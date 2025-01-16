Мода и стиль
16.01.2025, 09:30

„Не умею делать сложные прически. Какие украшения для волос выбрать для эффектного результата?“ Отвечает стилист и дизайнер Каролин Куузик

 
Аксессуары для волос на Неделе моды в Копенгагене.
Аксессуары для волос на Неделе моды в Копенгагене.
ФОТО: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Shutterstock | Vida Press

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, какими аксессуарами разнообразить свою прическу.

ВОПРОС: „Я не умею делать сложные прически. Я бы хотела сделать простую прическу и разнообразить ее аксессуарами для волос. Какие украшения для волос выбрать для эффектного результата?“

Эва, 29

КАРОЛИН КУУЗИК: Особенность современных аксессуаров для волос заключается в том, что они большие и привлекают внимание. Если раньше покрытые тканью ободки для волос были довольно маленькими, то теперь они объемные, и ободок может образовывать настоящую корону вокруг волос. И с этой точки зрения такие ободки являются идеальным вариантом для простых и легких причесок.

Две самые горячие тенденции сейчас - цветы и банты. Звучит очень женственно, и так оно и есть! Объемные цветы из ткани можно приколоть как на макушке, так и в других местах прически. С помощью банта можно закрепить волосы сзади или по всей голове.

Аксессуары для волос на Неделе моды в Копенгагене.

Заколка 24.- Becksöndergaard, boozt.com

Заколка 39.90 Corinne, boozt.com

Бант 13.50 Sui Ava, boozt.com

Резинка для волос 18.- Becksöndergaard, boozt.com

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