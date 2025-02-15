ФОТО | Эстонский бренд косметики Organic Shop отметил 15 лет и представил скраб весом в тонну! Смотрите, кто пришел на праздник

Мероприятие открылось торжественной речью Генерального директора EurobioLab, производителя бренда Organic Shop, Светланы Кельман. Она рассказала гостям о философии Organic Shop - уход за собой должен быть качественным, безопасным и экологичным. Именно поэтому продукция Organic Shop создается на основе натуральных ингредиентов, сертифицированных COSMOS ORGANIC, ECOCERT и VEGAN.

Бренд производится в Эстонии, и в этом году Organic Shop отмечает 15 лет. За это время бренд стали лидером в мире органической косметики и завоевали доверие миллионов людей в 70 странах– от Европы и США до Чили, Саудовской Аравии и даже острова Маврикий.

На мероприятии был также представлен рекордный скраб весом в одну тонну, так как главный хит Organic Shop – это легендарные скрабы для тела. Они создаются на безводной основе с сахаром и солью. Каждый гость мог набрать себе скраб из рекордной партии и взять его с собой, чтобы насладиться домашними СПА процедурами.

Среди прочих на мероприятии присутствовали инфлюенсеры и известные общественные личности, такие как Сисси Нилия Бенита, Алексей Солтан, Ника Марула и другие. Гости могли наслаждаться вкусными закусками и напитками, прекрасной музыкой и участвовать в увлекательных воркшопах по изготовлению скрабов по технологии Organic shop или отправиться на экскурсию на производство. Гостей также развлекал зажигательный ведущий Женя Фокин.

Основанный в 2010 году, Organic Shop был вдохновлен красотой природы на создание ярких, наполненных жизнью косметических средств. С тех пор бренд стремится разрабатывать продукты, которые не только ухаживают за кожей, но и привносят немного волшебства и радости в ваш повседневный уход.

Продукция производится в Эстонии и идет на экспорт в 70 стран мира. В Эстонии косметику Organic Shop можно купить во всех крупных сетях Prisma, Maxima, Rimi, Selver, а также сети магазинов L Cosmetics.