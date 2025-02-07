Щетка, вакса, гуталин: как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше и лучше

Также для зимнего ухода за обувью из ворсовой кожи желательно применять универсальный водоотталкивающий спрей. Новую обувь нужно тщательно пропитать таким средством: несколько раз нанести спрей с последующей просушкой (3-5 раз). Признак достаточной пропитки — образование капель на поверхности материала при очередном нанесении средства. Эффект от пропитки: влага и грязь не проникают в поры кожи, а скатываются с ее поверхности. Но при этом кожа сохраняет способность пропускать воздух и „дышать“.

Следующий этап — уход и питание. В продаже есть множество пропиток для ворсовых кож, основное предназначение которых — это питание и уход. При выборе этих средств необходимо убедиться, что их основные активные компоненты — натуральные воски и масла. В результате обработки кожи таким средством, цвет обуви освежается, а ворсинки поднимаются, что делает кожа на ощупь более мягкой.

Для очистки поверхностных загрязнений хорошо подойдут как обычные ворсовые щетки с натуральной щетиной, так и специализированные креповые щетки и губки для ворсовых кож из пенополиуретана. Для очистки поверхности от трудновыводимых пятен можно воспользоваться специальным средством — очистителем для замши. Он специально разрабатывался для ворсовых видов кож. Перед применением очистителя (как и любого другого средства) следует проверить его действие на незаметном небольшом участке кожи.

К видам ворсовой кожи относят замшу, велюр и нубук. Несмотря на то что все они очень „капризны“ и нуждаются в особом уходе, многие отдают предпочтение зимней обуви именно из такого материала: он приятен на ощупь и красиво выглядит. Но прежде чем покупать такую обувь, нужно знать: ворсовая кожа очень нежная, и любое негативное внешнее воздействие моментально отражается на ней, поэтому уход за ботинками из замши или нубука зимой должен быть специальным. Чтобы мягкость, цвет и форма оставались на месте, уход должен состоять из нескольких этапов: очистка, уход и питание, защита.

Также очень важно не сушить обувь около источников тепла (батарей и обогревателей). Высокая температура портит кожу, сама обувь деформируется, а подошва трескается.

Гладкая кожа: не мыть, а протирать

Кожаная обувь гораздо практичнее замшевой, но это не означает, что за ней надо меньше ухаживать. Здесь также необходимо соблюдать все три этапа: очистку, питание и защиту. В отличие от ворсовой, гладкую кожу можно подвергать контакту с водой в процессе очищения: но здесь имеется ввиду не мытье под струей воды, а использование специальных влажных салфеток. Также можно воспользоваться специальной пеной для мытья обуви. После очищения кожи от грязи и пыли нужно нанести питающий крем. В его состав должны входить натуральные масла и воски. Благодаря им кожа не потрескается и сохранит гладкий внешний вид. И завершающий этап — защита.

Для защиты кожаной обуви есть два средства — универсальный водоотталкивающий спрей либо водоотталкивающий крем. Такой крем разрабатывается специально для гладкой кожи и зачастую решает сразу два вопроса — питание или уход и защита обуви.

Во всех случаях необходимо подбирать средства согласно требованиям: если это защита, то на упаковке должна быть информация, что это средство специально изготовлено для защиты кожаной обуви от влаги и грязи. Важно обращать внимание и на состав: важно преобладание натуральных компонентов (смолы, воски, масла и т. д.). Если большую часть в составе занимает силикон, вы рискуете испортить обувь (он забивает поры и кожа перестает „дышать“).