Угол зрения. Как живется с астигматизмом и можно ли получить компенсацию за очки?

Согласно статистике, отличия в частоте обнаружения заболевания у людей разного пола не заметны, им в одинаковой степени часто страдают мужчины и женщины. Встречается он как у детей, так и у взрослых. Астигматизм может быть врожденным или приобретенным.

Что же касается астигматизма, то, по мнению ученых, в той или иной степени он есть практически у всех жителей планеты, но для большинства людей (85%) характерна небольшая его величина (до 1 диоптрии), не влияющая на остроту зрения. В то же время около 15% населения нуждается в коррекции астигматизма с помощью специальных очков (или линз) либо операции.

По прогнозам ВОЗ, количество людей с нарушениями зрения будет расти – по целому ряду причин: сокращение времени, которое люди проводят на открытом воздухе, работа вблизи от дома, рост темпов урбанизации, а также постоянное использование гаджетов и компьютеров повлияют на число людей с близорукостью. К 2030 году их количество увеличится почти в полтора раза – до 3,4 млрд.

Однако проблема – в том, что часто офтальмологическими заболеваниями страдают люди пожилого возраста. А они редко обращаются к докторам, так как считают снижение зрения частью нормального процесса старения и не знают, что многие заболевания глаз можно лечить.

При этом эксперты ВОЗ отмечают, что большая часть всех этих заболеваний – излечима. Современная микрохирургия позволяет вернуть зрение при катаракте и избавить пациентов с пресбиопией или миопией от необходимости пользоваться очками.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый человек, который доживет до пожилого возраста, столкнется в течение жизни хотя бы с одним офтальмологическим заболеванием.

„Особенно опасно, если заболевание не было диагностировано и скорректировано в детском возрасте. До возраста 4–5 лет нескорректированный астигматизм может существенно повлиять на развитие глаза у ребенка, вызвав синдром „ленивого глаза“. При „ленивом глазе“ не развивается максимальный потенциал разрешающей способности фотопленки глаза (сетчатки). Позже, даже в случае применения максимальной коррекции зрения с помощью очков или линз, добиться 100% остроты зрения становится невозможно. Также вследствие этой проблемы может развиться детское косоглазие“, – поясняет специалист.

Как и другие нарушения оптики, при отсутствии своевременной коррекции современными методами астигматизм ведет к потере остроты зрения. Кроме ухудшения остроты зрения, пациенты часто жалуются на головокружения, головные боли и общее недомогание. Чаще всего астигматизм комбинируется с близорукостью или дальнозоркостью, но иногда встречается и изолированная форма.

„При астигматизме роговица больше похожа на половину мяча от регби. Форма ее более вытянута, а оптическая сила в центре роговицы отличается от периферии, – объясняет офтальмолог, доктор Игорь Соломатин из Dr. Solomatin’s Eye Center. – Чаще всего астигматизм – это индивидуальная анатомическая особенность глаза, которая не является глазным заболеванием. Стоит отметить, что астигматизм может существенно влиять на остроту зрения, комфорт пациента, а следовательно – на качество его жизни“.

Наша главная линза – роговица – прозрачная часть глаза, которую видно в зеркале. Идеальная роговица похожа на половину волейбольного мяча. Ее форма равномерна, а оптическая сила в центре роговицы практически не отличается от оптической силы на ее периферии.

Руководитель службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Тийа Орловски разъясняет: „Условием для получения скидки на приобретение вспомогательных средств сами по себе определенное снижение остроты и дальности зрения, а также диагнозы (например, астигматизм) не являются. Однако, если диагноз человека сопровождается условиями для назначения компенсации, а именно – если у него острота зрения на лучше видящем глазу с коррекцией составляет 0,3 (у детей 0,5) или ниже или и/или поле зрения глаз уже чем 30 градусов, то скидку можно применить“.

По его словам, к минусам данного метода коррекции можно отнести определенные ограничения – например, очки мешают при занятиях спортом и запотевают от перепадов температур, а также могут возникать трудности с подбором солнцезащитных очков и другие неудобства.

„Очки – самый доступный и простой метод коррекции оптики глаза при астигматизме, – констатирует врач. – В большинстве случаев пациенту выписывают „сложные“ очки с цилиндрическими линзами. Перед заказом и ношением таких очков необходимо пройти диагностику, так как линзы изготавливают с учетом индивидуальных данных“.

наизусть. Скажут прочесть первую строчку, вторую строчку, посветят лампой в глаза – и на этом все, то есть – ничего. Но этот врач сказал, что у него есть коллега, работающий в поликлинике для партийной номенклатуры. Он договорился, чтобы меня там приняли и проверили на специальном аппарате, которых было всего-то 1–2 штуки на всю республику.

Мне исследовали глазное дно, закапывали атропин (средство для расширения зрачков) по нескольку раз в год, делали уколы в глаза, родителям говорили, что я к 30 годам ослепну совсем, и так продолжалось до 1985 года, когда я попал наконец к врачу, который решил разобраться, что же такое у меня со зрением.

Очки я ношу с третьего класса, хотя у меня проверяли зрение и в более раннем возрасте, и никак не могли понять, что у меня с глазами. Ставили какие-то дикие диагнозы – скрытое косоглазие и еще что-то в этом роде, прописывали очки с сильными диоптриями. Но я, если сидел в школе на задних партах, даже в этих очках все равно не видел, что пишут на доске.

Продавать вспомогательные средства с государственной скидкой могут только те предприятия, которые являются договорными партнерами Департамента социального страхования, – подчеркивает Тийа Орловски. – В справке должна быть обязательно указана острота зрения. На данный момент справку на вспомогательное средство выдают в бумажном виде. После посещения предприятия сохраните справку при себе на случай, если вам еще понадобятся другие вспомогательные средства, указанные в ней“.

Важно также знать, что для получения государственной скидки на вспомогательное средство для зрения необходимо в предприятии, которое продает данные средства, предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку (рецепт на вспомогательное средство), выданную офтальмологом или оптометристом, где указана необходимость в конкретном средстве и острота зрения.

Это были уже 90-е годы. Я пошел к врачу, и что удивительно, по результатам обследования оказалось, что параметры необходимых мне очков остались абсолютно те же, цифра в цифру – мое зрение не изменилось за 10 лет. Пошел с рецептом в оптику – там смотрят, цокают языком, листают какие-то каталоги и говорят: у нас таких линз нет, нужно заказывать с завода где-то в Европе, поэтому придется подождать примерно месяц, пока их там изготовят.

Родители тогда через знакомых умудрились заказать для меня линзы прямо с завода оптических изделий в Ленинграде. Их привезли, и я наконец получил очки. И эти очки мне очень долго служили – я окончил с ними школу, отучился в институте. Они мне здорово помогли, потому что без них в институте в больших аудиториях я бы вообще ничего не видел, что там на доске пишут. Но, к сожалению, в какой-то момент я очки потерял – сунул в карман, а потом смотрю – их нет.

Интернета тогда не было. Но я нашел в каких-то медицинских справочниках, что это – не болезнь, а особенность строения глаза, из-за которой, когда ты смотришь вперед – у тебя одна степень зрения, когда смотришь вбок – другая… А у меня оказался астигматизм на оба глаза, причем глаза разные – в одном цилиндр развернут в одну сторону, в другом – в другую. Поэтому я одним глазом вижу одно, другим – другое, а вместе складывается какая-то картинка…

Через пару дней я принес ее своему врачу, а он только взглянул на нее и говорит: „О, да у тебя астигматизм“. Так я первый раз услышал это слово.

В назначенное время меня встретила медсестра, быстро-быстро провела в кабинет – там стоял аппарат размером с небольшой холодильник, я таких прежде никогда и не видел. Мне говорят – смотри в него, я смотрю – там изображение домика, который то приближается, то удаляется, фокусируется, расфокусируется, что-то жужжит – и наконец аппарат выплевывает перфокарту с цифрами, мне дают ее с собой и выпроваживают восвояси.

Ну что делать, подождал, получил очки и носил их долго, пока уже в нулевых не развалилась оправа. При заказе очередных очков ждать линзы пришлось уже не месяц, а примерно две недели, как обычные стекла.

Если же говорить о стоимости очков, то у меня всегда стоимость линз выходит дороже, чем оправа. Если оправа стоит примерно 100 евро (для астигматических линз подходит не каждая), то самые простенькие стекла стоят 120–130 евро, а если сделать еще и антибликовое покрытие, то уже 150. Поэтому очки ношу подолгу, и в идеале нужно иметь две пары: одну для работы с компьютером, вторую – чтобы смотреть вдаль. Хотя это и не очень удобно – в очках для дали я ничего не вижу вблизи, и чтобы рассмотреть, например, цены в магазине, мне приходится их снимать, а чтобы найти нужный товар – опять надевать.

Так что практически всю свою жизнь я живу с этим диагнозом, и новые знакомые часто спрашивают у меня – а что такое астигматизм, как с ним живется, какие ограничения накладывает он на мою жизнь? Мне кажется, что я привык или мой мозг привык – человеческий мозг умеет дополнять картинку, отфильтровывать лишнее…

Например, работа моя связана с компьютером, и если коллеги используют для удобства второй монитор, то мне он не очень-то и нужен, потому что, чтобы на него посмотреть, мне нужно постоянно крутить головой, словно сова, из-за особенностей зрения. Водить машину я могу только в очках, это без вариантов. Из-за того, что у меня довольно нетипичная сложная формула, обычные контактные линзы мне не подходят. Так что линзы тоже нужно где-то заказывать.

Последний раз я проверял зрение в прошлом году в рамках медобследования на работе, и, к моему удивлению, оказалось, что мое зрение не только не снизилось, а даже немного улучшилось – я спокойно читаю одним глазом 10-ю строчку в таблице. Единственное: без очков, чтобы сфокусировать зрение на чем-то, мне нужно немного поворачивать голову или прищуривать глаз, чтобы поймать фокус.