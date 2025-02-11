Красота и здоровье
11.02.2025, 10:27

Вода с семенами чиа: чудо-средство для похудения или еще один глупый тренд?

 
Никола Шакале
Вода с семенами чиа
Вода с семенами чиа
ФОТО: freepik.com

В диетологии, как и в других сферах, существуют различные тенденции, которые постоянно меняются и возвращаются. Не так давно мы узнали, что из семян чиа получается отличный пудинг, а теперь их предлагают употреблять с водой. Это новый тренд, который, как и популярный ранее яблочный уксус, покорил TikTok. Является ли этот напиток просто очередным модным трендом, действительно ли он полезен для здоровья или все-таки приносит вред организму? Рассказывает Delfi Life.

Многие считают, что у этого напитка есть свои недостатки. Например, его внешний вид может быть довольно непривлекательным, не зря его окрестили „водой с головастиками“. Говорят, что этот напиток помогает похудеть. Но не является ли это заблуждением? О питательной ценности, потенциальной пользе и рисках этого модного напитка мы поговорили с диетологом Лаумой Илсумой, диетологом и создателем популярного аккаунта о здоровом питании Uzlabo Викторией Закаркевич и гастроэнтерологом Илоной Вилкойте.

„Оба продукта, конечно, не вредны сами по себе и полезны для нашего организма, но использовать этот напиток для похудения было бы не совсем правильно, — говорит Виктория Закаркевича. — Очевидно, что употребление только одного этого продукта не поможет вам похудеть...“.

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