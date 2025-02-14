Стилист и дизайнер Каролин Куузик рассказывает: какие кеды и кроссовки сейчас являются писком моды?

ВОПРОС: „Чем руководствоваться при выборе новых кроссовок, чтобы идти в ногу со временем? Конечно, старые добрые кеды Converse всегда будут в моде, но мне бы хотелось чего-то нового, чтобы вывести свой стиль на новый уровень“.

КАРОЛИН КУУЗИК: В наше время, если вы хотите идти в ногу со временем, то нужно обратиться к прошлому. Об этом свидетельствуют последние тенденции обуви, которые уходят корнями назад в прошлое. Например, Puma Palermo и Adidas Samba. Палермо были в моде в 1970-х и 1980-х годах, сейчас они прошли полный круг и снова в моде. Adidas Samba увидели свет еще в 1949 году. Если ретро-тематика вам не по душе, стоит обратить внимание на обувь с футуристическим дизайном, например, Asics или Saucony Ride Millennium.