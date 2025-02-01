Осторожно, нас ждут конфликты и тревоги! Таллиннский таролог дала советы знакам зодиака на этот непростой февраль(7)
Февраль обещает быть непростым месяцем, наполненным тревогами и неуверенностью в завтрашнем дне. В это время многие будут с нетерпением мечтать о лете, надеясь, что оно принесёт перемены к лучшему. Однако февраль окажется особенно конфликтным. Аркан месяца - Смерть, Повешенный и Солнце.
Будьте готовы к тому, что окружающие могут вести себя грубо, а решения и дела будут продвигаться медленно и с трудом. Этот месяц потребует от нас терпения и умения сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
Овен
Аркан Иерофант, Императрица и Поверенный
В феврале Овнам предстоит столкнуться с необходимостью принимать непростые решения. Избежать неприятных разговоров вряд ли удастся — они могут возникнуть как в профессиональной сфере, так и в семейных отношениях.
Кроме того, возможны трудности с финансовыми выплатами, поэтому не стоит строить завышенных ожиданий. Лучше настроиться на гибкость и готовность адаптироваться к текущим обстоятельствам. Такой подход поможет более спокойно пережить возникающие сложности.
Телец
Аркан Луна, Верховная Жрица и Умеренность
В феврале вы можете ощущать сложности с поднятием настроения: даже незначительные слова, услышанные от других, будут восприниматься особенно остро и способны выбить вас из колеи.
Этот период — подходящее время, чтобы пересмотреть свою жизнь. Завершите отношения, которые давно себя исчерпали, и задумайтесь о смене работы, если она больше не приносит удовлетворения. Такие перемены помогут вам освободиться от лишнего.
Близнецы
Аркан Суд, Башня и Солнце
Близнецы, в феврале лучше не оглядываться назад — в прошлом вас вряд ли ожидает что-то хорошее. Этот месяц потребует повышенного внимания и осторожности, так как вокруг вас могут плестись интриги. Постарайтесь быть максимально осмотрительными в отношениях с окружающими.
В любовной сфере вероятны недопонимания. Не стоит тратить энергию, пытаясь настоять на своём, — убедить партнёра всё равно не удастся.
Рак
Аркан Солнце, Мир и Дурак
Для Раков февраль станет приятным исключением: несмотря на общее настроение месяца, вам удастся сохранить лёгкость и бодрость духа. Это особенно благоприятное время для любовных дел — женщины-Раки точно не останутся без внимания и смогут почувствовать себя в центре событий.
Кроме того, февраль идеально подходит для планирования летнего отпуска. Сейчас можно задуматься о местах, куда вы хотите отправиться, и начать готовиться к будущим приключениям.
Лев
Аркан Суд, Солнце и Повешенный
Для Львов февраль станет удачным временем, чтобы завершить старые дела. Это особенно важно: пока вы не закроете прежние вопросы, новая энергия и возможности не смогут войти в вашу жизнь.
Вас может особенно тянуть к весеннему настроению, свету и теплу. Поддержите себя, добавив в рацион витамин D — это поможет справиться с сезонным упадком сил. Если вы ищете ответы на важные вопросы, в этом месяце они, скорее всего, найдутся в интернете.
Дева
Аркан Башня, Маг и Иерофант
От Дев февраль потребует особой внимательности в работе с документами и бумагами. Перепроверяйте всё тщательно, чтобы избежать ошибок или упущений, которые могут неблагоприятно сказаться на дальнейшем развитии событий.
Это хорошее время, чтобы изучить рынок труда. Такой подход может вдохновить вас на свежие идеи о том, как увеличить доход или найти новые источники заработка. Используйте этот период для анализа и планирования — это принесёт свои плоды.
Весы
Аркан Умеренность, Дьявол и Солнце
Февраль обещает быть насыщенным эмоциями и событиями. Для тех, кто состоит в браке, этот месяц может стать особенно непростым: существует риск новых знакомств, которые способны перерасти в романтические увлечения и вызвать сильные чувства.
В профессиональной сфере готовьтесь к интенсивной работе. Дела будут накапливаться, требуя от вас максимальной концентрации и усилий. Постарайтесь сохранять баланс между личной жизнью и рабочими обязанностями, чтобы справиться с этим насыщенным периодом.
Скорпион
Аркан Умеренность, Отшельник и Дьявол
В феврале постарайтесь изо всех сил не упустить свой шанс. Несмотря на возможное чувство усталости и желание отстраниться от окружающих, важно оставаться внимательными, чтобы не пропустить что-то действительно значимое.
Не бойтесь рисковать и высказывать свои идеи — смело делайте предложения. Даже если вы сомневаетесь, ничего не потеряете, а шансы на успех могут оказаться выше, чем вы ожидаете. Используйте этот месяц для решительных действий.
Стрелец
Аркан Император, Отшельник и Дурак
Февраль станет для Стрельцов месяцем, наполненным теплом любви. Ваша вторая половина будет для вас надёжной опорой и источником поддержки. Постарайтесь проводить как можно больше времени вместе, чтобы укрепить ваши отношения и наслаждаться близостью.
В это время лучше избегать начинаний чего-то нового. Сосредоточьтесь на том, что уже есть в вашей жизни, и цените это. Риск утратить что-то важное сейчас выше, поэтому держитесь за свои достижения и отношения, чтобы потом не сожалеть о потерянном.
Козерог
Аркан Колесница, Луна и Иерофант
Козерогам в феврале стоит воздержаться от поездок, будь то путешествия или деловые командировки. Велика вероятность, что ожидания не оправдаются, и вы можете потратить больше денег, чем планировали.
Лучше сосредоточиться на сфере любви. Это отличное время для новых знакомств, а также для того, чтобы укрепить и развить отношения в уже существующих парах.
Водолей
Аркан Дьявол, Иерофант и Колесо Фортуны
В феврале большинство ваших мыслей будут сосредоточены на деньгах. Важно правильно распределить их: если средств не хватает, стоит внимательнее подойти к планированию бюджета. Если же вам покажется, что накоплений достаточно, это отличное время для инвестиций и вкладов.
С учётом этих шагов, месяц пройдет довольно быстро и легко, не доставив лишних проблем.
Рыбы
Аркан Луна, Солнце и Колесо Фортуны
В этом месяце может показаться, что земля уходит из-под ног. Очень важно обращать внимание на своё здоровье и избегать переутомления. Постарайтесь не перегружать себя, давая организму достаточно времени для отдыха.
Февраль потребует от вас сохранения тонуса, потому что окружающие будут требовать вашего внимания и усилий. Будьте готовы к повышенной активности и старайтесь сохранять внутреннюю гармонию, чтобы справиться с вызовами месяца.