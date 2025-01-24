Красота и здоровье
24.01.2025, 10:20

А мой крем - за 5 евро. Почему косметика за сотни евро может оказаться пустышкой

 
Криста Марта Кундрате
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Dean Drobot | Shutterstock

Сияющая кожа без единой морщинки, прыщей и заметных пор - заветная мечта многих, и мы часто готовы за нее платить - и много. Иногда неоправданно много, так работает маркетинг. Но действительно ли более дорогая косметика спасет лицо от старения, а дешевая его испортит? Разбирается Delfi Life.

Врачи-дерматологи Милена Якуба и Алиса Линдермане отвечают на важные вопросы:

Дороже значит лучше?

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