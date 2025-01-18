ФОТО | Gucci, Prada, Versace и не только. В замке Фалль в Кейла-Йоа выставлены платья голливудских звезд и итальянской аристократии

Вообще, на выставке в замке Кейла-Йоа можно проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, сочетающий современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

А вот платья в византийском стиле, вот в стиле венецианского карнавала и в несколько цыганском стиле. „Итальянцы любят цыганский стиль: провокационная сексуальность, глубокая линия декольте, позолоченные крупные аксессуары“, – улыбается Александр Васильев.

Или вот платье, созданное княгиней Ирен Голициной, она начинала работать в модном доме сестер Фонтана, потом основала свой бренд Principessa Golitsyn, и вскоре пресса называла ее лучшим итальянским дизайнером 60-х годов, а еще – русской принцессой итальянской моды. Грета Гарбо, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди – это далеко не полный список ее звездных клиенток… И да – она создала революционную и сразу ставшую светской униформой для домашних приемов „пижаму палаццо“.

Тур по выставке для прессы знаменитый историк моды Александр Васильев начинает с трех платьев короля шелка и вельвета Мариано Фортуни – испанца, переехавшего в Венецию, женившегося на парижанке и придумавшего знаменитое плиссированное шелковое платье „Дельфос“. Сто лет назад он превратил свой дом в Венеции Палаццо Пезаро дельи Орфеи в настоящую фабрику и на зависть всем воссоздал иллюзию старинных тканей с помощью техники печати.

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от голливудского шика сестер Фонтана до эталонных принтов Эмилио Пуччи, от вязаных изделий в Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce&Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada – на выставке представлено 70 уникальных нарядов. И это настоящий праздник цвета, элегантности и женственности: яркие краски и принты, шелк и вельвет, вышивка и кружево, бисер и золото. А также роскошные шляпы, прекрасные сумочки, обувь и другие аксессуары.

- Правда ли, что итальянская мода расцвела благодаря государственной помощи?

- Да, было два этапа большой помощи, – отвечает Александр Васильев. – Первая помощь была от Бенито Муссолини, который в 30-е годы очень помог текстильным производителям и поддержал итальянскую моду.

И затем помощь американцев, послевоенный ленд-лиз, когда огромное количество американских туристов приехало и захотело заново открыть для себя Италию, которую во время войны не могли посещать. Многие любят прекрасный фильм „Римские каникулы“ с Одри Хепберн, но никто не понимает, что он имеет определенную функцию – рекламировать Италию, показать, что даже принцесса получит там не­обычайное удовольствие, а представляете, что будет с простым туристом из Америки. Поезжайте туда, у вас будет праздник, вы купите красивое платье, покатаетесь на машине, увидите памятники старины – это чистой воды реклама, просто она облечена в очень красивую сюжетную рамку и там играют очень эффектные и талантливые актеры Одри Хепберн и Грегори Пек.

- И благодаря этой помощи семейный бизнес смог расшириться и дорасти до масштабного?

- Ну да, и примеры тому такие дома, как Ferragamo, Pucci, Gucci. И не надо забывать, – я об этом мало говорю, но это правда, – что многие итальянские производители напрямую были связаны с мафией. Яркие примеры – Версаче, Труссарди, Гуччи, в этих трех домах не обошлось без убийств. А отношения должны быть накалены до предела, если доходит до убийства членов семьи.

- Можно ли сказать, что итальянская мода и сейчас правит бал?

- Не могу так сказать, но это очень яркий стиль, и итальянцы безусловно среди пяти самых главных мировых направлений моды. В Италии очень важные Недели моды, они проходят в Милане. И там находится очень много не только модных домов, но главным образом производителей тканей. Шелковые комбинаты снабжают шелком очень многие европейские дома моды. На острове Бурано все также производят кружево. И в Италии до сих пор есть немало кожаного производства – это высококлассные обувь, сумки, пояса. Италия – страна солнца, здесь много света и цвета, поэтому очень важно цветовое решение – много красного, розового, оранжевого, теплых тонов, часто в сочетании с золотом.

И оказавшись на выставке, вы прочувствуете, что яркость цвета – одна из самых главных констант, потому что почти все эти вещи чрезвычайно бросающиеся в глаза. По рисунку, по цвету – в отличие, например, от французской моды, где самое главное – крой, а не ткань. А здесь самое главное – ткань.

Холодно! Если летняя одежда – это скорее украшение, зимняя одежда – необходимость! Выставка „Холодно“, в Музее моды в Риге посвящена осенне-зимней одежде и аксессуарам. - Холодные зимы в Европе и Америке сформировали уникальный стиль одежды, который позволял сохранять тепло, не теряя элегантности, – говорит историк моды Александр Васильев. – Новая выставка позволит узнать, как изменялась зимняя мода на протяжении истории, какими приемами пользовались для сохранения тепла и как выглядеть модной, будучи тепло одетой. На выставке, подготовленной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева, представлена одежда и аксессуары для холодной погоды, созданные в Европе и Северной Америке с 18-го века до наших дней: от кашмирских шалей до элегантных пальто от кутюр, от практичной функциональности до экстравагантной роскоши. Так, на выставке можно увидеть работы великого реформатора моды Поля Пуаре (Paul Poiret), домов моды Worth, Redfern и Lanvin, любимца Голливуда Гилберта Адриана (Gilbert Adrian), мастеров кроя Кристобаля Баленсиаги (Cristóbal Balenciaga), Пьера Кардена (Pierre Cardin), Юбера де Живанши (Hubert de Givenchy), Андре Куррежа (André Courrèges) и Кензо (Kenzo).

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