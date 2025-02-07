Могут ли компьютерные игры быть полезными? Психолог объясняет, почему детям не стоит их запрещать

Психолог подчеркивает, что, как и во многих других вещах, здесь важно соблюдать меру. Слишком долгое пребывание перед экраном вредно, но исследования показывают, что в разумных пределах игры помогают расслабиться и снизить уровень стресса. Успешное выполнение задач в виртуальном мире вызывает выброс дофамина, известного как гормон счастья. Кроме того, игры часто предоставляют больше контроля над ситуацией, чем реальная жизнь. Игроки могут решать проблемы, принимать решения и справляться с вызовами, что приносит чувство удовлетворения.

„Важно выбирать правильные игры и правильно в них играть, поскольку игры также могут быть образовательными. Кроме того, многие дети развивают через игры знание английского языка. Игры часто поддерживают академическое обучение – дети, которые проводят свободное время за играми, быстрее принимают решения, развивают стратегическое мышление и улучшают скорость реакции“, - поясняет психолог Лина Гудайте-Берцкатене.

Сколько времени дети могут уделять играм?

Психолог подчеркивает, что самое важное – не допустить, чтобы онлайн-игры стали основным занятием в жизни ребенка. Ежедневный распорядок дня должен быть сбалансирован. Время необходимо выделять на учебу, сон, другие хобби и живое общение. Также нельзя забывать и о физической активности.

„Важно понимать, что онлайн-игры пришли, чтобы остаться. Рано или поздно дети с ними столкнутся, поэтому ключевым моментом является ограничение времени игры и выбор подходящего содержания“, - отмечает Гудайте-Берцкатене.

Детям в возрасте 3–5 лет рекомендуется проводить перед экраном около 30 минут в день, максимум – один час. В этом возрасте онлайн-игры должны быть дополнением, способствующим обучению, общению и познанию мира. Для детей 6–12 лет подходит около 1,5 часов экранного времени в день, включая игры и просмотр фильмов. Для подростков 13–18 лет экранное время не должно превышать трех часов в день. Между игровыми сессиями обязательно нужно делать перерывы.

Родителей призывают играть вместе с детьми