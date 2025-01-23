Как поддержать здоровье зимой? Нехватка этого витамина может сказаться на вашем самочувствии
В зимний период, когда солнечный свет не столь часто радует нас, витамин D нередко становится предметом разговоров в центрах здоровья и аптеках. Этот жизненно важный витамин не только влияет на наши кости и иммунную систему, но он также играет заметную роль в поддержании настроения, уровне энергии и во многих других важных функций организма. Аптекарь подробно рассказывает о важности витамина D и делится рекомендациями по его употреблению.
Одна из наиболее заметных ролей витамина D заключается в процессе обмена веществ для кальция. Провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане подчеркивает, что в случае нехватки этого витамина снижается усвояемость кальция в кишечнике, что может вызвать различные проблемы со здоровьем – кости истончаются и теряют минеральную плотность, зубы теряют прочность и разрушаются, а также ухудшается функциональность мышц.
При этом роль витамина D в организме далеко выходит за рамки просто обмена веществ с участием кальция. Помимо поддержки иммунной системы, витамин D также участвует в работе сердечной мышцы, поддерживает нервную ткань, задействован в регулировании уровня сахара в крови и выработке инсулина. Не менее важно его участие в процессе нормальной свертываемости крови. „Большинство тканей и клеток организма имеют рецепторы витамина D, что показывает, насколько универсальна и важна роль этого витамина в организме“, — объясняет Валге-Ребане. В общей сложности витамин D регулирует активность как минимум 200 генов, влияя на здоровье как тела, так и на ментальное состояние человека.
Витамин D помогает успешнее справляться с заболеваниямиОбнаружена прямая связь между нормальным уровнем витамина D и силой иммунной системы. „Этот витамин влияет как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет, помогает организму бороться с инфекциями и аутоиммунными заболеваниями“, — говорит Валге-Ребане. Различные исследования показали, что люди с более высоким уровнем витамина D легче переносят грипп, вирус Covid-19 или различные заболевания верхних дыхательных путей.
Витамин D часто называют солнечным витамином, потому что наш организм может производить его самостоятельно под воздействием солнечного света (при определенном уровне УФВ-излучения). В Эстонии солнце может быть источником витамина D 3-4 месяца в году. „С сентября по май интенсивность УФВ-излучения в наших широтах слишком низкая, чтобы запустить синтез витамина D в коже. При этом даже летом солнце имеет нужную интенсивность только с 10 до 14 часов, и сам синтез возможен, только если человек не пользуется солнцезащитным кремом, и его кожа не закрыта слоем одежды“, - поясняет аптекарь.
Нехватка витамина D может сказаться и на общем самочувствии
Первыми признаками недостатка витамина D являются общая утомляемость, слабость и снижение защитных сил организма. „Человек постоянно заболевает различными вирусными заболеваниями, начинает быстро чахнуть и болеть“, — отмечает Валге-Ребане. Помимо общей усталости, при дефиците витамина D нередко наблюдаются снижение мышечной работоспособности и выносливости, болезненность мышц и костей, ощущение тяжести в ногах.
„Длительная нехватка витамина D может привести к более серьезным последствиям, таким как искривление костей — например, Х- или О-образные ноги у детей, а также истончение костей и переломы у пожилых людей“, — добавляет провизор. Кроме того, дефицит витамина D также связан с развитием диабета в более позднем возрасте, слабой иммунной системой, а также фибромиалгией, ревматоидным артритом, рассеянным склерозом, депрессией, мышечной слабостью и высоким кровяным давлением.
Потребность в витамине D зависит от возраста и образа жизни. „Для здоровых взрослых, которые проводят достаточно времени на свежем воздухе, рекомендуемая суточная доза составляет 600–800 МЕ (международных единиц). Такая же высокая доза рекомендуется и детям с 12 лет. Однако для пожилых людей, людей с остеопорозом и некоторых групп риска доза может достигать и 2000 единиц“, - поясняет фармацевт.
Валге-Ребане подчеркивает, что, помимо пожилых людей, повышенная потребность в витамине D имеется также у людей, подвергающихся малому воздействию солнечного света, у темнокожих людей, у тех, кто пьет много алкоголя и придерживается строгой вегетарианской диеты, а также высокая доза витамина необходима беременным женщинам и кормящим матерям, и пациентам, находящимся в группе риска из-за некоторых заболеваний и приема лекарств. „Особое внимание следует также уделять детям в период полового созревания, в период их бурного роста“.
Витамин D, являющийся жирорастворимым витамином, рекомендуется назначать в виде масляного раствора (капли или спрей) или капсул, при этом его усвояемость улучшается при одновременном употреблении более жирной пищи.
Как узнать, сколько витамина D необходимо человеку?
По словам провизора, правильную дозу витамина D можно определить только с помощью анализа крови. „Профилактическая доза, например, 1000 МЕ или 25 мкг в сутки, показана в осенне-зимний период, но в случае дефицита ее уже недостаточно. Эта доза может в лучшем случае поддерживать существующий уровень, а в худшем – уровень витамина D в организме может снижаться еще больше“, — подчеркивает Валге-Ребане.
По результатам анализа крови и врач, и фармацевт могут порекомендовать подходящую дозировку витамина. „Если результат анализа находится в пределах 50-75 нмоль/л, то рекомендуется употреблять 1000-2000 МЕ витамина D в сутки. Если уровень 25-50 нмоль/л, то рекомендуемая доза составляет уже 2000 МЕ в сутки, ну а если показатель опускается ниже 25 нмоль/л, то следует употреблять 4000 единиц витамина в сутки“, - дает конкретные указания провизор.
„В случае нехватки витамина необходимо употреблять большие дозы ежедневно в течение как минимум двух-трех месяцев. Затем стоит сделать новый анализ крови, чтобы оценить полученные результаты и при необходимости скорректировать потребление витамина D“, - добавляет аптекарь, подчеркивая, что регулярные анализы важны для поддержания правильного баланса веществ в организме.
Также важно следить за дозировкой. „Витамин D, получаемый через пищу или на солнце, всегда будет в допустимой норме, но вот длительное и чрезмерное употребление пищевых витаминных добавок может вызвать побочные эффекты – такие как тошнота, высокое кровяное давление и сильная жажда“, — предупреждает Керли Валге-Ребане.