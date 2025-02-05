Слишком хорошо, чтобы быть правдой: как распознать нечестного работодателя(1)
Вы подали заявку, заинтересовали работодателя и вам предложили присоединиться к команде. Звучит прекрасно, правда? Но не все компании честно рассказывают об условиях, в которых вам предстоит трудиться, пишет Delfi Life.
Business Insider опросил экспертов и составил перечень тревожных признаков, на которые нужно обратить внимание при трудоустройстве. Это не обязательно означает, что вам следует сразу отказаться от предложенной должности. Но имейте в виду эту информацию и постарайтесь обеспечить себе на предприятии как можно лучшее будущее.
Слишком высокая зарплата
На первый взгляд это просто здорово — компания предлагает вам самую большую в отрасли зарплату, то есть заботится о своих работниках. Но довольно скоро может обнаружиться и истинная причина. Например, такую зарплату вы получите только после того, как выполните некоторые задания начальника, о которых пока даже не догадываетесь.
Высокая зарплата также может свидетельствовать о проблемах в рабочей среде компании или чрезмерном количестве обязанностей, слишком большой ответственности и других аспектах. Возможно, вас хотят нанять, чтобы найти быстрые решения проблем, с которыми не справлялись предыдущие работники. Поэтому постарайтесь оценить предложение критически и проанализировать все варианты.
Устные обещания, неясные обязанности и напористость
Будьте осторожны с устными обещаниями потенциального работодателя. Чтобы все, о чем говорилось, действительно выполнялось, это должно быть зафиксировано на бумаге — в рабочем договоре. А если от письменного закрепления обещаний уклоняются, то хорошо подумайте, стоит ли соглашаться. Ведь позже все обещанные бонусы могут испариться.
Во время интервью поинтересуйтесь:
сколько работников на предприятии,
когда выплачивается зарплата,
какие у вас будут обязанности и ответственность,
какие возможности роста и т.д.
Если потенциальный работодатель станет уклоняться от ответов на эти вопросы, то это явный признак, что что-то не в порядке.
А настойчивое склонение вас к принятию этого предложения может свидетельствовать не о том, что вы отличный соискатель, а о том, что предприятию из-за каких-то проблем срочно нужен работник.
Неформальное интервью и частая смена работников
На официальном интервью, в отличие от неформальных, рассказывают о предприятии, его ценностях и позволяют ознакомиться с рабочей средой. Таким образом потенциальный начальник может показать себя с лучшей стороны и убедить претендента. В свою очередь во время неформального интервью нельзя быть абсолютно уверенным в том, что сказанное будет выполняться.
Кроме того, должны быть оговорены сроки извещения о результатах интервью. Однако иногда единственный, кого это интересует — вы. Неполучение ответа и сложности с коммуникацией после интервью не всегда свидетельствуют о том, что предприятие отдало предпочтение другому, но и о том, что в рабочей среде не хватает организации и, возможно, работников там не особо уважают.
Не секрет, что предпринимателей интересует прибыль и уровень доходов. Однако нередко это достигается за счет работников, например, снижается вознаграждение, поэтому происходит частая смена работников. Возможно, вы даже не догадываетесь о таком обстоятельстве, однако постарайтесь найти доступную информацию о потенциальном рабочем месте, например, отзывы других сотрудников в социальных сетях.
Использование личных данных и вымогательство денег
Также будьте осторожны, если еще до заключения трудового договора от вас требуют личные данные, например, номер банковского счета или домашний адрес или другие личные детали. Это не обязательно означает, что потенциальный работодатель будет злонамеренно использовать эту информацию, но будьте внимательны, чтобы этого не произошло.
А если еще до начала работы вас призывают сделать определенные инвестиции в пользу предприятия или предлагается некая заработная плата, только если вы вложите свои деньги, то это может быть и мошенничество.
Доверяйте своей интуиции. Если явного повода отказаться от вакансии нет, но у вас появилось нехорошее предчувствие, то с компанией, вероятно, что-то не так. Постарайтесь найти причины, чтобы как можно быстрее расставить для себя все точки над и.