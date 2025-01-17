„В постели бывший был намного лучше“: можно ли так говорить новому мужчине?(1)
Первый секс с новым партнером — это всегда прыжок в неизвестность. Вероятность того, что новый мужчина с первого раза найдет ключ к нашему оргазму, невелика. Вот почему новые любовники часто проигрывают бывшим, которые за время отношений уже научились доставлять нам удовольствие. Но стоит ли об этом знать мужчинам? Рассказывает Psychologies.
„Мой бывший гораздо лучше удовлетворял меня в постели“, — такую фразу после первого секса с девушкой не хотел бы услышать ни один мужчина. Казалось бы, обоим партнерам должно быть очевидно, что так открыто сравнивать своих сексуальных партнеров как минимум невежливо. Однако в жизни случается и так, в чем на своем опыте убедился 19-летний герой нашей истории.
С ЧЕМ СТОЛКНУЛСЯ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Молодой человек анонимно поделился случаем из сексуальной жизни — он оказался далеко не самым приятным, но хотя бы запоминающимся. Рассказчик около месяца встречался с девушкой, но расстался с ней после первого секса.
Все дело в том, что после интимной близости партнерша вспомнила своего бывшего парня и сравнила их навыки в качестве любовников не в пользу нашего героя
Конечно, его смутило замечание, тем более сначала девушка уверяла его, что этот секс был одним из лучших в ее жизни, так как она трижды испытала оргазм. Но затем она подчеркнула, что все же ему далеко от ее бывшего любовника. Несмотря на столь бестактное замечание, парень попытался оправдаться и пообещал лучше удовлетворять партнершу в дальнейшем. Он объяснил ей, что странно ожидать от первого секса каких-то невероятных впечатлений — ведь они еще не знают настолько хорошо сексуальные предпочтения друг друга.
Однако девушка в ответ лишь ухмыльнулась и пренебрежительно сказала: „Ну конечно“. Молодой человек воспринял эти слова как ее уверенность в том, что он никогда не сравнится с ее бывшим, и начал сомневаться в своей мужественности. „Вообще, мне кажется, что ей нравится заниматься сексом со мной, но она не верит, что я когда-либо буду так же хорош, как и ее бывший“, — отметил автор поста.
ЧТО О ДЕВУШКЕ ДУМАЮТ ПОЛЬЗОВАЛИ
Как бы то ни было, это замечание поставило крест на их дальнейших отношениях — автор поста решил оборвать с ней связь. Он обратился за советом к пользователям Сети, чтобы убедиться, что не только он разделяет это мнение — недопустимо сравнивать нового парня с бывшими.
Пользователи посочувствовали молодому человеку и пришли к выводу, что ни при каких обстоятельствах не стоит так делать. „Даже если это правда так, никогда не говорите об этом в лицо любовнику“, „Возможно, она все еще зациклена на своем бывшем, раз вспоминает о нем в совершенно неуместное время“.
Скорее всего, девушка действительно лишь недавно вышла из длительных отношений, а потому воспоминания о прошлом партнере мешают ей строить новые
Так случайно брошенная фраза, которой она наверняка не хотела обидеть партнера, лишила ее возможности узнать нового молодого человека и вместе прийти к лучшему сексу в их жизни.
Конечно, прошлый партнер имел преимущество: он как минимум был опытнее. В то же время и первая близость с новым партнером тоже имеет свои плюсы — например, страсть и новые впечатления. В любом случае паре стоило заранее обсудить свои базовые предпочтения в сексе. Возможно, это лишило бы близость доли спонтанности, но партнеры бы заранее знали, как лучше и быстрее доставить друг другу удовольствие.