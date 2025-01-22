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22.01.2025, 10:31

ФОТО | О чем говорит странная шляпа Мелании Трамп на инаугурации? Эксперты: она отлично понимает, какие сообщения посылает своей одеждой

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Мелания Трамп на инаугурации
Мелания Трамп на инаугурации
ФОТО: Graeme Jennings | via REUTERS

20 января президент США Дональд Трамп принял присягу. Наряду с президентом, все внимание было приковано и к первой леди Мелании Трамп. По мнению модных экспертов, ее инаугурационный наряд может изменить модный ландшафт в США.

Для особого случая первая леди выбрала темно-синее шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпса в сочетании с юбкой того же оттенка и блузкой цвета слоновой кости. Завершающим штрихом ансамбля стала элегантная шляпа с прямыми полями и белой лентой. от американского дизайнера Эрика Джавитса.

В сочетании с застегнутым на все пуговицы пальто и блузкой с высоким воротником головной убор придавал Мелании Трамп ауру таинственности и недоступности. Ее глаза было невозможно разглядеть.

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