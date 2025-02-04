Угощение из морозильника: шеф-повар превратила замороженные картофельные оладьи в изысканное блюдо
Когда день расписан по минутам, содержимое морозильной камеры станет настоящим спасением, а превратить замороженное блюдо в шедевр кулинарии проще, чем вы могли бы подумать. Шеф-повар Мару Метспалу доказывает, что вегетарианские блюда могут быть и вкусными, и сытными, а, кроме того, помогают дополнить повседневный рацион овощами и полезными ингредиентами.
„В кулинарии главное – простота, свежесть и обилие вкуса. Для того, чтобы приготовить аппетитное блюдо, не нужны сложные ингредиенты и не нужно часами стоять у плиты. Дары природы – овощи, злаки, бобовые – помогут создавать вкусные питательные блюда. Одни люди видят только препятствия, которые мешают им готовить растительные блюда чаще, а для других главной преградой становится сложность процессов. Я же считаю, что готовка всегда должна быть в радость, а рецепты должны быть простыми. Начав использовать растительные ингредиенты, вы удивитесь, сколько ярких вкусов появится в вашей жизни, и скольких лишних хлопот вы избежите“, – говорит шеф-повар.
Руководитель отдела продуктов питания и напитков IKEA Лаури Томингас солидарен с Метспалу. „Мы убеждены, что еда должна быть хорошей в любом смысле слова – и для людей, и для планеты. Изменение нашего рациона начинается с маленьких шагов или, можно сказать, кусочков. Чтобы сделать шаг навстречу более здоровому образу жизни, не нужны крупные перемены. Например, традиционные мясные фрикадельки можно заменить растительными, которые на вкус не отличаются. Их можно использовать в супах и рагу, добавлять к пасте – словом, применять во всех тех же блюдах, где обычные мясные фрикадельки. Кроме того, замороженные продукты, например, картофельные оладьи, могут сильно упростить повседневную жизнь, что подтверждают кулинарные мастер-классы, в которых принимали участие наши клиенты“, – уверяет представитель IKEA.
Мару Метспалу поделилась рецептом, который уже оценили участники мастер-класса IKEA. Блюдо можно легко приготовить дома, имея в распоряжении только растительные ингредиенты – картофельные оладьи, копченую морковь, лук в быстром маринаде и „икру“ из семян чиа.
Вам потребуется:
картофельные оладьи (домашние или замороженные из IKEA)
150 г кешью
сок и цедра 0,5–1 лимона
соль, перец, немного сахара
пучок шнитт-лука или петрушки
2–3 крупные моркови
немного лимонного сока и жидкий дым по вкусу
1 измельченный лист нори
2 красные луковицы среднего размера
2 ст. л. красного винного уксуса
3 ст. л. семян чиа
5 ст. л. воды или больше, если требуется
2 ст. л. соевого соуса
Рецепт:
Начните с картофельных оладьев. Если вы используете замороженные картофельные оладьи, разогрейте их в духовке на застеленном пекарской бумагой противне или поджарьте на сковороде с обеих сторон до хрустящей корочки.
Для крема из кешью орехи замочите в воде на несколько часов или отварите в течение 10 минут. Воду слейте, орехи переложите в блендер. Добавьте сок лимона и тертую цедру, измельченный шнитт-лук и соль. Взбейте в блендере до кремовой текстуры. Приправьте по вкусу.
Для копченой моркови с помощью овощечистки нарежьте морковь на тонкие полоски. Выложите их на сковороду, закройте крышкой и готовьте на низком огне до состояния аль-дэнте, не совсем до мягкости. К готовой моркови добавьте немного лимонного сока, измельченный лист нори или хлопья из водорослей и жидкий дым по вкусу. Оставьте настаиваться. Копченую морковь можно также приготовить в духовом шкафу, но в таком случае ее нужно приправить перед тем, как противень отправится в духовку.
Чтобы приготовить красный лук в быстром маринаде, тонко нарежьте луковицы ножом или на терке-шинковке. В миске залейте лук винным уксусом, приправьте солью и перцем по вкусу и подавите или перемешайте ложкой. Оставьте настаиваться. Перемешайте несколько раз, пока заканчиваете подготовку.
Для „икры“ из семян чиа смешайте семена чиа, воду, соевый соус и измельченный лист нори. Отставьте, чтобы семена чиа набухли.
Подача. Разрежьте картофельные оладьи пополам, поверх выложите крем из кешью, копченую морковь, маринованный лук и немного „икры“ из семян чиа.