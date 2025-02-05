Таллиннская неделя моды весной пройдет в Центре русской культуры. Смотрите, какие показы нас ждут(1)
Таллиннская неделя моды, главное модное событие Эстонии, вновь принесет весеннюю свежесть в мир моды 20 и 21 марта в Центре русской культуры. Билеты на Tallinn Fashion Week поступят в продажу за месяц до начала мероприятия.
В течение двух дней на подиуме Tallinn Fashion Week будут представлены свежие модные тенденции сезона, а также новое творчество известных эстонских дизайнеров - идеально на весну! Насладитесь модными показами с прекрасными моделями и дизайнерами, чтобы вдохнуть свежесть в свой гардероб на предстоящий сезон весна-лето.
„Неделя моды - это огромная нагрузка для дизайнеров и их команд, но это необходимость с точки зрения рекламы и эмоционально вдохновляющее событие“, - говорит Катрин Кулдма, креативный директор Tallinn Fashion Week.
„За созданием новых коллекций одежды, невидимых широкой публике, стоит ежедневная суета и тяжелый труд различных профессионалов. Неделя моды - это глубокий поклон всем профессионалам швейного и текстильного дела, от швей, технологов, вышивальщиц и вязальщиц до руководителей и владельцев фабрик“, - добавляет Кулдма.
Программа весенней Tallinn Fashion Week
Четверг, 20 марта
17.30 Ilona Abdullaeva, Anastassija Balak
19.00 Brand NO.8, Mammu Couture
20.30 Marilin Sikkal, Tiina Talumees
Пятница, 21 марта
17.30 Solaris представляет: LEVI
19.00 Natali Õnnis, Liina Stein
20.30 Heleene Toater/Karmen Emily Gabor, Ralf Oskar Siim
Amanjeda by Katrin Kuldma Men
Amanjeda by Katrin Kuldma Women