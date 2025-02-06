Просто о болях в ушах у детей: как лечить и когда обращаться к врачу
Боль в ушах — это распространенная проблема детского здоровья, которая может привести к серьезным последствиям, включая временную или даже постоянную потерю слуха. Заболевание часто начинается с легкого насморка или простуды, но при неправильном или несвоевременном лечении может перерасти в средний отит (воспаление среднего уха), который является одной из наиболее частых причин боли в ушах.
Средний отит часто начинается с простуды, когда вирусы и бактерии распространяются из носа через слуховой проход в среднее ухо. „У детей евстахиева труба, соединяющая нос и ухо, короче, чем у взрослых, поэтому туда легче проникают бактерии и вирусы“, — объясняет фармацевт аптеки Benu Центра здоровья Саку Антон Оямаа. „При воспалении возникает отек, из-за которого ухудшается вентиляция в ухе. Если в этой ситуации ничего не предпринять, то на барабанную перепонку может возникнуть сильное давление, что приведет к более серьезному повреждению“.
Ушная инфекция может быть как вирусной, так и бактериальной. Вирусное воспаление часто проходит само по себе, но бактериальное воспаление может потребовать лечения антибиотиками. „Обычные боли в ушах следует лечить противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен. Парацетамол также может помочь облегчить боль, если воспаление не является тяжелым. Но в то же время средний отит — более серьезное заболевание, которое может сопровождаться очень высокой температурой (39-40 градусов) а также резкой и сильной болью в ушах, которую дети зачастую не могут переносить“, — описывает фармацевт.
Осложнения воспаления также могут быть вызваны тем, что не выходит жидкость, скапливающаяся за барабанной перепонкой. „В случае отека и скопления жидкости там начинают размножаться бактерии и вирусы, что еще более усугубляет воспаление“, — объясняет аптекарь.
Оямаа отмечает, что существуют и другие причины ушных инфекций - такие как воспаления горла или зубов, а также аллергия, которые вызывают отеки носа, что, в свою очередь, вызывает опять же отек и боль в области уха. В случае с детьми также нельзя исключать попадание инородного тела в ухо, что и вызывает боль. Воспаление ушей также может начаться из-за травмы. „Если ухо заложено или после травмы возникает кровотечение, или появилось головокружение, то также следует немедленно обратиться к врачу“.
Лечение боли в ушах всегда начинается с лечения простуды.
Лечение и облегчение боли в ушах начинается с правильного подхода. Оямаа подчеркивает, что самое главное – сосредоточиться на лечении простуды и отека слизистой носа, потому что часто именно там начинаются ушные инфекции. „Проблема маленьких детей в том, что они еще не умеют правильно сморкаться носом. Некоторые вместо этого только глотают секрет, что в итоге ухудшает ситуацию“, — объясняет Оямаа.
„Самое главное — уменьшить отек слизистой носа и вылечить насморк. Для этого можно использовать капли и спреи для носа на основе морской воды, а также сиропы для приема внутрь, чтобы снять отек носа и ушей“, — советует фармацевт. „Для снятия боли и сбивания температуры подойдут парацетамол и ибупрофен, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Что-либо капать в ухо нельзя – и особенно детям!“.
Помимо лекарств, Оямаа также подчеркивает важность отдыха и употребления жидкости. „Важно, чтобы ребенок отдыхал и употреблял достаточно теплой жидкости – например, воды или травяного чая“, — отмечает он.
Хотя домашние средства часто помогают облегчить боль в ушах, Оямаа подчеркивает, что в некоторых случаях их может быть недостаточно. „Если боль очень сильная и жар не реагирует на противовоспалительные препараты, то обязательно следует обратиться к врачу, поскольку может потребоваться лечение антибиотиками. Гнойные выделения из уха также являются явным признаком того, что необходимо профессиональное лечение“, — поясняет фармацевт.
Рецидивирующие ушные инфекции и потеря слуха
Невылеченные или рецидивирующие ушные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, включая потерю слуха. Антон Оямаа поясняет, что в случае повторных воспалений с высокой температурой может потребоваться вмешательство оториноларинголога – т.е. врача-лора.
„Если ребенок часто страдает воспалением ушей и каждый раз это сопровождается высокой температурой (40+ градусов), то обязательно нужно обследовать состояние аденоидов. Это можно сделать с помощью рентгена“, — говорит Оямаа. „Потеря слуха возникает, когда барабанная перепонка, слуховые косточки или слуховой нерв повреждаются из-за воспаления. По причине гноя и отека звук не может нормально передаваться, поскольку нарушается вибрация. К счастью, потеря слуха часто носит временный характер, но в случае повторных воспалений она может остаться постоянной“.
Заболевания ушей не должны случаться так часто, так что при их частом появлении, вероятно, есть какая-то причина. Если же не лечить воспаление, то оно может привести к потере слуха. Гнойные воспаления опасны для всего организма и особенно в области головы, так как там расположены жизненно важные органы. Фармацевт может порекомендовать вакцинацию или, при необходимости, операцию, чтобы предотвратить тяжелое заболевание в будущем, но это необходимо решать совместно с отоларингологом.
Родителям следует быть внимательными и замечать, если ребенок не реагирует на более тихие звуки или часто начинает увеличивать громкость телевизора. „Потерю слуха можно заметить и тогда, когда ребенок уже не слышит так хорошо, как раньше“, — объясняет Оямаа.
Профилактика потери слуха: важно внимание родителей
Чтобы предотвратить потерю слуха, важно правильно лечить ушные воспаления и уделять внимание здоровью ребенка даже после того, как симптомы отступят. „Когда боль в ухе пройдет, то рекомендуется повторный визит к семейному врачу. Это помогает убедиться в том, что воспаление полностью утихло и не возникло никаких осложнений“, — советует Оямаа.
Он подчеркивает, что родителям следует следить за слухом ребенка в течение как минимум 1-2 недель после начала заболевания в ушах. „Если же слух не вернулся, то вам следует обратиться к врачу, чтобы исключить необратимые повреждения“, — говорит он.
Регулярный уход за носом ребенка также играет ключевую роль в предотвращении заболевания в ушах и потери слуха. „Детей следует с раннего возраста учить полоскать и чистить нос, чтобы предотвратить распространение воспаления. Процедуры ухода за носом стоит сделать повседневной привычкой“, — добавляет Оямаа.