Чтобы избежать зимой сухости и раздражения кожи, необходим верный выбор средств ухода. Ищите эти 4 ингредиента!

Резкое падение температуры и низкая влажность оказывают сильное высушивающее воздействие на кожу. „Сильные перепады температур делают кожу сухой и грубой. Поврежденный защитный барьер приводит к появлению микротрещин на коже, которые мы ощущаем как сухость, разрывы и покалывание“, — объясняет консультант по косметике аптеки Benu Aia Марите Талбре. Вот почему так важно адаптировать свой уход за кожей к погодным условиям.

„Переход на более густой увлажняющий крем и укрепление защитного барьера кожи — все это важные действия именно в зимнюю погоду. Это не только поможет поддерживать уровень увлажненности кожи, но и уменьшит раздражение, вызванное сухостью, и сделает вашу кожу более здоровой и защищенной“, — объясняет Талбре.

Как правильно выбрать средства по уходу за кожей зимой?

„Найдите более мягкое и увлажняющее средство для очищения кожи лица. Будет разумно добавить тоник или лосьон для лица в свою программу ухода за кожей, так как они обеспечивают дополнительное увлажнение. Убедитесь, что средство не содержит спирта и подходит для сухой или чувствительной кожи“, — рекомендует Талбре.

„Замените гели и эмульсии на кремы с более густой, насыщенной и питательной текстурой. Это касается и средств для глаз, поскольку кожа вокруг глаз особенно тонкая и требует большего внимания в холодное время года. То же самое касается и губ — масла и бальзамы для губ помогают предотвратить сухость и растрескивание“, — объясняет консультант.

„Перед нанесением крема по уходу можно использовать ампулы или сыворотки, которые по концентрации более увлажняющие и питательные. То, что необходимо каждому человеку в это определенное время, зависит от индивидуальных потребностей, но порядок слоев важен“, — добавляет она.

Талбре выделяет четыре активных ингредиента, которые особенно полезны для увлажнения и защиты кожи в холодную погоду:

● Жирные кислоты Омега-3 — уменьшают потерю воды через кожу при испарении и поправляют текстуру кожи.