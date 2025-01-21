ФОТО | Одежда, которая войдет в историю. Что надела первая леди Мелания на инаугурацию Дональда Трампа?(4)
Президент США Дональд Трамп принял присягу и начал свой второй срок в Белом доме. Вместе с президентом все внимание было приковано к первой леди Мелании Трамп, чей инаугурационный наряд уже несколько месяцев был предметом спекуляций.
Теперь ожидание закончилось, и Мелания появилась перед камерами. Для торжественного случая первая леди выбрала темно-синее шерстяное пальто от нью-йоркского дизайнера Адама Липпса, дополненное юбкой того же оттенка и блузкой цвета слоновой кости. Весь ансамбль украшает элегантная шляпа c прямыми полями, украшенная белой лентой. Автор шляпы - нью-йоркский дизайнер головных уборов Эрик Джарвис.
Классический темно-синий всегда был королевским цветом, символизирующим консерватизм и баланс.
„Сегодня нам выпала честь одевать первую леди, миссис Меланию Трамп“, - говорится в заявлении Липпса. „Наряд миссис Трамп был создан лучшими американскими ремесленниками, и я очень горжусь тем, что могу показать это творение всему миру“, - сказал дизайнер, который работает в индустрии моды уже десять лет.
Мелания Трамп уже несколько раз надевала наряды от Липпса, следуя по стопам первых леди и премьера Мишель Обамы, Джилл Байден и Камалы Харрис, которые уже носили творения нью-йоркского дизайнера.
В январе 2017 года Мелания Трамп надела на церемонию инаугурации своего мужа нежно-голубое кашемировое платье и болеро от американского дизайнера Ральфа Лорена.
Вторая инаугурация Трампа
Дональд Трамп, преодолевший импичмент, уголовные обвинения и пару покушений на убийство, в понедельник, 20 января, принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.
Торжественная церемония инаугурации состоялась впервые за 40 лет в Ротонде - центральном зале Конгресса. Его вместимость составляет около 1 тыс. человек. Республиканец принес присягу на верность конституции и стране, пишет EuroNews.
„Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог“, - произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Мелания.
„Примите мои поздравления, господин президент“, - сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп присягнул на двух Библиях, как и при первой своей инаугурации в 2017 году. На одной из них принес клятву 16-й президент Авраам Линкольн в 1861 году. Вторую республиканец в детстве получил от матери.