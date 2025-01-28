ФОТО | 83 000 запросов ежемесячно! Названы ТОП-5 главных икон стиля десятилетия, вдохновляющие миллионы людей по всему миру

Тейлор Свифт - одна из крупнейших звезд поп-музыки, но ее влияние не ограничивается музыкой - она также является одной из икон современной моды. Это подтвердило исследование, проведенное брендом одежды Superdry, который назвал Тейлор Свифт лучше всего одетой знаменитостью десятилетия: в поисковиках было более 83 200 запросов по стилю и поиску фотографий ежемесячно. Бренд одежды изучил среднемесячный объем поисковых запросов в Google в США в период с декабря 2021 по ноябрь 2024 года. Ключевыми словами, вводимыми в поисковую систему, были „мода“, „одежда“ и „стиль“.