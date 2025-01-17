Свежесть и более яркий облик - и уколы красоты не нужны! Рассказываем, как правильно ухаживать за кожей лица

Зимнее время буквально испытывает кожу на прочность перепадами температур, сухим воздухом и морозом, поэтому многие из нас могут столкнуться с проблемами – чрезмерной сухостью кожи, зудом, экземой или, наоборот, излишней жирностью. Вы, конечно, можете подумать, что раз и так сложно поддерживать баланс кожи, то какие уж тут разговоры о придании новой свежести. На самом деле зима – очень хорошее время для обновления кожи, применения активных веществ и различных процедур, ведь сейчас нет резкого солнечного света. Так как же ухаживать за кожей, чтобы она была во всех смыслах в порядке и не только – с каждым днем становилась все лучше?