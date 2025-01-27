„Порой правила нарушаются специально“. Таллиннский организатор светских мероприятий объяснила странный образ Мелании Трамп
Выход Мелании Трамп на инаугурации никого не оставил равнодушным. Кто-то спрашивает „что это было?“, а кто-то достает с полки любимые шляпы, чтобы с новым приливом смелости выгулять их в на редкость теплую эстонскую зиму. Правила нужно знать, чтобы их нарушать.
Было бы странным предположить, что Мелания Трамп и окружающие ее консультанты не знают правил этикета, когда и как уместно носить шляпы. Тем более, что на церемонии принесения присяги США, как оказалось, нет официального дресс-кода, а из-за низкой температуры мероприятие перенесли со ступеней Капитолия вовнутрь. Порой правила нарушаются специально. И мода всегда служит диалектом имиджа и средством коммуникации.
Что мы наблюдаем? Весь мир обсуждает наряд первой леди США уже вторую неделю. Возможно, даже больше, чем инаугурационную речь нового президента. Особенно забавно наблюдать, как предмет обсуждения обрастает конспирологическими теориями. Да, мода и стиль говорят громко, особенно когда дело касается мероприятий мирового масштаба. И я убеждена, что полезным будет не искать политическую подоплеку, которую нам достоверно покажет лишь время, а обсудить впечатление, которое было создано. Это поможет каждому, кто задумывается о своем имидже - от офисного клерка до политиков нашей страны, временами совершающих промахи в стиле на публичных мероприятиях.
Если сравнить образы Мелании Трамп с церемонии принесения присяги на инаугурациях 2017 и 2025 года, мы увидим двух совершенно разных людей. В 2017 году, плавные линии и припыленный цвет аутфита создавали образ, часто выбираемый первыми леди. При взгляде на него рождаются ассоциации со всеми достоинствами и заслугами предыдущих обладательниц подобного образа. Мягкий и сдержанный, воплощающий традиционализм и отвечающий ожиданиям публики, как следствие, не вызывающий острых обсуждений. Прекрасная тактика, если вы желаете выразить уважение и вписаться в ряд предшественниц.
В 2025 году очевиден посыл категорически иного направления: скрывающая глаза шляпа, преобладание темного цвета, прямые линии и строгие формы. Властность, скрытность и сила. Вспоминаются картины Рене Магритта, где лицо джентльмена в шляпе всегда скрыто. Причем, элегантность силуэта и собранность присутствуют в обоих образах, но настроение и восприятие меняются кардинально. Для полного понимания контраста, взгляните на образ Иванки Трамп на инаугурации 2025 года. Темно-зеленый костюм, небольшая закругленная шляпка и обилие плавных линий при строгости силуэта. Ее образ как раз навевает мысли о канонической Первой Леди, так, что невольно задумываешься, насколько к лицу ей этот силуэт, и не был ли этот выход намеком на грядущие планы. Впрочем, цвета и фасоны образов не так интересны, как реакция общественности.
Мы видим, что шляпка первой леди на инаугурации вызвала чуть ли не больше обсуждения СМИ и социальных сетях, чем исторические политические декларации шестидесятого президента США. Чем не социальный феномен? Если мужчин-политиков рассматривают через призму их политических высказываний, то женщин на политической арене судят дважды: за их политическую позицию и за внешность, причем, за последнее даже более пристально. Значит ли это, что мода - голос женщин на политической арене? Безусловно. Но когда этот голос визуального образа заглушает реальный голос политических заявлений (а, порой, и их мужей) - это повод задуматься.
Во всяком случае, факт остается фактом - спекуляции вокруг тайного послание скрытых шляпой глаз обсуждаются активнее и с большей вовлеченностью, чем речь президента о будущем США и мира. Был ли этот выход политическим заявлением, удавшейся попыткой отвлечь от сути, или просто личным желанием первой леди скрыть себя от мира чуть больше, вопреки традициям (и никому ничего не доказывать) - покажет время. Однако, для модниц всего мира это лишнее напоминание выгулять любимые шляпки и не бояться голоса своего стиля.