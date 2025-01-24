В Эстонии каждая пятая женщина выбрала домашний тест на рак шейки матки. Смотрите, кто может сделать это бесплатно

В этом году женщины целевой группы также могут заказать набор для домашнего теста и сделать это на через новый интернет-сайт – hpv.kliinikum.ee . В течение года также будет создана возможность запросить набор для домашнего теста и в аптеках. Касса здоровья напоминает всем, что даже если результат первого теста оказался положительным, это не обязательно означает наличие рака или предраковых изменений, а просто указывает на необходимость дополнительных обследований, которые очень важно пройти. „Мы видим, что у многих женщин процесс скрининга прерывается и они не приходят на дополнительные обследования. Ради своего здоровья мы настоятельно рекомендуем продолжать обследования, поскольку только раннее выявление и лечение могут предотвратить развитие рака“, – подчеркивает Суурна.

„Женщины очень хорошо приняли возможность домашнего тестирования, и, по предварительным данным, в прошлом году его прошли около 10 000 участниц скрининга. Однако фактическое количество женщин, заказавших набор для домашнего тестирования, вероятно, еще выше, поскольку женщины, которые входили в целевую группу скрининговых обследований в 2024 году, все еще имеют возможность отправить полученную пробу в лабораторию до конца января. Еще одним приятным сюрпризом стало то, что домашний тест оказался особенно популярен среди женщин в возрасте 60–65 лет – из этого группы его предпочла каждая четвертая участница скрининга. „Домашнее тестирование – это удобный вариант для тех, у кого нет времени или возможности пойти к врачу. Его можно пройти в приватной обстановке, в удобное для вас время и в удобном месте“, – рассказала Мария Суурна, руководитель отдела скрининговых услуг в Кассе здоровья. Она также подчеркнула, что тест образца, взятого в домашних условиях, столь же надежен, как и тест образца, взятого в медицинском учреждении.

Чтобы сделать участие в скрининге еще более удобным и доступным для женщин, мы уже несколько лет предлагаем возможность заказать набор для проведения домашнего теста тем женщинам, которые не откликнулись на приглашение в первой половине года. Однако 2024 год стал первым годом, когда возможность домашнего тестирования стала доступна в течение всего года.

Скрининговые обследования помогают выявлять заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) с высоким риском рака, который является основной причиной развития рака шейки матки. Женщинам с положительным результатом теста на ВПЧ проводятся дополнительные обследования для выявления возможных предраковых изменений — состояний, при которых сам рак еще не развился. „Рак шейки матки практически полностью предотвратим, и один из способов сделать это – принять участие в контрольных скрининговых обследованиях. Благодаря скрининговым обследованиям возможные клеточные изменения и предраковые состояния можно обнаружить еще на ранней стадии – то есть тогда, когда их еще можно легко вылечить. Рак можно предотвратить, участвуя в регулярных скрининговых обследованиях, но, кроме этого, есть возможность сделать прививку от ВПЧ“, – говорит Кюлли Эрланг, заведующая отделением Женского консультационного центра Восточно-Таллиннской Центральной больницы.

Касса здоровья призывает всех обратить внимание на важность профилактики и раннего выявления рака с помощью медиа-кампании „Поддержка начинается с нас“, начавшейся в январе в рамках Месяца осведомленности о раке шейки матки. Кампания направленана активизацию и расширение прав и возможностей семьи, друзей и сообществ в процессе поддержки здорового образа жизни друг друга.

„Очень легко забыть о себе, ведь у всех нас всегда так много дел и всегда не хватает часов в сутках. К счастью, у нас существуют регулярные скрининговые обследования, которые напоминают о необходимости пройти обследование и в тех случаях, когда человек сам не замечает никаких изменений, и есть ваши близкие, которые не дадут вам забыть, что это ваш год скрининга! Скрининговые обследование занимает мало времени, но при этом все мы знаем кого-то, кому эта быстрая процедура спасла жизнь. Мы – сеть поддержки друг для друга, и давайте не забывать наших друзей и близких“, – говорит лицо кампании Лийза Тагель.

Кто приглашен на скрининговые обследования в 2025 году?

В Эстонии женщинам в возрасте 30–65 лет предлагается пройти скрининг рака шейки матки через каждые пять лет, т.е. в годы, когда они отмечают юбилей (день рождения, заканчивающийся на 5 или 0). В 2025 году на бесплатные скрининговые обследования на рак шейки матки приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 и 1995 годов рождения.

Женщины, принадлежащие к целевой группе, могут зарегистрироваться для участия в скрининговом обследовании на Портале здоровья или связавшись с подходящим медицинским учреждением по телефону. Домашний тест можно заказать на интернет-сайте Объединенной лаборатории Клиники Тартуского Университета hpv.kliinikum.ee. Вы можете пройти скрининговое обследование в течение всего года и для этого не обязательно ждать личного приглашения по электронной почте или письма.

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