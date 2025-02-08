08.02.2025, 08:50
„Ноги раздвигать не больно, а тут больно?“. Насилие на осмотре у гинеколога: что делать, если врач повел себя неэтично(7)
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„Вот родишь, и все проблемы закончатся!“, „Сексом заниматься не больно, а здесь больно?“, „Жду тебя в следующий раз, и чтоб с хорошим настроением пришла!“, — такие фразы женщины иногда слышат на гинекологическом осмотре. Нормально ли это? Может ли врач-мужчина флиртовать с пациенткой, даже если она не против? Может ли врач-женщина осуждать выбор пациентки не иметь детей?
Delfi Life собрал несколько историй о неудачных визитах к гинекологу и поговорил с двумя специалистами, чтобы разобраться — что считается насилием в адрес пациентки, а что все-таки допустимо.
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