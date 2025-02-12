ФОТО | „Путешествие бабочки через ад“. Впечатления эстонского дизайнера от Недели моды в Копенгагене

Креативный директор бренда Марк К. Мёллерсков так охарактеризовал коллекцию: „Это своего рода путешествие бабочки через ад, где надежда находится в самых темных углах, которые только можно себе представить“.

Силуэты разнообразные – объемные ассоциируются с мягкостью и заботой, а узкие корсетные „говорят“ о твердости духа. Основной цвет коллекции – черный. Время от времени его разбавляют блёклые, „выстиранные“ цвета.

С одной стороны, образы „Ataraxis“ говорят о чудовищной тяжести проблем современности, с другой стороны - о стойкости, необходимой для их решения.

Реалии нашего мира - война, политическая нестабильность и экологический коллапс. FINE CHAOS не боится показывать в своем творчестве сложности нашего времени.

С древнегреческого „Ataraxis“ переводится как „душевный покой“. Именно он считался высшей ценностью много веков тому назад. Солдаты Древней Греции перед тем, как отправиться на войну, примирялись со всем происходящим и страх смерти притуплялся.

Внимание „модной“ общественности к ней приковано в первую очередь потому, что эта Неделя взяла строгий курс на „устойчивое развитие“. К брендам-участникам предъявляются жесткие требования. Восемнадцать критериев, которым должна соответствовать их продукция, включают в себя разумный выбор материалов, условия производства, привлечение потребителей. И два года назад вся продукция брендов-участников CPHFW была сертифицирована как изготовленная из экологически чистых, переработанных и пригодных для вторичной переработки материалов.

Эта Неделя – крупнейшая в Северной Европе, по значимости она считается пятой мировой неделей моды после Парижа, Милана, Нью-Йорка и Лондона.

Хочу обратить особое внимание на стилизацию образов. Одежда бренда понятна и проста. Но именно стилизация делает образы интересными.

Футболка, спущенная с одного плеча; толстовка, играющая роль юбки; джинсы, разорванные в клочья, но надетые вторым слоем, „шробинг“ или проще - прием, когда вещь намеренно распахивается и приспускается с плеч; оригинальные митенки и гамаши, добавленные в образы – все это дает множество подсказок как иначе носить привычные вещи.

Ощущения после шоу неоднозначные. Коллекция довольно мрачная, но после ее показа приходит твердое убеждение – из любой, даже самой сложной ситуации, обязательно есть выход.

И в наших силах сделать мир таким, каким мы хотим его видеть.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.