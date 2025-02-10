10.02.2025, 15:51
Очередной эстонский бренд покоряет Неделю моды в Нью-Йорке! „Я думала, что это какая-то афера, ведь как они могли достать наш контакт...“(1)
Приглашение принять участие в Неделе моды в Нью-Йорке пришло основательнице и дизайнеру бренда Кристийне Ляэн-Вантс ровно год назад - в феврале. „Оно пришло по электронной почте, но так как я тогда была беременна, я не ответила на него, и, честно говоря, я подумала, что это должно быть какая-то афера, ведь как они могли достать наш контакт“, - вспоминает дизайнер свои первые впечатления.
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