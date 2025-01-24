Эстонский дизайнер похвалила инаугурационный наряд Мелании Трамп: „Видимо, целью как раз-таки было передать консервативное послание“

Бывшая модель, а ныне первая леди США была одета в темно-синее пальто, созданное нью-йоркским дизайнером Адамом Липпсом. Подробнее о ее образе читайте здесь.

„Мне очень понравилось это хорошо сидящее на фигуре пальто. Это был крайне стильный костюм, целью которого, видимо, было передать консервативное послание“, - комментирует Тийна Талумеэс. „Это также один из моих любимых дизайнеров. Он является для меня примером для подражания, и я очень ценю его творчество“.