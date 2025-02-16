Эстонский нутрициолог: напиток из куркумы – отличная альтернатива кофе в случае непереносимости кофеина

Начать день с чашечки американо или латте – приятный ритуал, но кофеин может вызывать неприятные ощущения или вовсе быть противопоказан.

„Прежде всего кофеин оказывает влияние на нервную систему. Это может быть повышенная тревожность, нервозность, учащенное сердцебиение, может вызвать бессонницу“, – сказала нутрициолог Мария Вафина.

Кроме того, кофеин может быть причиной головных болей, проблем с желудочно-кишечным трактом и даже аллергических реакций.

Для тех, кто не переносит кофеин прекрасной альтернативой может быть напиток из куркумы. „Во-первых, он согревает вас зимой, во-вторых, он яркого цвета и, в-третьих, обладает противовоспалительным эффектом“, – отметила нутрициолог.

Куркума-латте, или „золотое молоко“, – аюрведический напиток золотистого цвета, который в Индии готовят уже не одно тысячелетие. Целебную силу напитку придают пряности: куркума, кардамон, корица, имбирь и черный перец, которые добавляют в горячее молоко. Каждая из них обладает своими полезными свойствами.

Считается, что золотое молоко укрепляет иммунитет, снижает холестерин, нормализует обмен веществ, обладает антиоксидантными, противовоспалительными и успокаивающими свойствами.

Как приготовить куркума-латте? Вам понадобится: кокосовое молоко — 250 мл;

финики — 3 шт. (или сироп топинамбура);

корица — 1/2 ч. л.;

порошок имбиря — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

кокосовое масло — 1/2 ч. л.;

щепотка перца;

щепотка кардамона;

щепотка мускатного ореха. В кастрюлю влейте кокосовое молоко. Добавьте финики без косточек, куркуму, имбирь, кардамон, мускатный орех и перец. Помешивая, постепенно разогрейте смесь, после чего снимите с огня. Аккуратно взбейте блендером. Готово! Теперь можно перелить напиток в красивую кружку и посыпать корицей для украшения. Источник: championat.com

„Также отличной альтернативой кафеиносодержащих напитков является цикорий. Во-первых, он немного похож по цвету, поэтому для людей, которые очень скучают по кофе, это может оказаться хорошей заменой“, – сказала она.

Матча подойдет тем, кто ищет полезную замену кофе. Она тоже содержит кофеин, и у нее яркий, необычный вкус. Этот зеленый порошок считается настоящим суперфудом и содержит намного больше антиоксидантов, чем кофе. И действует на организм немного иначе.