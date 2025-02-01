Осторожно, нас ждут конфликты и тревоги! Таллиннский таролог дала советы знакам зодиака на этот непростой февраль

Будьте готовы к тому, что окружающие могут вести себя грубо, а решения и дела будут продвигаться медленно и с трудом. Этот месяц потребует от нас терпения и умения сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Овен

Аркан Иерофант, Императрица и Поверенный

В феврале Овнам предстоит столкнуться с необходимостью принимать непростые решения. Избежать неприятных разговоров вряд ли удастся — они могут возникнуть как в профессиональной сфере, так и в семейных отношениях.

Кроме того, возможны трудности с финансовыми выплатами, поэтому не стоит строить завышенных ожиданий. Лучше настроиться на гибкость и готовность адаптироваться к текущим обстоятельствам. Такой подход поможет более спокойно пережить возникающие сложности.

Телец

Аркан Луна, Верховная Жрица и Умеренность

В феврале вы можете ощущать сложности с поднятием настроения: даже незначительные слова, услышанные от других, будут восприниматься особенно остро и способны выбить вас из колеи.

Этот период — подходящее время, чтобы пересмотреть свою жизнь. Завершите отношения, которые давно себя исчерпали, и задумайтесь о смене работы, если она больше не приносит удовлетворения. Такие перемены помогут вам освободиться от лишнего.

Близнецы

Аркан Суд, Башня и Солнце

Близнецы, в феврале лучше не оглядываться назад — в прошлом вас вряд ли ожидает что-то хорошее. Этот месяц потребует повышенного внимания и осторожности, так как вокруг вас могут плестись интриги. Постарайтесь быть максимально осмотрительными в отношениях с окружающими.

В любовной сфере вероятны недопонимания. Не стоит тратить энергию, пытаясь настоять на своём, — убедить партнёра всё равно не удастся.

Рак

Аркан Солнце, Мир и Дурак

Для Раков февраль станет приятным исключением: несмотря на общее настроение месяца, вам удастся сохранить лёгкость и бодрость духа. Это особенно благоприятное время для любовных дел — женщины-Раки точно не останутся без внимания и смогут почувствовать себя в центре событий.