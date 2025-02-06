„Они вечно ссорятся“ или „Никого ведь не побили“: социальная кампания привлекает внимание к уменьшению масштаба домашнего насилия

Видение IKEA — создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей, но, к сожалению, не для всех дом не является безопасным местом. „Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ — социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы. Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи. Домашнее насилие — это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе — на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас“, — говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании „Откройте глаза на насилие“.