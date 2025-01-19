Трудно найти, невозможно забыть: что делает женщину невероятной любовницей

У всех нас очень разные предпочтения в сексе и это абсолютно нормально — кто-то любит громко кричать, кто-то предпочитает заниматься сексом в темноте, а у кого-то „вкусы довольно необычны“. Однако есть некоторые вещи, которые работают практически во всех случаях независимо от наших пристрастий. Именно они во многом делают секс насыщенным, ярким и незабываемым.

Проявление инициативы

Если ваш избранник не проявляет инициативу, то это может несколько угнетать. Может создаться впечатление, что вы занимаетесь с ним сексом только ради удовлетворения его желаний и потребностей. То же самое работает и в другую сторону. Когда вы не проявляете инициативу, ваш партнер может подумать, что вы его не очень-то и хотите, или что он заставляет вас делать что-то, что вам не нравится. Если любое из этих утверждений правдиво, то отсутствие инициативы с вашей стороны указывает на более глубокие проблемы, которые не следует оставлять без внимания.

Не бойтесь говорить о своих желаниях и брать дело в свои руки. Секс — это не прихоть одного человека, это то, чего вы оба хотите. Не ждите, когда партнер возьмет на себя инициативу — это касается не только предложения секса, но и самого процесса: говорите о том, чего вам хочется, не стесняйтесь доминирующих поз. Это внесет остроту в вашу интимную жизнь, поможет вам контролировать сам процесс и достигать ярких оргазмов.

Будьте открыты, но умейте говорить нет

Если вам предлагают попробовать что-то новое, то как часто вы выслушиваете партнера до конца, прежде чем сказать „нет“? Даже если предложение необычное, то стоит дослушать его до конца и подумать, действительно ли оно столь неприятно или сможет вам навредить. Возможно, вас пугает новизна и неизвестность, но если эксперимент не обещает никакого вреда или неприятных ощущений, то почему бы не попробовать?