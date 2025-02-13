Идеал красоты? Голая Бьянка Цензори запустила новый тренд в пластической хирургии

Появление 30-летней Бьянки Цензори на красной дорожке „Грэмми 2025“ в абсолютно прозрачном платье на полностью обнаженное тело вызвало не только грандиозный скандал, но и заставило многих женщин пересмотреть стандарты красоты. По словам пластического хирурга Кристофера Косты из Platinum Plastic Surgery в Лас-Вегасе, фигура жены Канье Уэста стала примером для подражания.

По его словам, количество звонков и личных сообщений от клиентов, желающих добиться ее стройной пышной формы, выросло на 50%.

„Мы получили много внимания от этого. Это многое говорит о том, чего на самом деле ищут женщины. Я думаю, что особенно в пластической хирургии люди автоматически предполагают, что все хотят выглядеть очень увеличенными и очень фальшивыми по сути, но в 2025 году наступила эпоха незаметной хирургии. Люди хотят выглядеть естественно. Я думаю, что ее тело – это действительно хороший баланс очень округлых и пышных форм, но в то же время она выглядит естественно. Она не выглядит чрезмерно. Она просто хорошо выглядит“, – сказал он.

Для тех, кто хочет достичь „силуэта Бьянки“, процедура обычно включает липосакцию и перемещение жира в определенные области, чтобы стратегически создать „фигуру песочных часов“. Однако доктор Коста подчеркнул, что не каждый тип телосложения подходит для трансформации, предупредив, что достижение пропорций Цензори зависит от естественного сложения человека.

В зависимости от объема необходимой работы, цена на преображение в стиле Бьянки колеблется от $30 000 до $75 000.

После скандального выхода Цензори появилось много домыслов на тему того, сама ли она решилась на это, или ее заставил муж. В теперь уже удаленном аккаунте в Х Уэст писал, что его жена сама приняла решение, но она не сделала бы этого без его одобрения.

Он также заявил, что он „властвует над своей женой“.

„Это не проснувшаяся феминистка. Она с миллиардером, зачем ей слушать вам, тупых нищих с**“.

После перфоманса пары многие знаменитости и рядовые пользователи призвали запретить им появляться на красных дорожках любых мероприятий.