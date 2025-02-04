Угощение из морозильника: шеф-повар превратила замороженные картофельные оладьи в изысканное блюдо

„В кулинарии главное – простота, свежесть и обилие вкуса. Для того, чтобы приготовить аппетитное блюдо, не нужны сложные ингредиенты и не нужно часами стоять у плиты. Дары природы – овощи, злаки, бобовые – помогут создавать вкусные питательные блюда. Одни люди видят только препятствия, которые мешают им готовить растительные блюда чаще, а для других главной преградой становится сложность процессов. Я же считаю, что готовка всегда должна быть в радость, а рецепты должны быть простыми. Начав использовать растительные ингредиенты, вы удивитесь, сколько ярких вкусов появится в вашей жизни, и скольких лишних хлопот вы избежите“, – говорит шеф-повар.

Руководитель отдела продуктов питания и напитков IKEA Лаури Томингас солидарен с Метспалу. „Мы убеждены, что еда должна быть хорошей в любом смысле слова – и для людей, и для планеты. Изменение нашего рациона начинается с маленьких шагов или, можно сказать, кусочков. Чтобы сделать шаг навстречу более здоровому образу жизни, не нужны крупные перемены. Например, традиционные мясные фрикадельки можно заменить растительными, которые на вкус не отличаются. Их можно использовать в супах и рагу, добавлять к пасте – словом, применять во всех тех же блюдах, где обычные мясные фрикадельки. Кроме того, замороженные продукты, например, картофельные оладьи, могут сильно упростить повседневную жизнь, что подтверждают кулинарные мастер-классы, в которых принимали участие наши клиенты“, – уверяет представитель IKEA.

Мару Метспалу поделилась рецептом, который уже оценили участники мастер-класса IKEA. Блюдо можно легко приготовить дома, имея в распоряжении только растительные ингредиенты – картофельные оладьи, копченую морковь, лук в быстром маринаде и „икру“ из семян чиа.

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