Гороскоп
26.01.2025, 10:32

Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро предсказывает: именно эти 5 знаков зодиака ждет большой финансовый успех в этом году

 
По словам Мэрилин Керро, сложная экономическая ситуация в Эстонии сохранится в течение еще следующих семи лет.
По словам Мэрилин Керро, сложная экономическая ситуация в Эстонии сохранится в течение еще следующих семи лет.
ФОТО: Anu Hammer/Shutterstock

Эстонская ясновидящая и участница „Битвы экстрасенсов“ Мэрилин Керро раскинула карты таро, чтобы сделать большой обзор для газеты Maaleht - какие знаки зодиака в этом году ждет денежное счастье? Возможно, вы среди них?

„Я посмотрела, что в экономическом плане нам придется нелегко еще ближайшие семь лет“, - предсказывает Мэрилин Керро. „Мы можем получить от жизни ровно столько, сколько сами готовы приложить усилий. Тогда придет успех. Делайте то, что любите, и делайте это постоянно. Сомнения - это плохо, не сомневайтесь“.

Ведьма раскинула карты таро и узнала, что именно следующие пять знаков зодиака ждет финансовый успех в 2025 году.

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