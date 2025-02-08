Бессонные ночи приводят к проблемам со здоровьем – могут ли помочь смарт-часы?(1)
Качественный сон — это один из важнейших столпов благополучия, однако стремительный темп жизни и изменение привычек могут существенно повлиять на качество сна. И даже осознавая важность сна, мы не всегда замечаем закономерности, которые влияют на его качество. Именно в таких случаях современные смарт-часы могут предоставить необходимые сведения и рекомендации, которые нужны для более ясной оценки ситуации и улучшения режима сна.
Достаточный и качественный сон – это не только ощущение себя хорошо отдохнувшим, но это еще и эффективное оружие против стресса, а также укрепление иммунной системы и поддержания баланса между телесным и душевным миром человека. Важно не только количество часов, проведенных во сне, но и глубина циклов сна и качество восстановления в его процессе. Многие люди сталкиваются с тем, что, хотя они и спят долго, но все равно просыпаются усталыми и разбитыми. Это говорит о том, что качество сна невысокое.
Исследования показывают, что недостаток сна может увеличить долгосрочный риск серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, диабет и расстройства в сфере душевного здоровья. Поэтому мониторинг и улучшение качества сна крайне важны для всех нас.
Могут ли смарт-часы улучшить качество сна?
Современные смарт-часы оснащены технологией, которая тщательно анализирует структуру сна пользователя, различая легкий сон, последующие более глубокие стадии и вплоть до последнего, или быстрого, цикла сна. Эти смарт-устройства дают человеку возможность получить обзор своего режима сна и практические рекомендации по его улучшению. Например, часы определяют, когда время для сна слишком короткое, и предлагают простые шаги для исправления ситуации - такие как формирование успокаивающего вечернего распорядка, чтобы помочь заснуть быстрее и глубже.
Руководитель по обучению и эксперт по технологиям Huawei Екатерина Мишина подчеркивает, что смарт-часы сделали мониторинг сна простым и доступным для каждого. „Чтобы улучшить качество сна, важно сначала понять, как мы на самом деле спим. Смарт-часы — это не просто устройства, но это инструменты, которые помогают нам принимать обоснованные решения для улучшения нашего здоровья и благополучия“, — объясняет Мишина.
По словам Мишиной, смарт-часы также предоставляют ценную информацию о том, как наши выборы, сделанные в течение дня – например, употребление кофеина или время перед экранами вечером – влияет на сон ночью. „Если мы увидим, что использование смартфона поздним вечером сокращает продолжительность нашего глубокого сна, то у появится реальная возможность скорректировать свои привычки. Часы также могут подсказать идеальное время отхода ко сну, основываясь на характерной активности пользователя“, — добавляет Мишина.
Кроме того, смарт-часы также полезны для выявления долговременных нарушений сна. Если устройство постоянно выявляет плохое качество сна, то это может быть признаком более серьезной проблемы, с которой следует обратиться к специалистам.
„Сон — это не просто пассивная деятельность, но это краеугольный камень нашего здоровья и энергии. Если технологии помогают нам лучше понять и улучшить эту важную часть нашей жизни, то почему бы не воспользоваться этой возможностью?“ — говорит Екатерина Мишина.