Травма навсегда. „Я оставалась с папой, потому что он этого хотел, а я не могла сказать ему „нет“

Папа говорил, что работает, а на самом деле ездил к другой

Кейте было около пяти лет, когда ее родители разошлись, поэтому она мало что помнит о том времени. „Я помню, что дома все было не так, как раньше. Папа якобы ходил на работу - и я в это верила, но он уходил к другой женщине“, — вспоминает Кейта. До подросткового возраста она думала, что отец очень много работает, но потом поняла, что это не так. Мама все это время говорила правду — папа больше не живет с нами. Кейта решила верить в то, во что хотела, — папа не приходит домой, потому что много работает.