Таллиннская неделя моды весной пройдет в Центре русской культуры. Смотрите, какие показы нас ждут

В течение двух дней на подиуме Tallinn Fashion Week будут представлены свежие модные тенденции сезона, а также новое творчество известных эстонских дизайнеров - идеально на весну! Насладитесь модными показами с прекрасными моделями и дизайнерами, чтобы вдохнуть свежесть в свой гардероб на предстоящий сезон весна-лето.

„Неделя моды - это огромная нагрузка для дизайнеров и их команд, но это необходимость с точки зрения рекламы и эмоционально вдохновляющее событие“, - говорит Катрин Кулдма, креативный директор Tallinn Fashion Week.

„За созданием новых коллекций одежды, невидимых широкой публике, стоит ежедневная суета и тяжелый труд различных профессионалов. Неделя моды - это глубокий поклон всем профессионалам швейного и текстильного дела, от швей, технологов, вышивальщиц и вязальщиц до руководителей и владельцев фабрик“, - добавляет Кулдма.

Программа весенней Tallinn Fashion Week

Четверг, 20 марта

17.30 Ilona Abdullaeva, Anastassija Balak

19.00 Brand NO.8, Mammu Couture

20.30 Marilin Sikkal, Tiina Talumees

Пятница, 21 марта

17.30 Solaris представляет: LEVI

19.00 Natali Õnnis, Liina Stein

20.30 Heleene Toater/Karmen Emily Gabor, Ralf Oskar Siim

Amanjeda by Katrin Kuldma Men

Amanjeda by Katrin Kuldma Women