ФОТО | Samsung показал свои новехонькие смартфоны с функциями ИИ! Смортите, кто пришел на их презентацию в Виймси
Новые смартфоны Samsung будут доступны в трех различных моделях - Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25. „Новая серия открывает дверь к самому захватывающему опыту работы с искусственным интеллектом, который существует на сегодняшний день, и полностью изменит способ использования технологий и повседневную жизнь людей“, - сказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.
Он добавил, что телефоны серии Galaxy S25 оснащены универсальным ИИ-компаньоном, поэтому теперь топовые телефоны Samsung предлагают еще более мощный пользовательский опыт Galaxy AI. Он позволяет делать фотографии высшего уровня и обеспечивает исключительную производительность благодаря процессору нового поколения.
Вчера Samsung покрыла культурный центр искусств Viimsi Artium светодиодными экранами и световыми решениями и доверила управление вечером искусственному интеллекту. По словам Samsung, это обеспечило звуковой опыт, сочетающий технологии и взаимодействие с человеком, подобно обновленному Galaxy AI от Samsung.
Непосредственно перед представлением новых телефонов мультиинструменталист Тийт Кикас продемонстрировал посетителям шоу с лазерной арфой. Кроме того, настроение создавали диджей Лийзи Воолайд и сопрано Элина Нечаева.
Смотрите, кто пришел на мероприятие!