22.01.2025, 10:31
ФОТО | О чем говорит странная шляпа Мелании Трамп на инаугурации? Эксперты: она отлично понимает, какие сообщения посылает своей одеждой(9)
ФОТО: | via REUTERS
20 января президент США Дональд Трамп принял присягу. Наряду с президентом, все внимание было приковано и к первой леди Мелании Трамп. По мнению модных экспертов, ее инаугурационный наряд может изменить модный ландшафт в США.
Для особого случая первая леди выбрала темно-синее шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпса в сочетании с юбкой того же оттенка и блузкой цвета слоновой кости. Завершающим штрихом ансамбля стала элегантная шляпа с прямыми полями и белой лентой. от американского дизайнера Эрика Джавитса.
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