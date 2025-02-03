Какие качества нужны, чтобы вас повысили: список из 10 пунктов

Умение работать индивидуально

Ваш режим работы может многое о вас рассказать. Можете ли вы достигать отличных результатов в одиночку? Тогда попробуйте взять на себя пару обязанностей должности, на которую претендуете, и докажите руководству, что вы достойны этого повышения.

Умение сотрудничать

Однако демонстрации одних своих способностей работать в одиночку будет мало. Выйдите из зоны комфорта и сделайте что-то, чего от вас не ждут, например, предложите помощь вашим коллегам. Чем добрее отношения между вами и другими сотрудниками, тем быстрее вас заметит руководство.

Умение сотрудничать под одним парусом столь же важно, как и умение работать индивидуально. Покажите, что вы еще и командный игрок.

Чувство ответственности

Продемонстрируйте свое ответственное отношение к работе. Если вы ведете проект, который скоро нужно сдавать, то доведите его до совершенства, даже если это потребует остаться дополнительно на пару часов. Эта инициатива может быть воспринята как свидетельство того, что для вас важно, чтобы все было в лучшем виде.

Старание

Насколько вы старательны? Возможно, вы обладаете всеми необходимыми знаниями, но не спешите их применять на деле, выполняя лишь минимум. Иногда именно старания и отдача работе — именно то, что определяет, заслужил ли работник повышение или нет.

Доверие

Если вы хотите себя проявить, то вам следует доказать начальству, что на вас можно положиться. Это очень важно, если вы рассчитываете на повышение.

Умение решать нестандартные ситуации

Никто не идеален, мы все допускаем ошибки. Но важно показать, что вы умеете и выпутываться из сложных ситуаций. Умение найти выход, минимизировать риски или ущерб — яркое доказательство вашей стрессоустойчивости.

Способность говорить о возможностях роста