ФОТО | Гламурный ужин посреди торгового центра с шампанским и ужином от звездного шеф-повара! Goldtime с размахом открыл новый магазин

В честь приближающегося Дня всех влюбленных и открытия крупнейшего в Южной Эстонии люксового магазина шампанское Moët & Chandon лилось рекой, а известный шеф-повар Йоэль Острат специально создал меню, вдохновленное жемчугом, рубинами, бриллиантами и кристаллами - все, как и положено ювелирному магазину.

Гостей также порадовало танцевальное шоу из балета „Пепельно белый“ в постановке главы балетной труппы тартуского театра „Ванемуйне“, хореографа и танцора Евгения Гриба, а королева эстонской соул-музыки София Рубина заставила и самих гостей пуститься в пляс.

Среди гостей мероприятия были Женя Фокин, Каролин Куузик, Танель Веэнре, Яна Халлас, Алена Ээсмаа и другие. Смотрите, как прошел вечер!

Goldtime – это крупнейшая в Эстонии цепь ювелирных и часовых магазинов. В прошлом году Goldtime отметил свое 25-летие. В ассортименте магазина такие люксовые бренды, как Breitling, TAG Heuer, Montblanc, Longinesi, Rado, Frederique Constanti, Raymond Weili, Baume & Mercier, Gucci, Tissot ja Certina, а также модные бренды Fossil, Michael Kors, Marmara Sterling, Nomination Italy, Sif Jakobs Jewellery и Ti Sento Milano. В продаже также и украшения эстонских брендов: Anneli Tammik, Lisa Kroeber, Sigrid Kuusk, SOMA и Tanel Veenre Jewellery