Представьте дом. Невероятно простой, но подтвержденный учеными способ помочь себе уснуть

Коуч по медитации Эмили Кесслер покорила Интернет своим советом для тех, кому трудно уснуть после напряженного дня и стресса. „Если у вас проблемы с засыпанием, поделюсь действительно странным и необычным советом - он может показаться бессмысленным, но помог мне и буквально всем, кому я об этом рассказывала“, — рассказала Кесслер в TikTok.