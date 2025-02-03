Популярная сеть секонд-хэндов Humana скоро закроется в Ида-Вирумаа. Что случилось?

Для многих нарвских постоянных клиентов Humana это большая беда, и они надеются, что руководство сети все-таки передумает. Humana покидает и Йыхви, то есть уезд в целом.

Потому что невыгодно

“Нарвская газета“ задала руководству сети Humana ряд вопросов, и то было довольно немногословно в ответах. Приведем полностью минимальную информацию, которую газете предоставила менеджер по проектам Humana, специалист по коммуникации Мари-Хелене Кабар.

“Humana закрывает магазины в Нарве и Йыхви из-за плохих экономических показателей. Последним днем работы Humana в Йыхви будет 23 марта, а нарвский магазин сети закроется с 27 апреля. На данный момент у нас нет планов открывать магазины в Нарве и Йыхви, меняя нынешнее расположение на другое“, – сообщила „НГ“ Мари-Хелене.

Последним предложением она ответила на надежды многих нарвитян, постоянных клиентов Humana, считающих, что переезд магазина из Astri в место с низкой арендной платой позволил бы сохранить любимый секонд в приграничном городе.

Напомним, что сеть Humana начинала в Нарве с открытого еще в 2011-м магазина в Kerese Keskus, у транспортного кольца перед Петровской площадью. Но три года назад он переехал в Astri, то есть и там проработал сравнительно продолжительно, успев хорошо изучить покупательские способности нарвитян, возможности для развития в городе.

Очень популярен у подростков, но не только у них

Все-таки многие покупатели уповают на чудо, обсуждают возможность проведения публичной акции с призывом к Humana не уходить.“Своих трех детей, от 5 до 14 лет, я одеваю практически только в секонд-хэндах, прежде всего, в нарвском магазине Humana, – сказала „НГ“ нарвитянка Юлия. – На постоянное обновление гардеробов растущих детей в брендовых, да и любых других магазинах денег не хватает, как и у многих других нарвитян, а в Humana можно найти многое из того, что детям надеть не стыдно. У молодежи вообще популярен этот магазин, там ее всегда хватает“.