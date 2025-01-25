Красота и здоровье
25.01.2025, 08:30

Угол зрения. Как живется с астигматизмом и можно ли получить компенсацию за очки?

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Татьяна Писарева
Около 15% населения нуждается в коррекции астигматизма с помощью специальных очков (или линз) либо операции.
Около 15% населения нуждается в коррекции астигматизма с помощью специальных очков (или линз) либо операции.
ФОТО: Unsplash

Нередко читатели „МК-Эстонии“ спрашивают, считается ли астигматизм таким дефектом зрения, при котором можно было бы ходатайствовать о пособии на покупку очков. Ведь особенные линзы стоят дорого, и не каждому по карману приобрести несколько пар очков на разные случаи или своевременно заказывать новые в соответствии с изменениями зрения. „МК-Эстония“ узнала, при каких условиях можно получить скидку на приобретение вспомогательного средства.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый человек, который доживет до пожилого возраста, столкнется в течение жизни хотя бы с одним офтальмологическим заболеванием.

В целом ВОЗ подсчитал, людей с различными нарушениями зрения – минимум 2,2 млрд, или 28,8% жителей Земли.

Есть у всех

При этом эксперты ВОЗ отмечают, что большая часть всех этих заболеваний – излечима. Современная микрохирургия позволяет вернуть зрение при катаракте и избавить пациентов с пресбиопией или миопией от необходимости пользоваться очками.

Однако проблема – в том, что часто офтальмологическими заболеваниями страдают люди пожилого возраста. А они редко обращаются к докторам, так как считают снижение зрения частью нормального процесса старения и не знают, что многие заболевания глаз можно лечить.

По прогнозам ВОЗ, количество людей с нарушениями зрения будет расти – по целому ряду причин: сокращение времени, которое люди проводят на открытом воздухе, работа вблизи от дома, рост темпов урбанизации, а также постоянное использование гаджетов и компьютеров повлияют на число людей с близорукостью. К 2030 году их количество увеличится почти в полтора раза – до 3,4 млрд.

Что же касается астигматизма, то, по мнению ученых, в той или иной степени он есть практически у всех жителей планеты, но для большинства людей (85%) характерна небольшая его величина (до 1 диоптрии), не влияющая на остроту зрения. В то же время около 15% населения нуждается в коррекции астигматизма с помощью специальных очков (или линз) либо операции.

Согласно статистике, отличия в частоте обнаружения заболевания у людей разного пола не заметны, им в одинаковой степени часто страдают мужчины и женщины. Встречается он как у детей, так и у взрослых. Астигматизм может быть врожденным или приобретенным.

Врожденное заболевание чаще всего является наследственным, а приобретенный астигматизм развивается как результат воздействия внешних факторов – травмы, операции глаз, а также другие повреждения роговицы и хрусталика глаза.

Чем опасен астигматизм?

Глаз человека – сложная система естественных линз, через которые проходят лучи света. Если фокусировка света на сетчатке осуществляется правильно, то изображение формируется четко, и мы имеем отличное зрение.

Наша главная линза – роговица – прозрачная часть глаза, которую видно в зеркале. Идеальная роговица похожа на половину волейбольного мяча. Ее форма равномерна, а оптическая сила в центре роговицы практически не отличается от оптической силы на ее периферии.

„При астигматизме роговица больше похожа на половину мяча от регби. Форма ее более вытянута, а оптическая сила в центре роговицы отличается от периферии, – объясняет офтальмолог, доктор Игорь Соломатин из Dr. Solomatin’s Eye Center. – Чаще всего астигматизм – это индивидуальная анатомическая особенность глаза, которая не является глазным заболеванием. Стоит отметить, что астигматизм может существенно влиять на остроту зрения, комфорт пациента, а следовательно – на качество его жизни“.

Как и другие нарушения оптики, при отсутствии своевременной коррекции современными методами астигматизм ведет к потере остроты зрения. Кроме ухудшения остроты зрения, пациенты часто жалуются на головокружения, головные боли и общее недомогание. Чаще всего астигматизм комбинируется с близорукостью или дальнозоркостью, но иногда встречается и изолированная форма.

„Особенно опасно, если заболевание не было диагностировано и скорректировано в детском возрасте. До возраста 4–5 лет нескорректированный астигматизм может существенно повлиять на развитие глаза у ребенка, вызвав синдром „ленивого глаза“. При „ленивом глазе“ не развивается максимальный потенциал разрешающей способности фотопленки глаза (сетчатки). Позже, даже в случае применения максимальной коррекции зрения с помощью очков или линз, добиться 100% остроты зрения становится невозможно. Также вследствие этой проблемы может развиться детское косоглазие“, – поясняет специалист.

Он добавляет, что при наличии астигматизма пациенты ощущают ухудшение остроты зрения, при этом выраженность симптомов может быть разная.

Характерные признаки астигматизма – нечеткость изображения и ощущение двоения в глазах при долгой концентрации взгляда на объекте.

К часто встречающимся симптомам также относятся: высокая утомляемость глаз, зуд век, головные боли, слезотечение, ощущение инородного предмета в глазу, жжение и покраснение глаз.

„Астигматизм, – говорит врач, – бывает роговичный или хрусталиковый, при этом влияние на качество зрения пациента роговичного астигматизма – выше, так как преломляющая способность роговицы больше“.

Специалисты выделяют три степени заболевания: слабую (до 3 диоптрий), среднюю (от 3 до 6 диоптрий) и высокую (выше 6 диоптрий).

„Очки – самый доступный и простой метод коррекции оптики глаза при астигматизме, – констатирует врач. – В большинстве случаев пациенту выписывают „сложные“ очки с цилиндрическими линзами. Перед заказом и ношением таких очков необходимо пройти диагностику, так как линзы изготавливают с учетом индивидуальных данных“.

По его словам, к минусам данного метода коррекции можно отнести определенные ограничения – например, очки мешают при занятиях спортом и запотевают от перепадов температур, а также могут возникать трудности с подбором солнцезащитных очков и другие неудобства.

„Кроме того, у пациентов с высокой степенью астигматизма ношение „сложных“ очков может вызывать проблемы с переносимостью – некоторые

отмечают повышенную утомляемость и дискомфорт, головокружение и рези в глазах“, – констатирует врач.

Существуют также астигматические мягкие контактные линзы, которые могут корректировать астигматизм, но избавиться от болезни возможно только с помощью лазерной коррекции, установки оптических имплантов или рефракционной замены хрусталика.

Все зависит от остроты зрения

Руководитель службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Тийа Орловски разъясняет: „Условием для получения скидки на приобретение вспомогательных средств сами по себе определенное снижение остроты и дальности зрения, а также диагнозы (например, астигматизм) не являются. Однако, если диагноз человека сопровождается условиями для назначения компенсации, а именно – если у него острота зрения на лучше видящем глазу с коррекцией составляет 0,3 (у детей 0,5) или ниже или и/или поле зрения глаз уже чем 30 градусов, то скидку можно применить“.

Важно также знать, что для получения государственной скидки на вспомогательное средство для зрения необходимо в предприятии, которое продает данные средства, предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку (рецепт на вспомогательное средство), выданную офтальмологом или оптометристом, где указана необходимость в конкретном средстве и острота зрения.

„Нужно обратить внимание, что оправы для очков государство не финансирует.

Продавать вспомогательные средства с государственной скидкой могут только те предприятия, которые являются договорными партнерами Департамента социального страхования, – подчеркивает Тийа Орловски. – В справке должна быть обязательно указана острота зрения. На данный момент справку на вспомогательное средство выдают в бумажном виде. После посещения предприятия сохраните справку при себе на случай, если вам еще понадобятся другие вспомогательные средства, указанные в ней“.

Жизнь с астигматизмом

Житель Таллинна Василий (53) рассказал о своей жизни с этим диагнозом:

Очки я ношу с третьего класса, хотя у меня проверяли зрение и в более раннем возрасте, и никак не могли понять, что у меня с глазами. Ставили какие-то дикие диагнозы – скрытое косоглазие и еще что-то в этом роде, прописывали очки с сильными диоптриями. Но я, если сидел в школе на задних партах, даже в этих очках все равно не видел, что пишут на доске.

Мне исследовали глазное дно, закапывали атропин (средство для расширения зрачков) по нескольку раз в год, делали уколы в глаза, родителям говорили, что я к 30 годам ослепну совсем, и так продолжалось до 1985 года, когда я попал наконец к врачу, который решил разобраться, что же такое у меня со зрением.

Многие, наверное, помнят, как были оснащены глазные кабинеты в советских поликлиниках – на стене висела таблица с буквами Ш и Б, которую я знал

наизусть. Скажут прочесть первую строчку, вторую строчку, посветят лампой в глаза – и на этом все, то есть – ничего. Но этот врач сказал, что у него есть коллега, работающий в поликлинике для партийной номенклатуры. Он договорился, чтобы меня там приняли и проверили на специальном аппарате, которых было всего-то 1–2 штуки на всю республику.

В назначенное время меня встретила медсестра, быстро-быстро провела в кабинет – там стоял аппарат размером с небольшой холодильник, я таких прежде никогда и не видел. Мне говорят – смотри в него, я смотрю – там изображение домика, который то приближается, то удаляется, фокусируется, расфокусируется, что-то жужжит – и наконец аппарат выплевывает перфокарту с цифрами, мне дают ее с собой и выпроваживают восвояси.

Через пару дней я принес ее своему врачу, а он только взглянул на нее и говорит: „О, да у тебя астигматизм“. Так я первый раз услышал это слово.

Интернета тогда не было. Но я нашел в каких-то медицинских справочниках, что это – не болезнь, а особенность строения глаза, из-за которой, когда ты смотришь вперед – у тебя одна степень зрения, когда смотришь вбок – другая… А у меня оказался астигматизм на оба глаза, причем глаза разные – в одном цилиндр развернут в одну сторону, в другом – в другую. Поэтому я одним глазом вижу одно, другим – другое, а вместе складывается какая-то картинка…

Прописали мне очки с астигматическими линзами. Конец 80-х, и естественно линз таких нигде нет, все оптики разводят руками, мол, у вас нетипичные параметры, делайте что хотите.

Родители тогда через знакомых умудрились заказать для меня линзы прямо с завода оптических изделий в Ленинграде. Их привезли, и я наконец получил очки. И эти очки мне очень долго служили – я окончил с ними школу, отучился в институте. Они мне здорово помогли, потому что без них в институте в больших аудиториях я бы вообще ничего не видел, что там на доске пишут. Но, к сожалению, в какой-то момент я очки потерял – сунул в карман, а потом смотрю – их нет.

Это были уже 90-е годы. Я пошел к врачу, и что удивительно, по результатам обследования оказалось, что параметры необходимых мне очков остались абсолютно те же, цифра в цифру – мое зрение не изменилось за 10 лет. Пошел с рецептом в оптику – там смотрят, цокают языком, листают какие-то каталоги и говорят: у нас таких линз нет, нужно заказывать с завода где-то в Европе, поэтому придется подождать примерно месяц, пока их там изготовят.

Ну что делать, подождал, получил очки и носил их долго, пока уже в нулевых не развалилась оправа. При заказе очередных очков ждать линзы пришлось уже не месяц, а примерно две недели, как обычные стекла.

Если же говорить о стоимости очков, то у меня всегда стоимость линз выходит дороже, чем оправа. Если оправа стоит примерно 100 евро (для астигматических линз подходит не каждая), то самые простенькие стекла стоят 120–130 евро, а если сделать еще и антибликовое покрытие, то уже 150. Поэтому очки ношу подолгу, и в идеале нужно иметь две пары: одну для работы с компьютером, вторую – чтобы смотреть вдаль. Хотя это и не очень удобно – в очках для дали я ничего не вижу вблизи, и чтобы рассмотреть, например, цены в магазине, мне приходится их снимать, а чтобы найти нужный товар – опять надевать.

Так что практически всю свою жизнь я живу с этим диагнозом, и новые знакомые часто спрашивают у меня – а что такое астигматизм, как с ним живется, какие ограничения накладывает он на мою жизнь? Мне кажется, что я привык или мой мозг привык – человеческий мозг умеет дополнять картинку, отфильтровывать лишнее…

Например, работа моя связана с компьютером, и если коллеги используют для удобства второй монитор, то мне он не очень-то и нужен, потому что, чтобы на него посмотреть, мне нужно постоянно крутить головой, словно сова, из-за особенностей зрения. Водить машину я могу только в очках, это без вариантов. Из-за того, что у меня довольно нетипичная сложная формула, обычные контактные линзы мне не подходят. Так что линзы тоже нужно где-то заказывать.

Последний раз я проверял зрение в прошлом году в рамках медобследования на работе, и, к моему удивлению, оказалось, что мое зрение не только не снизилось, а даже немного улучшилось – я спокойно читаю одним глазом 10-ю строчку в таблице. Единственное: без очков, чтобы сфокусировать зрение на чем-то, мне нужно немного поворачивать голову или прищуривать глаз, чтобы поймать фокус.

Так что я бы не сказал, что мое качество жизни из-за астигматизма как-то ужасно страдает, хотя я, возможно, и не вижу всей полноты картины мира. Но очки приходится холить и беречь, потому что если что-то сломается, потеряется, то мне опять придется выложить около 300 евро. А поскольку за последние годы мое зрение не упало, то сделать их частично за счет работодателя у меня, увы, не получится.

Сколько стоят очки?

Как объясняют в столичных салонах оптики, цена изделий зависит от многих факторов – величины линзы, сложности, марки, бренда и, конечно, дополнительных функций – таких как антибликовое покрытие, блокировка синего света, „хамелеон“, покрытие для износостойкости и т. д.

По словам оптометриста Pere Optika, самые дешевые и простые стекла для людей с астигматизмом могут стоить от 30–35 евро за стекло (60–70 евро за пару), но на стоимость линз также повлияет форма и размер оправы. В среднем стоимость одной линзы для людей с астигматизмом – в пределах 55–110 евро.

В Norman Optika подчеркивают, что стоимость линз всегда зависит от индивидуальных параметров. Приблизительная цена – 135–170 евро за пару линз. Плюс оправа. Причем, по словам специалиста, в случае астигматизма рекомендуется использование полноободковой оправы. Такая конструкция обеспечивает хорошую прочность и надежно фиксирует линзы.

ВАЖНО!

Компенсация стоимости очков

Работодатель должен компенсировать покупку очков или других корректирующих остроту зрения вспомогательных средств для работы с экраном в том случае, если при осмотре врач по гигиене труда, офтальмолог или оптометрист выясняют, что человеку для работы с монитором необходимы очки или другие вспомогательные средства для повышения остроты зрения.

Работодатель должен организовывать контроль состояния здоровья для работников, которые проводят за экраном компьютера как минимум половину своего рабочего времени. Контроль здоровья включает как минимум тесты для глаз и зрения, а также тесты для опорно-двигательного аппарата.

Контроль состояния здоровья следует организовывать в течение четырех месяцев с момента, как работник приступил к работе и затем через интервалы, указанные врачом по гигиене труда или по требованию работника, в случае нарушения зрения или опорно-двигательного аппарата.

Расходы, связанные с контролем состояния здоровья, несет работодатель. Контроль состояния здоровья проводят в рабочее время. За это время работникам выплачивают среднюю зарплату.

Точный порядок возмещения стоимости очков устанавливает работодатель – например, назначает максимальную сумму за компенсацию очков, сумму отдельно для стекол и рам или другие варианты – а также определяет необходимые документы, которые необходимо представить для получения компенсации.

Должны компенсировать стоимость как стекол, так и оправы – потому что линзы для очков нельзя использовать без оправы.

Размер компенсации стоимости очков работодатель определяет исходя из своих возможностей. Правовые акты не устанавливают сумму компенсации. Компенсация должна быть достаточной, чтобы работник мог приобрести обычные (простые) очки.

Работодатель не обязан оплачивать расходы на новые очки каждый раз, когда работник их потерял, разбил, или они пришли в негодность по другим причинам. Или работник просто хочет заменить очки на новые.

Компенсируя расходы на очки, работодатель должен руководствоваться принципом разумности и возмещать стоимость очков, если у сотрудника есть нарушения зрения, и для выполнения рабочих задач с монитором необходимы новые очки или другие вспомогательные средства для коррекции остроты зрения.

В некоторых случаях оправдано получение компенсации за очки или другие средства для улучшения остроты зрения несколько раз в год, потому что, например, человек больше не может работать с очками, купленными в январе.

Работодатель должен компенсировать 100% стоимости очков (в пределах установленной максимальной суммы), если работник использует очки только для выполнения работы.

В этом случае работодатель может определить в правилах внутреннего распорядка, как работник должен хранить очки, предназначенные только для работы.

Если работник хочет использовать очки и для нерабочих занятий (например, дома для чтения, дома для работы с компьютером), следует выяснить, в какой пропорции человеку нужны очки для деятельности, связанной и не связанной с работой. Предназначенную для личного использования часть работник оплачивает сам.

Источник: Tööelu

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