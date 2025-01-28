Исследования подтверждают: эта привычка делает вас более одинокими(1)
Традиционно курение считалось социальным занятием, а курить часто начинали, чтобы вписаться в общество. Однако современные исследования показывают обратные тенденции – курение увеличивает социальную изоляцию, особенно в пожилом возрасте.
Ухудшение здоровья и чувство одиночества
Проведенное в Англии исследование показало, что усиление чувства одиночества среди курильщиков связано с несколькими факторами, главным из которых является ухудшение здоровья. Образующийся при сгорании табака дым содержит тысячи веществ. Из них около 100 химических соединений опасны и могут вызывать множество проблем со здоровьем, включая заболевания легких и сердца, проблемы с кровообращением и рак. Болезни ограничивают физическую активность курильщиков, их способность общаться и участвовать в общественной жизни. Разумеется, это уменьшает контакты с другими людьми, что еще больше усугубляет одиночество. В исследовании также подчеркивается, что друзья и близкие курильщиков часто сами являются курильщиками и могут с большей вероятностью умереть раньше, лишая людей социальных связей.
Помимо физических проблем, курильщики подвергаются повышенному риску развития проблем с психическим здоровьем, таких как тревожность и депрессия, которые также способны снизить частоту социальных контактов. Важно отметить, что чем меньше в жизни человека физической активности и взаимодействия с другими людьми, тем сильнее усугубляются проблемы с психическим здоровьем.
Стигматизация курения
На социальную изоляцию курильщиков также влияет общественное мнение о курении. Более 70% жителей Англии считают курение неприятным и осведомлены о связанных с ним рисках. Общество в целом движется к будущему без табачного дыма, и курение становится все менее приемлемым, особенно в общественных местах. Также вводятся правила, запрещающие курение в определенных местах. Одно из исследований показало, что некоторые курильщики предпочитают проводить больше времени дома, где они могут спокойно курить, а не ходить в общественные места, где курение запрещено.
Кроме того, отмечается, что отношение к курильщикам становится все более негативным – главной причиной тут является неприятный запах от курения. Стигматизация ощущается со стороны членов семьи, коллег и других людей в общественных местах, что неизбежно усиливает чувство одиночества.
Поскольку курение вредит здоровью и становится все менее социально приемлемым, лучшим решением будет отказ от этой привычки. Если бросить курить сразу кажется невозможной задачей, можно рассмотреть замену традиционных сигарет альтернативными продуктами, такими как нагреваемый табак или никотиновые подушечки. При использовании бездымных продуктов в организм поступает меньше токсичных веществ, что снижает риски для здоровья. Также такие продукты не оставляют неприятного запаха табачного дыма.
Хотя само по себе курение одиночества не вызывает, важно помнить, что сопутствующие курению факторы в долгосрочной перспективе усиливают социальную изоляцию. Одиночество чаще всего испытывают курильщики старшего возраста, поскольку молодое поколение считает курение неприятным занятием. Также именно в пожилом возрасте проявляются заболевания, вызванные курением или связанные с ним.