Могут ли компьютерные игры быть полезными? Психолог объясняет, почему детям не стоит их запрещать(1)
Онлайн-игры стали неотъемлемой частью досуга многих детей. Хотя часто родители относятся к такому развлечению скептически, семейный терапевт утверждает, что при умеренном времени игры и правильном подборе содержания они могут быть весьма полезны. По словам эксперта, игры помогают развивать у детей когнитивные способности, креативность, логическое мышление, внимательность, память и социальные навыки.
Психолог подчеркивает, что, как и во многих других вещах, здесь важно соблюдать меру. Слишком долгое пребывание перед экраном вредно, но исследования показывают, что в разумных пределах игры помогают расслабиться и снизить уровень стресса. Успешное выполнение задач в виртуальном мире вызывает выброс дофамина, известного как гормон счастья. Кроме того, игры часто предоставляют больше контроля над ситуацией, чем реальная жизнь. Игроки могут решать проблемы, принимать решения и справляться с вызовами, что приносит чувство удовлетворения.
„Важно выбирать правильные игры и правильно в них играть, поскольку игры также могут быть образовательными. Кроме того, многие дети развивают через игры знание английского языка. Игры часто поддерживают академическое обучение – дети, которые проводят свободное время за играми, быстрее принимают решения, развивают стратегическое мышление и улучшают скорость реакции“, - поясняет психолог Лина Гудайте-Берцкатене.
Сколько времени дети могут уделять играм?
Психолог подчеркивает, что самое важное – не допустить, чтобы онлайн-игры стали основным занятием в жизни ребенка. Ежедневный распорядок дня должен быть сбалансирован. Время необходимо выделять на учебу, сон, другие хобби и живое общение. Также нельзя забывать и о физической активности.
„Важно понимать, что онлайн-игры пришли, чтобы остаться. Рано или поздно дети с ними столкнутся, поэтому ключевым моментом является ограничение времени игры и выбор подходящего содержания“, - отмечает Гудайте-Берцкатене.
Детям в возрасте 3–5 лет рекомендуется проводить перед экраном около 30 минут в день, максимум – один час. В этом возрасте онлайн-игры должны быть дополнением, способствующим обучению, общению и познанию мира. Для детей 6–12 лет подходит около 1,5 часов экранного времени в день, включая игры и просмотр фильмов. Для подростков 13–18 лет экранное время не должно превышать трех часов в день. Между игровыми сессиями обязательно нужно делать перерывы.
Родителей призывают играть вместе с детьми
Семейный терапевт Гудайте-Берцкатене отмечает, что многие родители до сих пор воспринимают онлайн-игры как бессмысленное развлечение, которое может причинить вред или притупить умственные способности, однако такое мнение ошибочно.
„Тревога по поводу игр часто возникает из-за недостатка информации и непонимания их потенциальных преимуществ. Я бы посоветовала родителям не осуждать игры, а присоединяться к детям и играть вместе. Особенно с младшими детьми – родители должны быть максимально вовлечены в их досуг. В конце концов, дети с раннего возраста должны учиться взаимодействовать в интернете, ответственно пользоваться социальными сетями и осознанно выбирать игры“, - объясняет психолог.
Улучшение социальных навыков
Еще одно преимущество игр – развитие социальных навыков. Игры можно проходить вместе с другими людьми или в командах. По словам психолога, совместная игра учит детей слушать и понимать друг друга.
Например, в популярной игре Fortnite страховая компания Balcia создала специальную карту, на которой игроки могут выполнить до четырех различных миссий в командах из четырех человек. Чтобы открыть карту, нужно ввести в игре код 2768-2306-2477 или найти карту под названием „Balcia Mega Mansion“ и пригласить членов семьи в игру.
Психолог подчеркивает, что игры с семьей также имеют воспитательный аспект. Дети наблюдают за реакцией родителей, за тем, как они решают проблемы и справляются с вызовами. По ее словам, совместное времяпровождение создает чувство безопасности, укрепляет связи, развивает доверие, предоставляет детям возможность для самовыражения и помогает расслабиться.