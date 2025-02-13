Болеет каждая десятая. Действительно ли в женском бесплодии виноват эндометриоз?

„Я слышала почти все, прежде чем попала к специалисту, который подтвердил, что, скорее всего, во всем виноват эндометриоз. Дошло даже до проблем с ментальным здоровьем, потому что ни один врач не верил моим жалобам, - рассказывает Либа. - После операции и подтверждающих анализов я плакала, потому что моя боль наконец-то нашла объяснение. Она была не только в моей голове“.