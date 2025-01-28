Психология
28.01.2025, 18:30

Представьте дом. Невероятно простой, но подтвержденный учеными способ помочь себе уснуть

 
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Inside Creative House | Shutterstock

Если подсчет овец не дает результата, вирусный лайфхак для сна может стать именно тем, что вам нужно, чтобы наконец-то нормально уснуть и выспаться, пишет Delfi Life.

Коуч по медитации Эмили Кесслер покорила Интернет своим советом для тех, кому трудно уснуть после напряженного дня и стресса. „Если у вас проблемы с засыпанием, поделюсь действительно странным и необычным советом - он может показаться бессмысленным, но помог мне и буквально всем, кому я об этом рассказывала“, — рассказала Кесслер в TikTok.

Она рекомендует начать с нескольких медленных, глубоких вдохов. Исследования показывают, что глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая успокаивает организм и способствует выработке мелатонина — гормона, помогающего заснуть. Как только вы немного успокоитесь, Кесслер предлагает мысленно представить дом, который вам знаком — но не ваш собственный. Сама она для визуализации часто использует дом своей бабушки.

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