28.01.2025, 18:30
Представьте дом. Невероятно простой, но подтвержденный учеными способ помочь себе уснуть
ФОТО: | Shutterstock
Если подсчет овец не дает результата, вирусный лайфхак для сна может стать именно тем, что вам нужно, чтобы наконец-то нормально уснуть и выспаться, пишет Delfi Life.
Коуч по медитации Эмили Кесслер покорила Интернет своим советом для тех, кому трудно уснуть после напряженного дня и стресса. „Если у вас проблемы с засыпанием, поделюсь действительно странным и необычным советом - он может показаться бессмысленным, но помог мне и буквально всем, кому я об этом рассказывала“, — рассказала Кесслер в TikTok.
Уже подписаны?