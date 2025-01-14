Скрининговое обследование на рак шейки матки: вот кто может пройти его бесплатно в 2025 году

Основной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV – Human Papilloma Virus), который распространяется через контакт с кожей и слизистыми оболочками, в том числе половым путем. Источником заражения является другой человек, зараженный вирусом папилломы. При заражении вирусом папилломы в клетках могут происходить изменения, которые в дальнейшем могут развиться в предраковые состояния и рак шейки матки.

Клеточные изменения происходят в течение длительного периода времени. Данный процесс обычно длительный и может занять от 10 до 25 лет. Участие в скрининговых обследованиях помогает выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния уже на раннем этапе, когда они поддаются лечению, и предотвратить развитие рака.

Рак шейки матки не связан с наследственностью. Все женщины любого возраста могут заболеть раком шейки матки. В Эстонии один из самых высоких показателей заболеваемости и смертности от рака шейки матки в Европе.

Почему важно участвовать в скрининговом обследовании?

Скрининговые обследования на рак шейки матки направлены на выявление предраковых состояний, поэтому с помощью скрининга можно предотвратить развитие рака.

Бесплатно и легко доступно: В Эстонии скрининговое обследование на рак шейки матки для женщин целевой группы, включая незастрахованных женщин, является бесплатным и проводится в различных медицинских учреждениях по всей стране. Кроме того, можно заказать тест-набор для забора пробы на ВПЧ на дому.

Принимая участие в скрининговом обследовании, вы показываете, что заботитесь о своем здоровье!

Важно пройти скрининговое обследование даже при отсутствии жалоб и симптомов. От заболевания, обнаруженного на ранних стадиях, возможно полностью вылечиться.

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