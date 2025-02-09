09.02.2025, 14:30
Травма навсегда. „Я оставалась с папой, потому что он этого хотел, а я не могла сказать ему „нет“
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Две кровати, два стола, два дома. Когда родители принимают решение расстаться, часто ребенок не ставится на первое место: факт развода скрывается, родители не умеют общаться друг с другом, а ребенок в итоге чувствует себя виноватым. Конечно, так быть не должно, но все же это происходит. Психолог Кристине Карлсоне объясняет, как вести себя разведенным родителям и как дети переживают жизнь на два дома между папой и мамой, пишет Delfi Life.
Папа говорил, что работает, а на самом деле ездил к другой
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