Вода с семенами чиа: чудо-средство для похудения или еще один глупый тренд?

В диетологии, как и в других сферах, существуют различные тенденции, которые постоянно меняются и возвращаются. Не так давно мы узнали, что из семян чиа получается отличный пудинг, а теперь их предлагают употреблять с водой. Это новый тренд, который, как и популярный ранее яблочный уксус, покорил TikTok. Является ли этот напиток просто очередным модным трендом, действительно ли он полезен для здоровья или все-таки приносит вред организму? Рассказывает Delfi Life.