„Они вечно ссорятся“ или „Никого ведь не побили“: социальная кампания привлекает внимание к уменьшению масштаба домашнего насилия
Домашнее насилие по-прежнему является одной из наиболее острых проблем в домах по всей Эстонии – ежедневно полиция получает около 30 вызовов и сообщений о бытовом насилии. К сожалению, о многих случаях люди не сообщают, оставляя проблему внутри семьи. Чтобы напомнить, что борьба с домашним насилием требует участия каждого, IKEA запускает новую социальную кампанию.
Видение IKEA — создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей, но, к сожалению, не для всех дом не является безопасным местом. „Реальность такова, что дом, который должен быть самым безопасным местом, для многих остается источником страха, боли и риска для жизни. Домашнее насилие не знает границ — социальных, экономических или образовательных. Оно может происходить где угодно и принимать различные формы. Именно поэтому мы должны знать, что такое домашнее насилие, как его распознать и как помочь, не подвергая опасности ни жертву, ни себя. Мы должны поддерживать наших родных, друзей, соседей и всех, кто нуждается в помощи. Домашнее насилие — это не личное дело семьи, с которым нужно справляться в одиночку. Противостоять ему должны все мы, и решать эту проблему необходимо вместе — на уровне государства, частного сектора, общества и каждого из нас“, — говорит Инга Филипова, управляющий директор IKEA в странах Балтии, на презентации долгосрочной инициативы и новой социальной кампании „Откройте глаза на насилие“.
Домашнее насилие затрагивает не только жертву, но и всех, кто находится рядом. Когда происходит насилие, оно создает эффект домино, который влияет на целые семьи и наносит вред обществу в целом. Посредством социальной кампании этого года „Откройте глаза на насилие“ IKEA стремится повысить осведомленность и призвать быть внимательными, замечать признаки насилия и способствовать позитивным изменениям.
„Зная, что каждая третья женщина в Эстонии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием, мы не можем игнорировать или преуменьшать эту проблему. Мы должны взять на себя коллективную ответственность. Жертва, живущая в условиях насилия, сталкивается с огромными трудностями. Обращение за помощью требует огромных усилий, преодоления страха и стыда. Замечать и проявлять заботу о людях рядом — ключевые элементы в предотвращении домашнего насилия, потому что сами жертвы зачастую не могут сделать первый шаг“, — говорит Андреа Кинк, руководитель отдела по оказанию помощи жертвам насилия при Департаменте социального страхования.
Она добавила, что нужно повышать осведомленность о домашнем насилии, включая информацию о том, как и где можно получить помощь, чтобы больше людей могли получить столь необходимую поддержку. „Никто не должен закрывать глаза, замечая насилие. В случае непосредственной опасности звоните по номеру экстренной помощи 112, а для консультации обращайтесь на горячую линию поддержки жертв по номеру 116 006“, — подчеркивает Андреа Кинк.
Концепция социальной кампании акцентирует внимание на распространенных в обществе фразах, которые обесценивают проблему домашнего насилия, и это сделано с целью привлечь внимание к данной теме. Образовательная часть кампании сосредоточена на объяснении видов насилия, доступной помощи, а также включает экспертные мнения специалистов по вопросам домашнего насилия, чтобы повысить осведомленность и вдохновить на изменения.
„Громкие фразы, такие как „Они вечно ссорятся“ или „Это не насилие – никого ведь не побили“, используются для того, чтобы подчеркнуть реальную опасность распространённых в обществе выражений. Они не только могут задержать получение помощи, но и приуменьшают истинные масштабы домашнего насилия, заставляя нас терять из виду саму проблему. Поэтому основной посыл этой кампании — у домашнего насилия нет оправдания. Это напоминание каждому из нас быть ещё более внимательными“, — добавляет Инга Филипова.
Представитель Департамента социального страхования считает, что преуменьшение проблемы домашнего насилия во многом связано с нехваткой осведомлённости. „Избитые фразы вырываются сами собой, потому что у нас недостаточно знаний о том, как распознать признаки насилия. Это особенно актуально в случае насилия, которое не оставляет видимых следов и проявляется в виде финансовых ограничений, психологического подавления или контроля. Хотя домашнее насилие — это сложная и неприятная тема, о которой многим не хочется задумываться, пришло время повышать осведомлённость. Проблема насилия никуда не исчезла из Эстонии, и мы должны решать её сообща“, — отмечает Андреа Кинк.
Кампания стартует в начале февраля во всех странах Балтии и продлится до начала марта, охватывая наружную и цифровую рекламу, проекты с глубокими историями и участием экспертов, а также собственные каналы IKEA.
Эта кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в сфере социальной ответственности „Откройте глаза на насилие“, которое способствует реализации видения компании — создания лучшей повседневной жизни для многих, включая безопасную жизнь дома. Инвестиции IKEA охватывают три ключевых направления: образовательные инициативы по повышению осведомленности, практическую поддержку кризисных центров, а также внутреннюю поддержку сотрудников, включая обучение, экстренную помощь психолога и волонтерскую деятельность по обновлению центров. Поддержка кризисных центров в странах Балтии помогает улучшить временные условия проживания для жертв домашнего насилия. С момента запуска инициативы в 2020 году было отремонтировано 6 кризисных центров, в общей сложности обновлено более 1300 квадратных метров жилого пространства. Работы по обновлению продолжатся и в 2025 году.
Помощь можно найти:
телефон доверия для жертв насилия: 116 006 (круглосуточно, 7 дней в неделю) или palunabi.ee,
телефон доверия для помощи детям: 116 111 (круглосуточно, 7 дней в неделю) или lasteabi.ee,
консультационная линия Департамента социального страхования по отказу от насилия: 660 6077 (рабочие дни 10:00 – 16:00),
номер службы экстренной помощи 112, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.