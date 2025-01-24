Мода и стиль
24.01.2025, 15:30

Эстонский дизайнер похвалила инаугурационный наряд Мелании Трамп: „Видимо, целью как раз-таки было передать консервативное послание“

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Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс
Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс
ФОТО: Erakogu

На инаугурации нового президента США Дональда Трампа (78) многие обратили внимание на его жену Меланию Трамп (54), которая была одета в очень символичный наряд. Дизайнер Тийна Талумеэс (51) похвалила выбор первой леди США.

Бывшая модель, а ныне первая леди США была одета в темно-синее пальто, созданное нью-йоркским дизайнером Адамом Липпсом. Подробнее о ее образе читайте здесь.

„Мне очень понравилось это хорошо сидящее на фигуре пальто. Это был крайне стильный костюм, целью которого, видимо, было передать консервативное послание“, - комментирует Тийна Талумеэс. „Это также один из моих любимых дизайнеров. Он является для меня примером для подражания, и я очень ценю его творчество“.

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