У нас есть донор! Трансплантация сердца в последний момент спасла и изменила жизнь Инессы

Инесса не была болезненным ребенком. Она была активной, любила спорт. Но в 2002 году, когда ей было 12 лет, все изменилось — девочка почувствовала, что ей трудно дышать. Врачи только пожимали плечами – они не могли найти причину. Ведь болеют все дети, может быть, причина в том, что Инесса растет - в то время девочка очень быстро вытянулась вверх. „Никто не думал ни о чем плохом“, - вспоминает она. Потом был роковой урок спорта, где ей пришлось бежать кросс – девочка пробежала несколько метров, но затем потеряла сознание из-за нехватки дыхания. Это выглядело как грипп — рвота, кашель, затрудненное дыхание. Позже обследования показали, что печень девочки была огромной, а в перикарде (наружной оболочке сердца) скопилась жидкость, пишет Delfi Life.