Вода с семенами чиа: чудо-средство для похудения или еще один глупый тренд?
В диетологии, как и в других сферах, существуют различные тенденции, которые постоянно меняются и возвращаются. Не так давно мы узнали, что из семян чиа получается отличный пудинг, а теперь их предлагают употреблять с водой. Это новый тренд, который, как и популярный ранее яблочный уксус, покорил TikTok. Является ли этот напиток просто очередным модным трендом, действительно ли он полезен для здоровья или все-таки приносит вред организму? Рассказывает Delfi Life.
Многие считают, что у этого напитка есть свои недостатки. Например, его внешний вид может быть довольно непривлекательным, не зря его окрестили „водой с головастиками“. Говорят, что этот напиток помогает похудеть. Но не является ли это заблуждением? О питательной ценности, потенциальной пользе и рисках этого модного напитка мы поговорили с диетологом Лаумой Илсумой, диетологом и создателем популярного аккаунта о здоровом питании Uzlabo Викторией Закаркевич и гастроэнтерологом Илоной Вилкойте.