А мой крем - за 5 евро. Почему косметика за сотни евро может оказаться пустышкой

Сияющая кожа без единой морщинки, прыщей и заметных пор - заветная мечта многих, и мы часто готовы за нее платить - и много. Иногда неоправданно много, так работает маркетинг. Но действительно ли более дорогая косметика спасет лицо от старения, а дешевая его испортит? Разбирается Delfi Life.