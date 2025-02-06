Просто о болях в ушах у детей: как лечить и когда обращаться к врачу

Средний отит часто начинается с простуды, когда вирусы и бактерии распространяются из носа через слуховой проход в среднее ухо. „У детей евстахиева труба, соединяющая нос и ухо, короче, чем у взрослых, поэтому туда легче проникают бактерии и вирусы“, — объясняет фармацевт аптеки Benu Центра здоровья Саку Антон Оямаа. „При воспалении возникает отек, из-за которого ухудшается вентиляция в ухе. Если в этой ситуации ничего не предпринять, то на барабанную перепонку может возникнуть сильное давление, что приведет к более серьезному повреждению“.

Ушная инфекция может быть как вирусной, так и бактериальной. Вирусное воспаление часто проходит само по себе, но бактериальное воспаление может потребовать лечения антибиотиками. „Обычные боли в ушах следует лечить противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен. Парацетамол также может помочь облегчить боль, если воспаление не является тяжелым. Но в то же время средний отит — более серьезное заболевание, которое может сопровождаться очень высокой температурой (39-40 градусов) а также резкой и сильной болью в ушах, которую дети зачастую не могут переносить“, — описывает фармацевт.

Осложнения воспаления также могут быть вызваны тем, что не выходит жидкость, скапливающаяся за барабанной перепонкой. „В случае отека и скопления жидкости там начинают размножаться бактерии и вирусы, что еще более усугубляет воспаление“, — объясняет аптекарь.

Оямаа отмечает, что существуют и другие причины ушных инфекций - такие как воспаления горла или зубов, а также аллергия, которые вызывают отеки носа, что, в свою очередь, вызывает опять же отек и боль в области уха. В случае с детьми также нельзя исключать попадание инородного тела в ухо, что и вызывает боль. Воспаление ушей также может начаться из-за травмы. „Если ухо заложено или после травмы возникает кровотечение, или появилось головокружение, то также следует немедленно обратиться к врачу“.

Лечение боли в ушах всегда начинается с лечения простуды.