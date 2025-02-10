Гороскоп от эстонского экстрасенса Илоны Калдре: кому в феврале особенно повезет?

А те, кто планы до Нового года строил – „ближе к весне сяду на диету“ – никто вас за язык-то не тянул. Сходите для начала потанцевать в клуб или йогой уже займитесь. Январь закончился… февраль наступил, а это значит, что пора воплотить намеченные идеи в жизнь. Вперед и с песней.

Общение – важнейший аспект спокойной и размеренной жизни, особенно когда за окном морозно и снежно, а в доме так тепло и уютно, а у некоторых еще и пирожки в духовке.

Забывчивые Тельцы, из-за вечной спешки ваши „варежки на резинке“ могут потеряться, если потерять бдительность. Проще говоря, кое-кто может и отдалиться от вас. Порадуйте-ка близких своим вниманием – просто так, без повода, а они взамен дадут вам заботу, уют и тепло.

Вот и вы не теряйтесь. Вашим друзьям вы сейчас очень нужны. Возьмите выходной на работе, купите бутылочку хорошего вина, а лучше – две, и вперед, чтобы обнять всех, кто давно вас ждёт. Не стоит забывать и о тех, с кем вам придется коротать долгие, холодные, зимние вечера за просмотром сериалов.

Ищите во всех „проблемах“ (читай – задачах) выгоду для себя. А еще за работой не забывайте про себя – больше отдыхайте и занимайте себя тем, что вы любите. Полюбуйтесь зимними пейзажами февраля, почитайте новых авторов, проведите уютный вечер с родными.

Время действовать, и тогда точно все у вас сложится наилучшим образом. Не стоит зацикливаться на мелочах. Ну забыли шарф в автобусе, ну кофе остыл, пока по телефону решили срочный вопросик… Купите новый, яркий, мохеровый… и выпейте чего хочется, можно и горячительного. И не проблема это ни разу.

И правда, мои дорогие Овны, давно пора забыть говорить о ваших проблемах и приступать к их решениям – особенно в самом начале последнего месяца зимы. Скорее всего, ваши страдания – зимняя немудреная депрессия! Выходим из этого состояния.

А вы и правда стоите многого. Царственный и величественный Лёвушка нашёл себе трон в виде удобного мягкого дивана и зимует себе, нежась в лучах робкого солнышка. Вам удобно, ну вот и лежите. Вы величественны и прекрасны, вам даже не приходится об этом напоминать. Таких, как вы, сразу видно в толпе.

Тот, кто хочет вами закусить, – уже совсем близко и потирает ладони. Цельтесь и стреляйте без промаха в упор – только не пулями, а, как умеете только вы, глазами и острыми фразами. Да-да! Вашим взглядом можно испепелить, а словом произвести контрольный в голову. А если вы так и не поняли кто он, то… Оглянитесь… Теперь прислушайтесь… Смотрите внимательнее…

Вас пока, к счастью, никто не съел, но намеревается. Оглянитесь… Теперь прислушайтесь… Смотрите внимательнее… Кто это там притаился? Ну конечно же, вы его знаете. Этот хищник давно наблюдает за вами. И проблема – не в том, что вы слишком открыты, просто волк в овечьей шкуре умеет затаиться и притвориться. Я предупредила, теперь у вас все козыри в рукаве и ружьё на стене должно быть заряжено – будьте начеку.

Делите все неудачи на временные и проходящие, тогда и пережить их будет проще. Главное – выше голову, там внизу ничего интересного пока, кроме белого снега, а вот впереди у вас светло и ярко… и, что особенно ценно, еще более солнечно.

Правда не стоит забывать, что жизнь ваша – не черно-белая в полосочку, а радужная, и прямо сейчас вы просто пересекаете черту двух цветов. А черта эта – такая тоооненькая… И неудачи все – временные!

А еще, подняв нос, можно увидеть солнце, которое чаще будет светить в феврале, или, на худой конец, пролетающий самолет, на который вам точно нужно попасть в ближайшее время. Ну хоть бы и мысленно. Как же прекрасно, когда до весны – еще целый месяц, а вам уже светит солнце. Сразу и улыбка на лице…

У человека на затылке сидит нужда, а на носу – удача. Если голову вниз опустить – нужда перевесит и скинет удачу с носа. Если не вешать нос и держать выше голову – все встанет на свои места.

Примите расслабляющую ванну, с пенкой и ароматом, сходите в СПА, хорошенько попарьтесь в бане, а потом опрокиньте на себя ведро ледяной водицы. Легче?! Вот и славно, вот и чудесно. Уж теперь точно нет места вашему вечному сомнению, всё у вас будет стабильно и ровно.

А вам привыкать к этому месту и запаху уж точно не нужно. Оставьте тех, кто не хочет ничего менять ни в себе, ни в жизни, и насладитесь прекрасным моментом свободы. Свободы! И с чистыми руками.

Эх! 3а окном февраль – а это значит, что не перетруждайтесь, больше приятно общайтесь и мечтайте уже об отпуске… Пусть этим сердце и согреется!

Кстати, может и коллеги давно уже не горят желанием общаться с вами только о работе? У вас – новая сумка или новый телефон, а вы все об отчетах да договорах. Девоньки, ну рядом же не роботы бессердечные, и у них тоже есть новости сногсшибательные.

Отдохните, работа – это не ваш настоящий родной дом, где вас тоже ждут и ценят. А еще у ваших домашних тоже накопилось, о чем вам поведать и чем порадовать. Не ожидали? Прислушайтесь, это ведь именно вам наперебой рассказывают и нашёптывают те, кто ожидает вас долгими вечерами дома.

А если попробовать прочитать новую книгу и затем поделиться ею с коллегами, то тем для разговора станет на одну больше.

Твоя взрослая жизнь – это много работы, нет времени на друзей, твоими друзьями становятся коллеги, с которыми даже на отдыхе в выходные вы обсуждаете работу.

Самое время спуститься в подвал и отыскать в запасах варенье малиновое. Чай должен быть крепким, плечо рядом надежное, а руки тёплыми и заботливыми. Объятий вам, мои дорогие Лёвушки, долгих уютных вечеров. Остальное с приходом весны наладится. Обещаю.

А то, что вы сейчас укутались в пуховик и виден один лишь нос вместо золотой короны, заставляет вас беспокоиться, возникает непреодолимое желание распахнуть тесные одежды. Но так февраль же на улице! Холодно. Придётся временно на голову натянуть шапку-ушанку, шарф уютный, чтобы хандрить не начать, не дай боже.

Начало года – традиционное время для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, взвесить, чего в ней не хватает, а от чего лучше избавиться. Другими словами – время строить планы на ближайшую весну. Сейчас только от вас и ваших действий зависит, сколько в вашем колчане амурных стрел, которые попадут в цель.

Кошкам совершенно всё равно, что о них думают мыши! Может, по отношению к окружающим такое отношение – недостаточно уважительное, однако угодить всем у вас всё равно не получится. Думайте о себе, точнее – о том, чего вы хотите и как этого достичь.

Не думайте о том, что о вас подумают окружающие – на самом деле многие хотят выйти из рамок, но этот февраль наступил для того, чтобы эти рамки раздвинули именно вы.

Вы слишком загнали себя в рамки, успокойтесь, вдохните и выдохните. Правила в этом мире нужны лишь для того, чтобы их нарушать. И делать это на полную катушку, чтобы потом еще внукам рассказывать.

Ну а тем, кто накопил нежности полное сердце, но не встретил пока свое счастье, можно отправиться по сугробам на поиски – глядишь, уже в наступившем феврале будет кого поздравить с днем Валентина. Чувствуете, скорпиончики, какой у вас месяц-то грядёт нескучный?

Февральские долгие дни куда полезней посвятить любимому делу, а вот долгие вечера – любимым себе. Тёплый рассеивающий свет торшера, мягкие ткани халата и пледа, и на выбор – телевизор, книга, сексуальные утехи… Люди мы взрослые, и жаркие объятья нам не чужды. Вот и желаю я вам любви много-премного, до неба.

А может – поберечь бисер для куда более достойных? Неблагодарное это дело – давать вам, Скорпио, советы, но напомнить всё же стоит. Время всё расставит на свои места. Оно, время, лечит. А раз времени у вас теперь много, то и торопиться совсем не обязательно.

Вот было бы здорово сцепиться мизинцами и, как в детстве, в унисон: „Мирись, мирись, мирись и больше не дерись“. Но возраст не тот, и причины разлада куда весомее.

Февральское солнце еще не греет, но ведь вы до весны особенно и не торопитесь, вам еще в середине месяца любимым нужно презенты подарить да признаться уже в своих искренних чувствах, вот и живите с этими прекрасными планами. Удачу вам в спутники!

Козерог

У всех есть странности. Если у вас нет странностей – то вы точно странный.

Вот вы же любите загадывать желания, когда часы и минуты совпадают. Для многих это странно, но только не для Козерожек. Как было бы скучно, если бы все были похожи между собой и, как бездушные роботы, передвигались бы по этой планете, создавая вокруг лишь черно-серые цвета.

Вам уже с начала года хочется больше красок, чем предлагает зимняя палитра. Чем смелее художник-Козерог, тем полнее краски в жизни, а чем больше в жизни красок, тем меньше в ней пробелов.

Вот и малюйте, красьте и творите, а я вас поддержу в этом вашем желании. Все, что вам нужно уметь – это видеть прекрасное в самых обычных вещах и смело воплощать свои самые яркие идеи.

Водолей

Не жалей о прошлом – оно ведь тебя не пожалело.

И что это за новая мода у вас такая – зимними вечерами грустить о прошлом, пересматривая фотографии и заглядывая в самые укромные уголки памяти? Давайте уже договоримся – это прошлое ушло навсегда. Это факт, и тут ничего не поделать.

Я не о счастливом детстве и прекрасной юности призываю вас не вспоминать, а вы сами знаете о ком. Как, однако, глупо наказывать самих себя в настоящий момент только за то, что кто-то обидел вас давным-давно. Неприятные воспоминания – как больной зуб. Можно всю жизнь ходить со страдальческим видом, пожиная дивиденды сочувствия, а можно попытаться его вылечить. Будем лечить! Точнее, уже и не болит ведь, вот и не бередите. Сегодня у вас всё хорошо! А впереди будет еще лучше!

Не гневите бога – у вас есть свой дом, своя жизнь, свой сегодняшний день. Каждая секунда настоящего бесценна. Не тратьте ни капли этого драгоценного времени. Не пропускайте ничего из того, что происходит сейчас, потому что позже вы оглянетесь и пожалеете, что пропустили что-то важное. Живите здесь, живите сегодня, живите настоящим.

Рыбы

Обидеть Рыбку может каждый, не каждый сможет уплыть и скрыться.

И всё вы, серебристо-чешуйчатые, не угомонитесь после праздников, требуя продолжения банкета. Тормозите уже, да еще и разобиделись на тех, кто начал новую жизнь в новом году. Ой, посмотрите на них, Рыбки скромно опустили глазки и читают сейчас с недоумением – мол, это не про меня. Да, тонкую, чувствительную душу легко ранить даже словом, а делом – уж и подавно.

Поэтому, водные дети, старательно и не торопясь наращивайте и укрепляйте свою чешую. И, конечно, нет резона ринуться за обидчиком, вы же умеете не суетиться. Это ваша сильнейшая черта. А обидчик, утеряв нюх, рано или поздно будет пробегать мимо и заскочит на огонёк. Вот и решайте тогда, примите или прогоните.

Хочу обратить ваше внимание на то течение, которое вы выбрали для свободного плавания. В феврале разумно плыть расслабленно по течению, лёжа на спине и глядя на небо, любуясь причудливыми облаками.