Мода и стиль
10.02.2025, 15:51

Очередной эстонский бренд покоряет Неделю моды в Нью-Йорке! „Я думала, что это какая-то афера, ведь как они могли достать наш контакт...“

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Дизайнер Haruu Кристийне Ляэн-Вантс
Дизайнер Haruu Кристийне Ляэн-Вантс
ФОТО: Erakogu

Прошлой осенью эстонский бренд Maison Beast дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке. Недавно история повторилась, и эстонский дизайн и стиль представил модной американской публике местный бренд под названием Haruu.

Приглашение принять участие в Неделе моды в Нью-Йорке пришло основательнице и дизайнеру бренда Кристийне Ляэн-Вантс ровно год назад - в феврале. „Оно пришло по электронной почте, но так как я тогда была беременна, я не ответила на него, и, честно говоря, я подумала, что это должно быть какая-то афера, ведь как они могли достать наш контакт“, - вспоминает дизайнер свои первые впечатления.

В конце лета, когда на почту снова пришло то же самое приглашение, Кристийне решила сделать скриншот и отправить членам команды Haruu, в шутку спрашивая, стоит ли им ехать или нет. „Команда Haruu была, мягко говоря, шокирована, но они сразу же ответили, что это очень важное событие и я должна немедленно заполнить форму заявки. Через несколько дней я получила ответ, в котором говорилось, что мне нужно прислать восемь эскизов, которые я хотела бы представить на подиуме. Я набросала их вместе с нашей портнихой Эле Линдеманн, и через неделю мы получили ответ, что нас выбрали“.

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