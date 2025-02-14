Полезные подарки для бабушек и дедушек на День друга

В пожилом возрасте выполнение даже небольших повседневных задач может быть затруднено. Именно поэтому было создано множество находчивых и полезных решений, помогающих людям сохранить свою самостоятельность и облегчить бытовую жизнь. Идет ли речь о кухне, о ванных процедурах или о прогулке на улице в холодную погоду — тщательно выбранный подарок не только принесет радость, но и улучшит качество жизни получателя этого подарка. Как напоминает руководитель сферы клиентского опыта Invaru Кадри Тийдо, многие часто просто не знают, что подобрать имеющий практическую ценность для пожилых людей подарок можно именно в центре вспомогательных средств, а не в привычном торговом центре.

Вспомогательные средства для быта, облегчающие жизнь

День святого Валентина — это отличный повод провести время вместе, но зимние условия часто затрудняют возможность свободно передвигаться на улице. У Кадри Тийдо есть практические рекомендации на этот случай: „Февраль может быть коварно скользким, поэтому противоскользящие подошвы или специальные шипы для льда (т.н. кошки) станут отличным подарком для близких людей всех возрастов. Они помогают снизить риск падений и добавляют уверенности как на городских улицах, так и на природе“, — объясняет Тийдо.

Кроме того, с возрастом выполнение обычных домашних дел может стать сложнее. „Иногда даже самое простое действие - например, открытие банки, может оказаться сложной задачей“, — говорит Тийдо. „В такой ситуации специальная открывалка с двумя пазами становится настоящим помощником — она снижает нагрузку на суставы и делает откручивание крышки легким и плавным“.

Умные решения также могут иметь большое значение и в ванной комнате. „Губка для мытья спины с длинной ручкой позволяет мыть спину без особых усилий“, — объясняет Тийдо. „Также существуют специальные щетки для ухода за ногами, которые крепятся к полу и значительно облегчают мытье стоп“.

По словам Тийдо, замерзшие руки и ноги являются ежедневной проблемой для многих людей, и особенно эта проблема обостряется зимой. „Существуют специальные носки и перчатки, стимулирующие кровообращение - благодаря им не только улучшается кровообращение, но и облегчаются боли и уменьшается скованность ног“, — говорит руководитель сферы клиентского опыта Invaru, отмечая, что такие носки можно использовать и во время сна. „А также перчатки без пальцев могут быть решением при холодных и болезненных руках, позволяя человеку с комфортом выполнять повседневные задачи“.