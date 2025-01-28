28.01.2025, 08:30
ФОТО | 83 000 запросов ежемесячно! Названы ТОП-5 главных икон стиля десятилетия, вдохновляющие миллионы людей по всему миру
ФОТО: | AFP
Мода меняется каждый год, но есть люди, чей стиль становится легендарным. Вы когда-нибудь задумывались, кто эти знаменитости, которые вдохновляют миллионы людей по всему миру?
Тейлор Свифт - одна из крупнейших звезд поп-музыки, но ее влияние не ограничивается музыкой - она также является одной из икон современной моды. Это подтвердило исследование, проведенное брендом одежды Superdry, который назвал Тейлор Свифт лучше всего одетой знаменитостью десятилетия: в поисковиках было более 83 200 запросов по стилю и поиску фотографий ежемесячно. Бренд одежды изучил среднемесячный объем поисковых запросов в Google в США в период с декабря 2021 по ноябрь 2024 года. Ключевыми словами, вводимыми в поисковую систему, были „мода“, „одежда“ и „стиль“.
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