„В постели бывший был намного лучше“: можно ли так говорить новому мужчине?

„Мой бывший гораздо лучше удовлетворял меня в постели“, — такую фразу после первого секса с девушкой не хотел бы услышать ни один мужчина. Казалось бы, обоим партнерам должно быть очевидно, что так открыто сравнивать своих сексуальных партнеров как минимум невежливо. Однако в жизни случается и так, в чем на своем опыте убедился 19-летний герой нашей истории.

С ЧЕМ СТОЛКНУЛСЯ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Молодой человек анонимно поделился случаем из сексуальной жизни — он оказался далеко не самым приятным, но хотя бы запоминающимся. Рассказчик около месяца встречался с девушкой, но расстался с ней после первого секса.

Все дело в том, что после интимной близости партнерша вспомнила своего бывшего парня и сравнила их навыки в качестве любовников не в пользу нашего героя

Конечно, его смутило замечание, тем более сначала девушка уверяла его, что этот секс был одним из лучших в ее жизни, так как она трижды испытала оргазм. Но затем она подчеркнула, что все же ему далеко от ее бывшего любовника. Несмотря на столь бестактное замечание, парень попытался оправдаться и пообещал лучше удовлетворять партнершу в дальнейшем. Он объяснил ей, что странно ожидать от первого секса каких-то невероятных впечатлений — ведь они еще не знают настолько хорошо сексуальные предпочтения друг друга.

Однако девушка в ответ лишь ухмыльнулась и пренебрежительно сказала: „Ну конечно“. Молодой человек воспринял эти слова как ее уверенность в том, что он никогда не сравнится с ее бывшим, и начал сомневаться в своей мужественности. „Вообще, мне кажется, что ей нравится заниматься сексом со мной, но она не верит, что я когда-либо буду так же хорош, как и ее бывший“, — отметил автор поста.

ЧТО О ДЕВУШКЕ ДУМАЮТ ПОЛЬЗОВАЛИ

Как бы то ни было, это замечание поставило крест на их дальнейших отношениях — автор поста решил оборвать с ней связь. Он обратился за советом к пользователям Сети, чтобы убедиться, что не только он разделяет это мнение — недопустимо сравнивать нового парня с бывшими.