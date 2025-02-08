„Ноги раздвигать не больно, а тут больно?“. Насилие на осмотре у гинеколога: что делать, если врач повел себя неэтично

„Вот родишь, и все проблемы закончатся!“, „Сексом заниматься не больно, а здесь больно?“, „Жду тебя в следующий раз, и чтоб с хорошим настроением пришла!“, — такие фразы женщины иногда слышат на гинекологическом осмотре. Нормально ли это? Может ли врач-мужчина флиртовать с пациенткой, даже если она не против? Может ли врач-женщина осуждать выбор пациентки не иметь детей?