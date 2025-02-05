Мода и стиль
05.02.2025, 16:36

ФОТО | Резиновые перчатки, кожа и воланы! Менее откровенные, но не менее интересные наряды с красной дорожки „Грэмми“

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Джулия Фокс
Джулия Фокс
ФОТО: Jordan Strauss | Invision

Недавно в Лос-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения премии „Грэмми“. Это не только большая вечеринка для меломанов, но и любимое событие для модниц, где нет никаких правил того, как можно и нельзя одеваться.

Каждый год приносит новые тренды, но красная дорожка „Грэмми“ - это место, где собираются все звезды, стремящиеся к новому и особенному самовыражению.

Посмотрите, кто и чем привлек внимание в этом году наряду с оголившейся на красной дорожке Бьянкой Цензори.

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