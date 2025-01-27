„Порой правила нарушаются специально“. Таллиннский организатор светских мероприятий объяснила странный образ Мелании Трамп

Было бы странным предположить, что Мелания Трамп и окружающие ее консультанты не знают правил этикета, когда и как уместно носить шляпы. Тем более, что на церемонии принесения присяги США, как оказалось, нет официального дресс-кода, а из-за низкой температуры мероприятие перенесли со ступеней Капитолия вовнутрь. Порой правила нарушаются специально. И мода всегда служит диалектом имиджа и средством коммуникации.

Что мы наблюдаем? Весь мир обсуждает наряд первой леди США уже вторую неделю. Возможно, даже больше, чем инаугурационную речь нового президента. Особенно забавно наблюдать, как предмет обсуждения обрастает конспирологическими теориями. Да, мода и стиль говорят громко, особенно когда дело касается мероприятий мирового масштаба. И я убеждена, что полезным будет не искать политическую подоплеку, которую нам достоверно покажет лишь время, а обсудить впечатление, которое было создано. Это поможет каждому, кто задумывается о своем имидже - от офисного клерка до политиков нашей страны, временами совершающих промахи в стиле на публичных мероприятиях.

Если сравнить образы Мелании Трамп с церемонии принесения присяги на инаугурациях 2017 и 2025 года, мы увидим двух совершенно разных людей. В 2017 году, плавные линии и припыленный цвет аутфита создавали образ, часто выбираемый первыми леди. При взгляде на него рождаются ассоциации со всеми достоинствами и заслугами предыдущих обладательниц подобного образа. Мягкий и сдержанный, воплощающий традиционализм и отвечающий ожиданиям публики, как следствие, не вызывающий острых обсуждений. Прекрасная тактика, если вы желаете выразить уважение и вписаться в ряд предшественниц.