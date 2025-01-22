У нас есть донор! Трансплантация сердца в последний момент спасла и изменила жизнь Инессы(1)
„Мое сердце здоровое“, — радостно сообщает Инесса Троненкова. Подобных слов она не слышала от врачей 25 лет. Прошло полгода с пересадки сердца, но еще два года назад шансы были слабыми — состояние здоровья Инессы стремительно ухудшалось. Она признает, что в то время у нее были очень тесные отношения со словом „смерть“. „Я ее не боюсь, я знаю, что это не больно. Я поняла это, пережив клиническую смерть“. В тот момент ей оставалось надеяться только на чудо. И оно случилось – накануне операции по вживлению искусственного сердца врачи пришли с долгожданной новостью — донор есть!
Инесса не была болезненным ребенком. Она была активной, любила спорт. Но в 2002 году, когда ей было 12 лет, все изменилось — девочка почувствовала, что ей трудно дышать. Врачи только пожимали плечами – они не могли найти причину. Ведь болеют все дети, может быть, причина в том, что Инесса растет - в то время девочка очень быстро вытянулась вверх. „Никто не думал ни о чем плохом“, - вспоминает она. Потом был роковой урок спорта, где ей пришлось бежать кросс – девочка пробежала несколько метров, но затем потеряла сознание из-за нехватки дыхания. Это выглядело как грипп — рвота, кашель, затрудненное дыхание. Позже обследования показали, что печень девочки была огромной, а в перикарде (наружной оболочке сердца) скопилась жидкость, пишет Delfi Life.