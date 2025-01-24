24.01.2025, 15:30
Эстонский дизайнер похвалила инаугурационный наряд Мелании Трамп: „Видимо, целью как раз-таки было передать консервативное послание“(8)
ФОТО: Erakogu
На инаугурации нового президента США Дональда Трампа (78) многие обратили внимание на его жену Меланию Трамп (54), которая была одета в очень символичный наряд. Дизайнер Тийна Талумеэс (51) похвалила выбор первой леди США.
Бывшая модель, а ныне первая леди США была одета в темно-синее пальто, созданное нью-йоркским дизайнером Адамом Липпсом. Подробнее о ее образе читайте здесь.
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