный период;
растущий серп;
первая четверть;
растущая Луна;
полнолуние - не очень благоприятный период;
убывающая Луна;
последняя четверть;
убывающий серп.
Растущий серп, первая четверть и растущая Луна - подходят для планирования и начала новых дел, убывающая Луна, последняя четверть, убывающий серп - для завершения всего.
Фазы Луны в феврале 2025 выглядят так:
1 - 11 февраля - Луна растет;
12 февраля - полнолуние;
13 - 27 февраля - Луна убывает;
28 февраля - новая Луна.
Солнечных и лунных затмений не будет.
Ориентируясь на лунные фазы и расположение планет, астрологи выделяют более или менее благоприятные дни месяца - как в целом, так и для разных сфер жизни:
благоприятные дни в феврале 2025 - 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11;
не очень благоприятные даты - 1, 2, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28;
неблагоприятные дни - 19, 20 число.