ФОТО | О чем говорит странная шляпа Мелании Трамп на инаугурации? Эксперты: она отлично понимает, какие сообщения посылает своей одеждой

Для особого случая первая леди выбрала темно-синее шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпса в сочетании с юбкой того же оттенка и блузкой цвета слоновой кости. Завершающим штрихом ансамбля стала элегантная шляпа с прямыми полями и белой лентой. от американского дизайнера Эрика Джавитса.