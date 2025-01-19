Трудно найти, невозможно забыть: что делает женщину невероятной любовницей(15)
Оказывается, стать умелой любовницей, которую сложно позабыть, не так уж и трудно. Надо только научиться дарить удовольствие в сексе и получать его самой, пишет Delfi Life.
У всех нас очень разные предпочтения в сексе и это абсолютно нормально — кто-то любит громко кричать, кто-то предпочитает заниматься сексом в темноте, а у кого-то „вкусы довольно необычны“. Однако есть некоторые вещи, которые работают практически во всех случаях независимо от наших пристрастий. Именно они во многом делают секс насыщенным, ярким и незабываемым.
Проявление инициативы
Если ваш избранник не проявляет инициативу, то это может несколько угнетать. Может создаться впечатление, что вы занимаетесь с ним сексом только ради удовлетворения его желаний и потребностей. То же самое работает и в другую сторону. Когда вы не проявляете инициативу, ваш партнер может подумать, что вы его не очень-то и хотите, или что он заставляет вас делать что-то, что вам не нравится. Если любое из этих утверждений правдиво, то отсутствие инициативы с вашей стороны указывает на более глубокие проблемы, которые не следует оставлять без внимания.
Не бойтесь говорить о своих желаниях и брать дело в свои руки. Секс — это не прихоть одного человека, это то, чего вы оба хотите. Не ждите, когда партнер возьмет на себя инициативу — это касается не только предложения секса, но и самого процесса: говорите о том, чего вам хочется, не стесняйтесь доминирующих поз. Это внесет остроту в вашу интимную жизнь, поможет вам контролировать сам процесс и достигать ярких оргазмов.
Будьте открыты, но умейте говорить нет
Если вам предлагают попробовать что-то новое, то как часто вы выслушиваете партнера до конца, прежде чем сказать „нет“? Даже если предложение необычное, то стоит дослушать его до конца и подумать, действительно ли оно столь неприятно или сможет вам навредить. Возможно, вас пугает новизна и неизвестность, но если эксперимент не обещает никакого вреда или неприятных ощущений, то почему бы не попробовать?
Но не стоит впадать в крайности — постоянно отказывать в новых экспериментах так же вредно, как и бездумное согласие на все подряд, чтобы удовлетворить партнера. Рассматривайте каждое предложение, будьте открытыми, но вы не обязаны соглашаться на все. Важно, чтобы вы получали не меньше удовольствия от происходящего, иначе секс теряет свою прелесть. Выслушайте предложения, обдумайте, обсудите их, и если вас действительно что-то не устраивает, не бойтесь говорить „нет“.
Общайтесь
Общайтесь со своим партнером. Коммуникация — это не только выслушать желания и выразить мнение, но и поделиться своими фантазиями и предпочтениями. Не стесняйтесь говорить о том, что вам нравится, какие действия вам доставляют больше всего удовольствия, что вас больше всего возбуждает.
Если вам что-то не нравится, то сосредоточьтесь на положительных вещах — скажите, что одни прикосновения вам приятнее других. Когда прелюдия для вас слишком коротка, скажите о том, чем бы вам хотелось насладиться, а не упрекайте в невнимательности. Чем откровеннее вы будете в своих желаниях, тем более доверительную атмосферу удастся создать в отношениях.
Не бойтесь говорить и во время секса — когда вам особенно приятно, говорите, чтобы партнер не останавливался и продолжал, только не переборщите. Будьте честны — не говорите, что вам очень приятно и вы сейчас кончите, если это не так. Каждому приятно слышать комплименты, но о ваших ощущениях говорят не только слова, но и ваше тело. Внимательный партнер довольно быстро поймет, что вы неискренни.
Экспериментируйте
Не пускайте рутину в сексуальную жизнь — пробуйте новые позы, приемы, места в доме и вне его. Чтобы разнообразить секс, необязательно лезть из кожи вон и штудировать Кама-Сутру, достаточно изменить что-то одно.
Скука и рутина — злейшие враги хорошего секса. Если слушать любимую песню на повторе, то рано или поздно она вам надоест. Если ваш партнер хочет разнообразия, не волнуйтесь и будьте открыты к новшествам в постели. Или вы действительно думаете, что можно наслаждаться сексом до конца жизни, ничего в нем не меняя?
Считывайте эмоции и желания партнера
Мужчины не менее чувствительнее женщин и у них есть свои страхи и неуверенность, например, в своей внешности, размере члена и других вещах. Будьте чуткими и заботливыми, постель — не самое лучшее место для шуток об отсутствии пресса или сексуальных привычек. Вместо этого говорите комплименты, хвалите то, что вам очень нравится.
Бывают дни, когда ваш партнер не хочет или не может заниматься сексом. Проявите внимание, будьте крайне деликатными, если у партнера появились проблемы с эрекцией. Отнеситесь к ситуации нормально, потому что ничего необычного в ней действительно нет.