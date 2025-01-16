Как в Эстонии называют детей: 40 самых популярных имен 2024 года

В 2024 году в Эстонии продолжается снижение рождаемости, что связано с общей демографической ситуацией в стране. Число женщин репродуктивного возраста сокращается, что неизбежно влияет на количество новорожденных. Какие имена чаще всего звучали в роддомах?

Среди мальчиков самыми популярными именами за год были Марк (64), Хуго (37), Себастиан (34), Оливер (23) и Оскар (23). Девочек чаще всего называли София (54), Мия (44), Эмилия (36), Саара (30) и Оливия (24).

За год родилось почти десять тысяч детей

По данным отдела записи актов гражданского состояния Министерства внутренних дел, в 2024 году в Эстонии родилось 9646 детей. Родились 4744 девочки и 4902 мальчика. Показатель рождаемости за год впервые опустился ниже 10 000, пишет rus.err.ee.

На свет появилось 142 пары близнецов, из них 35 пар мальчиков, 54 пары девочек и 53 смешанные пары. Также родились тройняшки. В Таллинне родилось 3219 детей, в Харьюмаа – 1475, на Хийумаа – 61, в Ида-Вируммаа – 624, в Йыгевамаа – 199, в Ярвамаа – 188, в Ляэнемаа – 127, в Ляэне-Вируммаа – 411, в Пыльвамаа – 160, в Пярнумаа – 618, в Рапламаа – 242, на Сааремааа – 220, в Тартумаа – 1400, в Валгамаа – 157, в Вильяндимаа – 334 и в Вырумаа – 211 детей.

В 2024 году было заключено 5775 браков, из них 290 – священнослужителями. Расторгнуто 2793 брака. Новое имя получили 2314 человек, имя поменяли 552 человека, фамилию – 1491 человек, а имя и фамилию – 271 человек.

Что было в 2023 году?

В 2023 году родился 10 721 ребенок, было заключено 5822 брака (303 – священнослужителями), было расторгнуто 2523 брака, зарегистрировано 15 832 смерти. Новое имя получили 2219 человек.

В 2023 году самыми популярными именами мальчиков в Эстонии были Лукас, Карл, Арон, Хуго, Марк, Маттиас, Робин, Маркус, Себастьян и Оскар, а девочек - София, Мия, Эмили, Эмма, Мария, Нора, Оливия, Элли, Саара и Эва.

Последние несколько лет мода на имена в целом остается прежней, то есть доминируют популярные во всем мире имена. Наблюдая за рейтингами популярных имен в других странах, исследователь заметила такую тенденцию - что происходит в Германии сейчас, обычно через пару лет доходит и до Эстонии.

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