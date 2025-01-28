Исследования подтверждают: эта привычка делает вас более одинокими

Ухудшение здоровья и чувство одиночества

Проведенное в Англии исследование показало, что усиление чувства одиночества среди курильщиков связано с несколькими факторами, главным из которых является ухудшение здоровья. Образующийся при сгорании табака дым содержит тысячи веществ. Из них около 100 химических соединений опасны и могут вызывать множество проблем со здоровьем, включая заболевания легких и сердца, проблемы с кровообращением и рак. Болезни ограничивают физическую активность курильщиков, их способность общаться и участвовать в общественной жизни. Разумеется, это уменьшает контакты с другими людьми, что еще больше усугубляет одиночество. В исследовании также подчеркивается, что друзья и близкие курильщиков часто сами являются курильщиками и могут с большей вероятностью умереть раньше, лишая людей социальных связей.

Помимо физических проблем, курильщики подвергаются повышенному риску развития проблем с психическим здоровьем, таких как тревожность и депрессия, которые также способны снизить частоту социальных контактов. Важно отметить, что чем меньше в жизни человека физической активности и взаимодействия с другими людьми, тем сильнее усугубляются проблемы с психическим здоровьем.

Стигматизация курения

На социальную изоляцию курильщиков также влияет общественное мнение о курении. Более 70% жителей Англии считают курение неприятным и осведомлены о связанных с ним рисках. Общество в целом движется к будущему без табачного дыма, и курение становится все менее приемлемым, особенно в общественных местах. Также вводятся правила, запрещающие курение в определенных местах. Одно из исследований показало, что некоторые курильщики предпочитают проводить больше времени дома, где они могут спокойно курить, а не ходить в общественные места, где курение запрещено.