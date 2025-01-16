„Не умею делать сложные прически. Какие украшения для волос выбрать для эффектного результата?“ Отвечает стилист и дизайнер Каролин Куузик

ВОПРОС: „Я не умею делать сложные прически. Я бы хотела сделать простую прическу и разнообразить ее аксессуарами для волос. Какие украшения для волос выбрать для эффектного результата?“

Эва, 29

КАРОЛИН КУУЗИК: Особенность современных аксессуаров для волос заключается в том, что они большие и привлекают внимание. Если раньше покрытые тканью ободки для волос были довольно маленькими, то теперь они объемные, и ободок может образовывать настоящую корону вокруг волос. И с этой точки зрения такие ободки являются идеальным вариантом для простых и легких причесок.

Две самые горячие тенденции сейчас - цветы и банты. Звучит очень женственно, и так оно и есть! Объемные цветы из ткани можно приколоть как на макушке, так и в других местах прически. С помощью банта можно закрепить волосы сзади или по всей голове.

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