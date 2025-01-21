ФОТО | Одежда, которая войдет в историю. Что надела первая леди Мелания на инаугурацию Дональда Трампа?

Теперь ожидание закончилось, и Мелания появилась перед камерами. Для торжественного случая первая леди выбрала темно-синее шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпса, дополненное юбкой того же оттенка и блузкой цвета слоновой кости. Весь ансамбль украшает элегантная шляпа c прямыми полями, украшенная белой лентой. Автор шляпы - нью-йоркский дизайнер головных уборов Эрик Джарвис.

Классический темно-синий всегда был королевским цветом, символизирующим консерватизм и баланс.

„Сегодня нам выпала честь одевать первую леди, миссис Меланию Трамп“, - говорится в заявлении Липпса. „Наряд миссис Трамп был создан лучшими американскими ремесленниками, и я очень горжусь тем, что могу показать это творение всему миру“, - сказал дизайнер, который работает в индустрии моды уже десять лет.

Мелания Трамп уже несколько раз надевала наряды от Липпса, следуя по стопам первых леди и премьера Мишель Обамы, Джилл Байден и Камалы Харрис, которые уже носили творения нью-йоркского дизайнера.

Адам Липпс Адам Липпс (родился 24 декабря 1972 года) - американский дизайнер, получивший известность после работы в модном доме Oscar de la Renta. С 2004 года он имеет свой собственный бренд. Липпс начал свою карьеру в модной индустрии в компании Polo Ralph Lauren в 1995 году, затем перешел в Oscar de la Renta, где его быстро повысили до должности глобального креативного директора. С 1996 по 2003 год он тесно сотрудничал с Оскаром де ла Рента во всех сферах деятельности компании, включая дизайн, маркетинг и развитие бизнеса. В 2004 году Липпс запустил собственную коллекцию хлопковых базовых вещей под лейблом ADAM + EVE. В 2007 году он был принят в Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) и провел свой первый официальный показ на Неделе моды в Нью-Йорке. Он также сотрудничал с брендом Mango, чьи коллекции продавались по всему миру. В 2013 году дебютировал его бренд Adam Lippes. В основе бренда лежит основная концепция Липпса - сдержанная и роскошная дизайнерская спортивная одежда с акцентом на изысканные ткани и пошив.

В январе 2017 года Мелания Трамп надела на церемонию инаугурации своего мужа нежно-голубое кашемировое платье и болеро от американского дизайнера Ральфа Лорена.

Вторая инаугурация Трампа

Дональд Трамп, преодолевший импичмент, уголовные обвинения и пару покушений на убийство, в понедельник, 20 января, принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.

Торжественная церемония инаугурации состоялась впервые за 40 лет в Ротонде - центральном зале Конгресса. Его вместимость составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране, пишет EuroNews.

„Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог“, - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Мелания.