Люди
22.01.2025, 14:00

У нас есть донор! Трансплантация сердца в последний момент спасла и изменила жизнь Инессы

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Лелде Лусе
Инесса Троненкова
Инесса Троненкова
ФОТО: Kārlis Dambrāns/DELFI

„Мое сердце здоровое“, — радостно сообщает Инесса Троненкова. Подобных слов она не слышала от врачей 25 лет. Прошло полгода с пересадки сердца, но еще два года назад шансы были слабыми — состояние здоровья Инессы стремительно ухудшалось. Она признает, что в то время у нее были очень тесные отношения со словом „смерть“. „Я ее не боюсь, я знаю, что это не больно. Я поняла это, пережив клиническую смерть“. В тот момент ей оставалось надеяться только на чудо. И оно случилось – накануне операции по вживлению искусственного сердца врачи пришли с долгожданной новостью — донор есть!

Инесса не была болезненным ребенком. Она была активной, любила спорт. Но в 2002 году, когда ей было 12 лет, все изменилось — девочка почувствовала, что ей трудно дышать. Врачи только пожимали плечами – они не могли найти причину. Ведь болеют все дети, может быть, причина в том, что Инесса растет - в то время девочка очень быстро вытянулась вверх. „Никто не думал ни о чем плохом“, - вспоминает она. Потом был роковой урок спорта, где ей пришлось бежать кросс – девочка пробежала несколько метров, но затем потеряла сознание из-за нехватки дыхания. Это выглядело как грипп — рвота, кашель, затрудненное дыхание. Позже обследования показали, что печень девочки была огромной, а в перикарде (наружной оболочке сердца) скопилась жидкость, пишет Delfi Life.

Ее немедленно доставили в реанимацию. „Я месяц пролежала в реанимации, за меня очень долго боролись. После этого я несколько месяцев была лежачей“, — вспоминает женщина. У нее диагностировали сердечную недостаточность и кардиомиопатию – эти заболевания обычно наследственные или возрастные, но у Инессы не было ни того, ни другого. „Все думают, что это осложнение после перенесенной простуды или гриппа“, — говорит она.

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