Красота и здоровье
13.02.2025, 10:20

Болеет каждая десятая. Действительно ли в женском бесплодии виноват эндометриоз?

 
Лелде Лусе
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Antonio Guillem | Shutterstock

„Я слышала почти все, прежде чем попала к специалисту, который подтвердил, что, скорее всего, во всем виноват эндометриоз. Дошло даже до проблем с ментальным здоровьем, потому что ни один врач не верил моим жалобам, - рассказывает Либа. - После операции и подтверждающих анализов я плакала, потому что моя боль наконец-то нашла объяснение. Она была не только в моей голове“.

Либа испытывала различные неприятные симптомы с появления первых менструаций: очень обильные, болезненные месячные, боль при активной деятельности, лежании на одном боку, походах в туалет. С 16 лет она ходила к разным специалистам, но диагноз „эндометриоз“ ей поставили спустя долгое время.

Либа - одна из многих женщин, которые сталкивались со странным отношением и задержкой постановки диагноза со стороны врачей. Часто в подобных ситуациях проходят годы - в сильном дискомфорте и тревожным ожиданием следующей менструации.

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