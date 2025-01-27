7 лучших продуктов для здоровой иммунной системы

Лучшая поддержка — здоровая диета. Та, что содержит фрукты, овощи, цельные злаки, много белка и низкое количество жиров. А еще можно добавить вот эти семь чуть более специфических продуктов:

1. Острый имбирь

Фитодобавки в имбире помогают людям с ревматоидным артритом, свидетельствует информация, опубликованная в журнале Arthritis. Врачи рекомендуют добавлять в салат 1-2 чайных ложки свежего или высушенного имбиря. Или заваривать „чай“ из расчета 1-2 ложки на стакан. Однако надо помнить, что имбирь разжижает кровь, поэтому если вы уже принимаете лекарство с таким же эффектом, то от имбиря лучше держаться подальше. В случае сомнений консультируйтесь с врачом.

2. Бобы против артрита

Еще одним хорошим средством против артрита являются бобы — отличный источник белка, играющего важную роль в восстановлении клеток, включая и те, что задействованы в работе иммунной системы. В бобах также полно солей фолиевой кислоты и витамина B, калия, магния и клетчатки.

Врачи советуют „принимать“ бобы как в чистом виде, так и добавлять в супы и салаты. Для достижения эффекта надо съедать хотя бы 225 граммов бобов ежедневно.

3. Йогурт с пробиотиками

Пробиотики, которые содержатся в таких продуктах, как йогурт, оказывают положительное влияние на иммунную систему, но чтобы это проявилось, их надо употреблять в пищу постоянно. Об их пользе много написано, например, в журнале Nutrition.

4. Зелень, больше зелени

Темные листовые овощи вроде капусты, шпината и листовой свеклы отлично укрепляют иммунную систему и должны употребляться в пищу всеми, у кого с ней проблемы, а также страдающим от ревматоидного артрита. В них много витаминов C, K и солей фолиевой кислоты. И еще: чем темнее лист, тем больше в нем антиоксидантов, которые „усмиряют“ свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые тело постоянно производит и которые вредят здоровым клеткам). Правда, витамин K имеет свойство разжижать кровь, поэтому если вы принимаете соответствующее лекарство, то следует консультироваться с врачом.