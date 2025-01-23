Как поддержать здоровье зимой? Нехватка этого витамина может сказаться на вашем самочувствии

Одна из наиболее заметных ролей витамина D заключается в процессе обмена веществ для кальция. Провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане подчеркивает, что в случае нехватки этого витамина снижается усвояемость кальция в кишечнике, что может вызвать различные проблемы со здоровьем – кости истончаются и теряют минеральную плотность, зубы теряют прочность и разрушаются, а также ухудшается функциональность мышц.

При этом роль витамина D в организме далеко выходит за рамки просто обмена веществ с участием кальция. Помимо поддержки иммунной системы, витамин D также участвует в работе сердечной мышцы, поддерживает нервную ткань, задействован в регулировании уровня сахара в крови и выработке инсулина. Не менее важно его участие в процессе нормальной свертываемости крови. „Большинство тканей и клеток организма имеют рецепторы витамина D, что показывает, насколько универсальна и важна роль этого витамина в организме“, — объясняет Валге-Ребане. В общей сложности витамин D регулирует активность как минимум 200 генов, влияя на здоровье как тела, так и на ментальное состояние человека.

Витамин D помогает успешнее справляться с заболеваниямиОбнаружена прямая связь между нормальным уровнем витамина D и силой иммунной системы. „Этот витамин влияет как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и аутоиммунными заболеваниями“, — говорит Валге-Ребане. Различные исследования показали, что люди с более высоким уровнем витамина D легче переносят грипп, вирус Covid-19 или различные заболевания верхних дыхательных путей.