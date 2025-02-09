Стилист и дизайнер Каролин Куузик объясняет: одежда с логотипом бренда на груди - неуместный моветон или стильный выбор?

ВОПРОС: „Вещи с большим логотипом бренда - это „тема“ или совсем не модно? Прохаживаясь по магазинам брендовой одежды в Эстонии, можно увидеть одежду с внушительными ценниками и крупным брендингом. Но как вы относитесь к одежде, которая уже издалека говорит о том, сколько денег в нее вложено?“

Арно, 30

КАРОЛИН КУУЗИК: В мире брендовых логотипов следует проводить различие между логотипами брендов уличной моды и люксовых брендов. В случае с брендами уличной моды логотипы - это язык, с помощью которого обозначают принадлежность к определенным группам и общаются друг с другом.

В мире же люксовых брендов правила полностью противоположны. Например, один из самых дорогих брендов в мире, The Row (рубашки стоят от 1500 евро, куртки - 5000-6000 евро), не размещает на своей одежде никаких лого или намеков на то, что это может быть за бренд. Мы также не видим логотипов на рубашках люксовых брендов на подиумах. А если и видим, то в шутливой и ироничной форме.

Единственное место, где логотипы брендов всегда имеют нейтральный эффект, - это кожаный ярлык, прикрепленный к талии джинсов. Пусть уж он объявит всему миру, сколько вы готовы заплатить за джинсы!