7 лучших продуктов для здоровой иммунной системы
К весне иммунная система, измученная нехваткой витаминов и борьбой со всякой простудной заразой, находится не в лучшей форме и нуждается в поддержке. А еще больше нуждается в поддержке организм тех, кто борется с аутоиммунными заболеваниями, пишет Delfi Life.
Лучшая поддержка — здоровая диета. Та, что содержит фрукты, овощи, цельные злаки, много белка и низкое количество жиров. А еще можно добавить вот эти семь чуть более специфических продуктов:
1. Острый имбирь
Фитодобавки в имбире помогают людям с ревматоидным артритом, свидетельствует информация, опубликованная в журнале Arthritis. Врачи рекомендуют добавлять в салат 1-2 чайных ложки свежего или высушенного имбиря. Или заваривать „чай“ из расчета 1-2 ложки на стакан. Однако надо помнить, что имбирь разжижает кровь, поэтому если вы уже принимаете лекарство с таким же эффектом, то от имбиря лучше держаться подальше. В случае сомнений консультируйтесь с врачом.
2. Бобы против артрита
Еще одним хорошим средством против артрита являются бобы — отличный источник белка, играющего важную роль в восстановлении клеток, включая и те, что задействованы в работе иммунной системы. В бобах также полно солей фолиевой кислоты и витамина B, калия, магния и клетчатки.
Врачи советуют „принимать“ бобы как в чистом виде, так и добавлять в супы и салаты. Для достижения эффекта надо съедать хотя бы 225 граммов бобов ежедневно.
3. Йогурт с пробиотиками
Пробиотики, которые содержатся в таких продуктах, как йогурт, оказывают положительное влияние на иммунную систему, но чтобы это проявилось, их надо употреблять в пищу постоянно. Об их пользе много написано, например, в журнале Nutrition.
4. Зелень, больше зелени
Темные листовые овощи вроде капусты, шпината и листовой свеклы отлично укрепляют иммунную систему и должны употребляться в пищу всеми, у кого с ней проблемы, а также страдающим от ревматоидного артрита. В них много витаминов C, K и солей фолиевой кислоты. И еще: чем темнее лист, тем больше в нем антиоксидантов, которые „усмиряют“ свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые тело постоянно производит и которые вредят здоровым клеткам). Правда, витамин K имеет свойство разжижать кровь, поэтому если вы принимаете соответствующее лекарство, то следует консультироваться с врачом.
6. Оливковое масло холодного отжима всегда полезно
Две-три столовые ложки оливкового масла холодного отжима чуда не совершат, но иммунной системе помогут — оно отличный источник антиоксидантов. Просто используйте его в салатах и с овощами и заменяйте другие виды масел.
7. Чай тоже надо пить зеленый
Если вы хотите минимально изменить пищевые привычки, то переход на зеленый чай, вероятно, самое минимальное „зло“. Существует бесчисленное множество исследований, доказывающих его пользу для здоровья в целом и иммунной системы, в частности. Правда, для того, чтобы эффект действительно был ощутимым, надо выпивать порядка восьми стаканов зеленого чая в день… как в Китае.