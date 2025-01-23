ФОТО | Samsung показал свои новехонькие смартфоны с функциями ИИ! Смортите, кто пришел на их презентацию в Виймси

Компания Samsung Electronics представила Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25. Смартфоны новой серии становятся настоящими ИИ-помощниками и устанавливают новые стандарты в отрасли, предлагая наиболее органичные и контекстно-ориентированные мобильные решения из когда-либо созданных. Серия Galaxy S25, в основу которой легли мультимодальные ИИ-ассистенты – это первый шаг на пути к реализации концепции Samsung по изменению способов взаимодействия пользователей со смартфоном и с окружающим миром. Первая в своем роде специализированная мобильная платформа Snapdragon® 8 Elite, созданная специально для устройств Galaxy обеспечивает большую вычислительную мощность на устройстве для работы искусственного интеллекта Galaxy AI, а также превосходные возможности съемки с помощью алгоритмов ProVisual нового поколения.