Я – мама
09.02.2025, 14:30

Травма навсегда. „Я оставалась с папой, потому что он этого хотел, а я не могла сказать ему „нет“

 
Криста Марта Кундрате
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: fizkes | Shutterstock

Две кровати, два стола, два дома. Когда родители принимают решение расстаться, часто ребенок не ставится на первое место: факт развода скрывается, родители не умеют общаться друг с другом, а ребенок в итоге чувствует себя виноватым. Конечно, так быть не должно, но все же это происходит. Психолог Кристине Карлсоне объясняет, как вести себя разведенным родителям и как дети переживают жизнь на два дома между папой и мамой, пишет Delfi Life.

Папа говорил, что работает, а на самом деле ездил к другой

Кейте было около пяти лет, когда ее родители разошлись, поэтому она мало что помнит о том времени. „Я помню, что дома все было не так, как раньше. Папа якобы ходил на работу - и я в это верила, но он уходил к другой женщине“, — вспоминает Кейта. До подросткового возраста она думала, что отец очень много работает, но потом поняла, что это не так. Мама все это время говорила правду — папа больше не живет с нами. Кейта решила верить в то, во что хотела, — папа не приходит домой, потому что много работает.

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