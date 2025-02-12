Чтобы избежать зимой сухости и раздражения кожи, необходим верный выбор средств ухода. Ищите эти 4 ингредиента!
Эстонские зимы могут быть довольно проблематичными из-за изменчивого климата — то же касается и ухода за кожей. Мягкую зиму кожа переносит легче, но, когда температура резко падает и к нам проникает холодный арктический воздух, даже нормальная кожа может стать сухой и шелушащейся. Для защиты кожного покрова и поддержки его в хорошем состоянии необходим уход, соответствующий погодным условиям.
Резкое падение температуры и низкая влажность оказывают сильное высушивающее воздействие на кожу. „Сильные перепады температур делают кожу сухой и грубой. Поврежденный защитный барьер приводит к появлению микротрещин на коже, которые мы ощущаем как сухость, разрывы и покалывание“, — объясняет консультант по косметике аптеки Benu Aia Марите Талбре. Вот почему так важно адаптировать свой уход за кожей к погодным условиям.
„Переход на более густой увлажняющий крем и укрепление защитного барьера кожи — все это важные действия именно в зимнюю погоду. Это не только поможет поддерживать уровень увлажненности кожи, но и уменьшит раздражение, вызванное сухостью, и сделает вашу кожу более здоровой и защищенной“, — объясняет Талбре.
Как правильно выбрать средства по уходу за кожей зимой?
„Найдите более мягкое и увлажняющее средство для очищения кожи лица. Будет разумно добавить тоник или лосьон для лица в свою программу ухода за кожей, так как они обеспечивают дополнительное увлажнение. Убедитесь, что средство не содержит спирта и подходит для сухой или чувствительной кожи“, — рекомендует Талбре.
„Замените гели и эмульсии на кремы с более густой, насыщенной и питательной текстурой. Это касается и средств для глаз, поскольку кожа вокруг глаз особенно тонкая и требует большего внимания в холодное время года. То же самое касается и губ — масла и бальзамы для губ помогают предотвратить сухость и растрескивание“, — объясняет консультант.
„Перед нанесением крема по уходу можно использовать ампулы или сыворотки, которые по концентрации более увлажняющие и питательные. То, что необходимо каждому человеку в это определенное время, зависит от индивидуальных потребностей, но порядок слоев важен“, — добавляет она.
Талбре выделяет четыре активных ингредиента, которые особенно полезны для увлажнения и защиты кожи в холодную погоду:
● Жирные кислоты Омега-3 — уменьшают потерю воды через кожу при испарении и поправляют текстуру кожи.
● Пантенол (витамин В5) – глубоко увлажняющий активный ингредиент, улучшающий внешний вид кожи.
● Глицерин – помогает коже удерживать влагу.
● Гиалуроновая кислота — мощный увлажнитель, связывающий большое количество воды.
Как защитить кожу перед выходом на улицу?
Марите Талбре подчеркивает, что кожа обязательно нуждается в особом уходе перед выходом на улицу зимой. „Когда вы находитесь на улице при минусовой температуре, я рекомендую защищать кожу либо с помощью макияжа с пудровым верхним слоем, либо с помощью специального крема для холодов“, — рекомендует Талбре. Такой крем следует наносить на кожу как минимум за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и эффективно защищал кожу.
Также не стоит забывать о солнцезащитном креме. „Сегодня дневные кремы и тональные кремы также выпускаются с SPF, что упрощает поиск подходящего вам продукта. Солнечные лучи отражаются от снега и льда и могут вызвать солнечные ожоги даже в разгар зимы“, — подчеркивает аптечный консультант.
Также зимой вред вашей коже может нанести сухой воздух в помещении. „Домашний уход за кожей можно дополнить питательными и увлажняющими масками. Я рекомендую кремовые маски, так как их активные ингредиенты лучше усваиваются“, — говорит Талбре. Ночные маски особенно полезны, поскольку во время сна способность кожи впитывать питательные вещества выше. Талбре рекомендует ограничить использование скраба одним разом в неделю: „я всегда рекомендую использовать увлажняющую маску после скрабирования“.
Роль питания и потребления воды в поддержании баланса влажности кожи
„Также следует уделять внимание своему ежедневному рациону, поскольку от него зависит благополучие вашей кожи“, — отмечает Талбре. Рекомендуется употреблять больше свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, которые содержат полезные для кожи питательные вещества.
„И самое главное — пейте воду! Увлажнение всегда важно, особенно в зимние месяцы, когда холодный воздух и сухой воздух в помещении быстро удаляют влагу из кожи“, — подчеркивает Марите Талбре.
Зимой кожа нуждается в особом уходе, и с помощью правильно подобранных средств и верных привычек можно сохранить ее водный баланс и защитные свойства. Изменяя уход за кожей в зависимости от сезона, вы можете предотвратить проблемы, вызванные сухостью, и сохранить кожу здоровой и яркой даже в самые холодные месяцы.