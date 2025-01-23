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23.01.2025, 13:36

ФОТО | Samsung показал свои новехонькие смартфоны с функциями ИИ! Смортите, кто пришел на их презентацию в Виймси

 
Samsung Unpacked
Samsung Unpacked
ФОТО: Rauno Liivand

22 января компания Samsung представила свою новейшую серию смартфонов Galaxy S25 и поразила гостей технологичными новинками. Мероприятие в центре Artium в Виймси, на котором присутствовало множество известных лиц, вел голос искусственного интеллекта!

Новые смартфоны Samsung будут доступны в трех различных моделях - Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25. „Новая серия открывает дверь к самому захватывающему опыту работы с искусственным интеллектом, который существует на сегодняшний день, и полностью изменит способ использования технологий и повседневную жизнь людей“, - сказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

Он добавил, что телефоны серии Galaxy S25 оснащены универсальным ИИ-компаньоном, поэтому теперь топовые телефоны Samsung предлагают еще более мощный пользовательский опыт Galaxy AI. Он позволяет делать фотографии высшего уровня и обеспечивает исключительную производительность благодаря процессору нового поколения.

Вчера Samsung покрыла культурный центр искусств Viimsi Artium светодиодными экранами и световыми решениями и доверила управление вечером искусственному интеллекту. По словам Samsung, это обеспечило звуковой опыт, сочетающий технологии и взаимодействие с человеком, подобно обновленному Galaxy AI от Samsung.

Непосредственно перед представлением новых телефонов мультиинструменталист Тийт Кикас продемонстрировал посетителям шоу с лазерной арфой. Кроме того, настроение создавали диджей Лийзи Воолайд и сопрано Элина Нечаева.

Смотрите, кто пришел на мероприятие!

Компания Samsung Electronics представила Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25. Смартфоны новой серии становятся настоящими ИИ-помощниками и устанавливают новые стандарты в отрасли, предлагая наиболее органичные и контекстно-ориентированные мобильные решения из когда-либо созданных. Серия Galaxy S25, в основу которой легли мультимодальные ИИ-ассистенты – это первый шаг на пути к реализации концепции Samsung по изменению способов взаимодействия пользователей со смартфоном и с окружающим миром. Первая в своем роде специализированная мобильная платформа Snapdragon® 8 Elite, созданная специально для устройств Galaxy обеспечивает большую вычислительную мощность на устройстве для работы искусственного интеллекта Galaxy AI, а также превосходные возможности съемки с помощью алгоритмов ProVisual нового поколения.

„Величайшие инновации являются отражением интересов пользователей, именно поэтому мы разработали Galaxy AI. Мы дали возможность каждому пользователю взаимодействовать со своими устройствами в более естественной форме и без специальных усилий, при этом сохраняя уверенность в том, что их данные надежно защищены, – отметил Тэ Мун Ро, президент и глава мобильного подразделения компании Samsung Electronics. – Galaxy S25 открывает двери для операционной системы с интегрированным искусственным интеллектом, которая коренным образом меняет опыт использования технологий и повседневную жизнь“.

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