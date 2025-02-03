Какие качества нужны, чтобы вас повысили: список из 10 пунктов(8)
Любой наемный сотрудник знает, как приятно быть по достоинству оцененным, признанным и делать то, что у него получается. Также приятно, когда работа ведет к повышению. Но что делать, если вы работаете, стараетесь, но повышения как не было, так и нет? Рассказываем, какие качества необходимы, чтобы вас повысили, пишет Delfi Life.
Умение работать индивидуально
Ваш режим работы может многое о вас рассказать. Можете ли вы достигать отличных результатов в одиночку? Тогда попробуйте взять на себя пару обязанностей должности, на которую претендуете, и докажите руководству, что вы достойны этого повышения.
Умение сотрудничать
Однако демонстрации одних своих способностей работать в одиночку будет мало. Выйдите из зоны комфорта и сделайте что-то, чего от вас не ждут, например, предложите помощь вашим коллегам. Чем добрее отношения между вами и другими сотрудниками, тем быстрее вас заметит руководство.
Умение сотрудничать под одним парусом столь же важно, как и умение работать индивидуально. Покажите, что вы еще и командный игрок.
Чувство ответственности
Продемонстрируйте свое ответственное отношение к работе. Если вы ведете проект, который скоро нужно сдавать, то доведите его до совершенства, даже если это потребует остаться дополнительно на пару часов. Эта инициатива может быть воспринята как свидетельство того, что для вас важно, чтобы все было в лучшем виде.
Старание
Насколько вы старательны? Возможно, вы обладаете всеми необходимыми знаниями, но не спешите их применять на деле, выполняя лишь минимум. Иногда именно старания и отдача работе — именно то, что определяет, заслужил ли работник повышение или нет.
Доверие
Если вы хотите себя проявить, то вам следует доказать начальству, что на вас можно положиться. Это очень важно, если вы рассчитываете на повышение.
Умение решать нестандартные ситуации
Никто не идеален, мы все допускаем ошибки. Но важно показать, что вы умеете и выпутываться из сложных ситуаций. Умение найти выход, минимизировать риски или ущерб — яркое доказательство вашей стрессоустойчивости.
Способность говорить о возможностях роста
Не стоит работать над своим карьерным ростом в условиях полной секретности. Если вы уверены, что доказали свою пригодность и заслужили повышение, смело говорите об этом со своим работодателем. Если вы заговорили об этом, то процесс пошел и руководство проинформировано о вашей работе и заслугах. Да, все может решиться не так быстро, как вам бы хотелось, и возможно, сейчас нет возможности повысить вас, но вы можете спросить, на чем вам стоит сосредоточиться.
Открытость
Все знают, что у лжи ноги коротки, и профессиональная среда — не то место, где стоит плести сети неправд или интриг. Даже если вам нужно сказать горькую правду, говорите ее, не стоит врать, пытаясь подсластить пилюлю. Если ваша ложь откроется, то последствия для вас могут быть катастрофическими. Не стесняйтесь признаться, если вы чего-то не знаете.
Применение знаний и умение много работать
Наверняка, руководство следит за вашими успехами с первого дня работы и уже дало вам понять, на чем стоит сфокусироваться. Если вы будет внимательно слушать и обращать внимание на работу других сотрудников, то вы очень быстро поймете, чего именно от вас ждут. Используйте эту возможность. Объединив эти знания с упорной работой, вы добьетесь своего намного быстрее.
Творческий подход
Мыслите иначе, думайте нестандартно, смотрите на вещи пытливо и свежо — это может быть ключ к вашему успеху. Возможно, именно ваши идеи и подход выделят вас на общем фоне. Если у вас есть идея — не молчите, говорите и действуйте.
Если вы обладаете всеми этими качествами, а повышения все нет, то, возможно, проблема кроется в чем-то другом. Возможно, в ваших вредных привычках или других причинах?