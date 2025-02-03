Популярная сеть секонд-хэндов Humana скоро закроется в Ида-Вирумаа. Что случилось?(9)
Работающий на втором этаже нарвского торгового центра Astri магазин Humana, являющийся одним из звеньев популярной эстонской сети из 23-х секонд-хэндов, закроют приближающейся весной. Другого места, с более низкой арендной платой, Humana в городе не ищет и искать не собирается.
Для многих нарвских постоянных клиентов Humana это большая беда, и они надеются, что руководство сети все-таки передумает. Humana покидает и Йыхви, то есть уезд в целом.
Потому что невыгодно
“Нарвская газета“ задала руководству сети Humana ряд вопросов, и то было довольно немногословно в ответах. Приведем полностью минимальную информацию, которую газете предоставила менеджер по проектам Humana, специалист по коммуникации Мари-Хелене Кабар.
“Humana закрывает магазины в Нарве и Йыхви из-за плохих экономических показателей. Последним днем работы Humana в Йыхви будет 23 марта, а нарвский магазин сети закроется с 27 апреля. На данный момент у нас нет планов открывать магазины в Нарве и Йыхви, меняя нынешнее расположение на другое“, – сообщила „НГ“ Мари-Хелене.
Последним предложением она ответила на надежды многих нарвитян, постоянных клиентов Humana, считающих, что переезд магазина из Astri в место с низкой арендной платой позволил бы сохранить любимый секонд в приграничном городе.
Напомним, что сеть Humana начинала в Нарве с открытого еще в 2011-м магазина в Kerese Keskus, у транспортного кольца перед Петровской площадью. Но три года назад он переехал в Astri, то есть и там проработал сравнительно продолжительно, успев хорошо изучить покупательские способности нарвитян, возможности для развития в городе.
Очень популярен у подростков, но не только у них
Все-таки многие покупатели уповают на чудо, обсуждают возможность проведения публичной акции с призывом к Humana не уходить.“Своих трех детей, от 5 до 14 лет, я одеваю практически только в секонд-хэндах, прежде всего, в нарвском магазине Humana, – сказала „НГ“ нарвитянка Юлия. – На постоянное обновление гардеробов растущих детей в брендовых, да и любых других магазинах денег не хватает, как и у многих других нарвитян, а в Humana можно найти многое из того, что детям надеть не стыдно. У молодежи вообще популярен этот магазин, там ее всегда хватает“.
Отметим, что для родителей Humana дает хорошую возможность поддержать желание детей покупать что-то из одежды самостоятельно, выдав им на шоппинг, например, 10 евро, то есть те деньги, на которые в других магазинах толком ничего не купишь, а там можно на них приобрести несколько предметов одежды. В этом, правда, есть издержки – подростки часто покупают в секонд-хэндах избыточно, то, что потом не носят, но и таким образом получают какой-то урок.
Humana популярна, разумеется, и у взрослых, в том числе тех, кто ищет что-то особенное, необычное, то, что „нигде не купишь“. Но, прежде всего, конечно, покупателей привлекает цена.
„Я вообще не помню, когда последний раз покупала джинсы и кофты в каких-то других местах. Минимальная зарплата особого выбора не оставляет, то есть всегда предпочту хорошую вещь за 1-2 евро, а не за 10-20“, – сказала „НГ“ Марина, сама работающая продавцом в одном из маленьких нарвских магазинов.
Но именно то, что в Нарве, вероятно, большая часть одежды в Humana скупается не на старте продаж, сразу после очередного, происходящего раз в пять недель обновления товара, по сравнительно высоким ценам (преимущественно „6 евро за товар“) а под занавес, по 1 евро, по 50 центов, вероятно, и делает этот бизнес в бедном городе невыгодным.
Только в Таллинне у Humana 10 магазинов, а остальные 13 разбросаны по всей Эстонии. Некоторые нарвитяне говорят, что уже ездят в столицу специально для шопинга в магазинах этой сети, так как это дает гарантированную возможность найти что-то исключительно интересное за умеренные деньги, но не так дешево, как в Нарве.